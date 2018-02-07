​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»

По приглашению Александра Леонидовича Сидорова, у которого была плановая поездка в избирательный округ, приехал в Сургут.

Утром узнаю, что Общероссийский народный фронт организовал в университете круглый стол по теме ботанического сада. Нас срочно вносят в повестку. До круглого стола работники университета рассказывают положение дел, смотрим документы, в памяти восстанавливается хронология наших действий по созданию ботанического сада. Тут же нахожу некоторые документы в интернете. Становится все ясно.

Кто-то по незнанию или по умыслу (мне проще думать «по незнанию») вводит общественность в заблуждение, что ботсада юридически нет, что для него достаточно выделить 2-3 га для научных исследований, организовали даже предписание прокуратуры в адрес администрации, что ботсад не законен.

После круглого стола, встреч со СМИ, депутатами и специалистами выясняется, что в головах у всех «винегрет». Выяснилось, что не только в Ботсаду хотят построить рестораны, а и снести недостроенную Станцию юных натуралистов.

СМИ в основном исправили ситуацию с достоверным информированием общественности, да и администрации и думы. Мне кажется, что и глава города узнал что-то интересное для себя и задал вопросы специалистам. Но в суматохе последовательность и логика информации могла пострадать. Времени для встречи с журналистами «Нового Города» не хватило, и я обещал написать информацию сам. Итак:

1. Утверждения чиновников и прокуратуры, что ботсад – это территория, на которой посадили редкие растения и проводят научные опыты – ложное. Ботсад это территория парка «За Саймой» в 15, 5 га, на которой собраны много уникальных таежных экосистем, которую мы решили превратить в ботсад.

2. Работу по превращению этого участка в ботсад мы начали еще в средине 90-х годов в рамках реализации проекта строительства парка «За Саймой», и финансировалась она из бюджета города.

3. В 1999 году с появлением в университете профессора Титова Ю.В. мы объявили концепцию создания ботсада общественности, окружным специалистам, научной общественности России, и получили везде горячую поддержку. Нас поддержали в ассоциации ботсадов России, специалисты из ботсадов Санкт-Петербурга, Новосибирска Томска нас консультировали и помогали.

4. В 2000 году мы на базе проекта парка «За Саймой» разрабатываем «проект корректировки северо-восточной части общегородского парка – междуречье р. Сайма … разработку проекта застройки Ботанического сада». Задание на проектирование утверждаю я, архитектурно-планировочное задание №9 утверждает главный архитектор Унжаков В.И.

5. В 2002 году, 30 октября распоряжением Администрации города №3123 земельный участок 15,5 га га отводится в постоянное пользование Комитету по природопользованию и экологии для обустройства ботанического сада. Если не брать в учет оранжерею, лабораторный корпус и теплицы (которые запроектированы как красивая мечта на будущее), то я думаю, что обустройство Ботсада проведено примерно на 80%.

6. В 2004 году мы ставим земельный участок 15,5 га на государственный кадастровый учет «для обустройства Ботанического сада». Кадастровый номер: 86:10:0101003:4.

7. Но это еще не все. В 2015 году на государственный кадастровый учет объектов недвижимости ставится объект капитального строительства. Кадастровый номер: 86:10:0101003:72, тип — Сооружение (Ботанический сад). Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, междуречье реки Сайма!

А под Кадастровым номером: 86:10:0000000:19415, объект капитального строительства. Тип — Сооружение (Парк «За Саймой»). Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, междуречье и за рекой Саймой!!!

Уникально это место и по другим факторам: в верховьях левого рукава Саймы, которое расположено на территории ботсада, были мощные родники и зимовальные ямы. Раньше там большинство сургутян заготавливали мохтика на зиму. При строительстве микрорайона 32 это место оказалось замытым песком из дырявых труб пульпопровода. Старожилы устами Петра Александровича Мунарева все время просили меня очистить родники. Частично мы это сделали при строительстве ботсада, но не до конца. В перспективе это может быть уникальный туристический объект, как и весь ботсад. И вообще: аттракционы, рестораны, это сиюмитутные страсти, а Ботсад это на века, это «дух места», то, что делает город – городом и отличает его от других.

Аууу! Люди-и-и (в том числе и в прокуратуре)! Вы слышите? О какой «незаконности» ботсада вы говорите? Все было сделано системно, последовательно, по действующим нормам и правилам. Да по-другому и быть не могло, иначе как бы мы утверждали деньги в бюджете и списывали их? Да мы и сами и специалистов назначали «не из газетного киоска».

А вот на каком основании решили разработать новый «эскизный проект» при наличии проекта парка и ботсада, сооружений парка и ботсада в кадастре недвижимости, а, следовательно, и на балансе по бухучету – вот это мне не понятно.

Еще более запутанная история с незавершенной станции юных натуралистов. Скажу сразу – это полнофункциональный зоопарк со станцией. Что непонятно:

1. Зачем сносить, тратить бюджетные деньги? Допустим, решили не строить – продайте, как ДК «Геолог».

2. Какие-то «эксперты» сказали, что на достройку нужен миллиард!!! Озвучьте фамилии. И не забывайте, что в Сургуте много людей построивших этот город, и они понимают, что и сколько стоит.

Говорите, что здание аварийное? А отдайте на достройку тому же подрядчику, кто строил. Это будет лучшая экспертиза.

Как было задумано? Между станцией юннатов и ботсадом думали отвести землю университету для биологического факультета. Это была бы единая панель. Но сначала построили церковь. Не мешает. Потом отдали остаток земли под коммерческий объект. Зачем? Пока участок не освоен. Но слухи ползут. Говорят, что на месте станции хотят построить ресторан или магазин. Вот это огорчает.

Но, что меня действительно огорчило, так это то, что так легко оказалось возможным разрушить то, что создавалось годами. Я имею в виду муниципальную службу рационального природопользования и охраны природы. Все было капитально обосновано и утверждено:

– разработана концепция муниципальной службы с ориентацией на конструктивную работу, а не на голый контроль;

– разработана экологическая политика муниципального образования;

– разработана долгосрочная природоохранная программа.

Но несколькими кадровыми назначениями идею службы «умножили на ноль»:

– сначала руководителем лесопаркового хозяйства назначили экономиста – мой грех, уговорили, что со стороны комитета по природопользованию и экологии будет профессиональный контроль;

– потом экономиста назначили руководителем комитета, а лесопарковое хозяйство возглавил строитель.

Я слышу, что люди согласные со мной наливаются возмущением к тем «не хорошим людям». Не спешите и успокойтесь. Осуждать их не за что. Они по – своему правы. Мы имеем дело с борьбой мировоззрений. Если хотите, то это вековой спор между «физикми» и «ботаниками».

«Ботаники» говорят: после работы мы хотим гулять по лесным дорожкам парка, любоваться белочками и водной гладью пруда.

«Физики»: а мы хотим побалдеть на карусели, американских горках и «побухать» в ресторане. И это вечный спор. Вопрос в том, кого больше, кто активнее, кто у власти. Так что не судите их, они «физики», и их мировоззрение терпит историческое поражение. Но если будете спать и отмалчиваться, они возьмут реванш.

Допустим они «угробят» идею ботсада. Это не так страшно. Во стократ страшнее, что такая грубая работа убивает ВЕРУ людей в справедливость, в будущее.

Удачи нам.

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