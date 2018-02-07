Спешу сообщить прекрасную новость! Хоккею в «Титане» быть!

Сегодня, благодаря активному участию главы города Сургута Шувалова Вадима Николаевича, в Администрации города состоялась встреча. На ней присутствовали сам Вадим Николаевич, его замы Жердев А.А. и Меркулов Р.Е.; руководитель спорткомитета Лукманов Ш.Б., городской депутат и вице-президент Торгово-промышленной палаты Болотов В.Н., городской депутат Пономарев В.Г., окружной депутат Кандаков И.С., представители ООО «Сиббизнесстрой» Виталий Мальцев и Станислав Стачинский, а также Ваш покорный слуга.

На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал! Признаюсь честно, не очень я верил в то, что получится найти компромисс, но большое желание всех сторон положительно разрешить проблему перевесило все обиды и недопонимание. Достигнута договоренность о прекращении судебного разбирательства, которое должно состояться 14 февраля. Все необходимые документы для урегулирования спора подготовит правовой отдел администрации.

Представители ООО «Сиббизнесстрой» отказались от каких-либо денежных компенсаций, договорились о том, что «Титан» в качестве социальной нагрузки предоставит муниципалитету лед в течение года на 1 млн рублей. В настоящий момент существует дефицит льда у воспитанников муниципальной школы хоккея и фигурного катания. «Титан» с удовольствием поможет создать новые возможности для спортсменов нашего города.

В общем, все закончилось благополучно.

Хочу выразить большую благодарность лично Вадиму Николаевичу за добрую волю и заинтересованность в выходе из конфликтной ситуации, его заместителям Алексею Александровичу и Роману Евгеньевичу, бессменному защитнику прав предпринимателей нашего города Болотову Владимиру Николаевичу, всем тем неравнодушным жителям нашего города, которые сопереживали и высказывали слова поддержки. И конечно отдельное спасибо моим соседям, которые нашли в себе силы простить нарушителя границ, забыть о финансовых потерях (суд, адвокаты, экспертизы, командировки – скажу я вам, суммы набегают приличные) и зарыть топор войны глубоко в землю.