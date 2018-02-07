Ужасное событие. Как родитель переживаю очень сильно, не передать словами чувство которое испытываю. Какие действия надо предпринять, для не допущения подобных трагический ошибок?! Кто виноват в случившемся...

Возможно, многим не понравится мое видение проблемы, но рискну его изложить.

Налицо системная ошибка – да, не оговорился: системная! В чем она заключается?!

Да все просто. Первое: желание поставить свое авто поближе к подъезду, не особо горят жители города ходить пешком. А почему все проезды возле домов заняты машинами: грубо говоря, ставя свое авто, отъедаем половину проезда возле дома. Мешаем вывозу мусора, иногда проезду машин скорой помощи и пожарных.

Второе: вина коммунальщиков, которые не могут построить логистику по вывозу мусора. Все просто – мусор вывозят в то время, когда многие выезжают на работу, тем самым создавая проблемы движению.

Третье: вина администрации города – не всегда вовремя реагирует на просьбы горожан по ограничению проезда транспорта в том или ином месте.

Какой выход? Во-первых, навести порядок с парковками во дворах, причем жесточайшим образом наказывать нарушителей, где и как хранить свое авто – это проблема собственника данного автомобиля. Разработать логистику по вывозу мусора, чтобы не создавать проблему жителям домов. Определить оптимальное время. И, наконец, администрация должна внимательно изучать просьбы жителей города по ограничению проезда автотранспорта в жилых зонах и возле образовательных учреждений.

Из комментария к статье Веры Куликовой.

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