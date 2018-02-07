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«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР

Фото 86.мвд.рф
Фото 86.мвд.рф

Накануне утром, 6 февраля, случилась страшная авария, вызвавшая огромный резонанс среди горожан: мусоровоз сбил насмерть первоклассника вблизи школы №18. Люди, шокированные этой новостью, пишут в крупных городских сообществах VK, а также на странице главы города свои соболезнования, сокрушаются, не забывают осудить и дать совет. Корреспондент siapress.ru подготовил подборку высказываний сургутян на эту тему.

Несчетное множество людей оставляют подобные комментарии в попытке поддержать близких погибшего ребенка.

Но и у водителя, обвиняемого в ДТП, собралось внушительное количество «адвокатов», пользователей отмечающих, что у мужчины сейчас нелегкая ситуация, ему и без осуждающих комментариев нести тяжкое бремя виновника смертельной аварии.

Однако нашлись и такие необычные люди, которые в этой трагедии обвинили и без того убитую горем мать погибшего ребенка.

Что касается конструктивных предложений, их более чем достаточно. Мамы и папы возмущены тем, что пришлось учиться на горьком опыте и только после трагического случая власть начинает изменять разметку и устанавливать дорожные знаки, заборчики на тротуарах (хотя родительские комитеты не единожды обращались с просьбами в ГИБДД).

Неудивительно, что проблема с безопасностью движения сложилась далеко не только возле школы №18. Транспортный коллапс царит возле многих школ и во многих дворах.

Огромное количество пользователей посчитали крайними технику для вывоза мусора (а также снегоуборочную и габаритный транспорт продуктовых и других магазинов).

Главный тезис, выдвинутый недовольными: «Вывозите в другое время, а не в часы пик». И тут возникает вопрос: когда? Ночью либо в «шесть утра» – рано, все хотят отдохнуть, а не просыпаться под симфонию работающего оборудования. Днем начинается вторая смена в школе, а первая уходит домой, опять же небезопасно. Значит, подходящего времени нет. Ко всему прочему, пресловутый мусор вывозят люди, почему они должны мучиться и полностью менять график работы?

На стене страницы Вадима Шувалова, к слову, появилось подробная инструкция от молодого человека по имени Саша. В первых трех пунктах он предлагает создать онлайн-площадку для общения с населением по примеру Москвы. Правда, какой-никакой его аналог – сайт «Твой Сургут» – уже создан и глава неустанно об этом говорит в сети. Но другие мысли молодого человека – особенно, посвященные движению транспорта во дворах, могут быть применимы.

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны: дети без чувства опасности бегают по проезжей части и не думают о том, что машина останавливается медленнее, чем их «пятая точка». Как насчет того, чтобы воспитывать в них с младых ногтей внимательность и осторожность? Скорее всего, многие поддержат эту идею.

Вывод, к сожалению, неутешительный: несмотря на многочисленные жалобы, которые сургутяне писали в автоинспекцию и администрацию, а также на предупреждения экспертов и журналистов о хаосе, творящемся во дворах Сургута, долгожданные перемены наступят только после того, как за них была уплачена очень дорогая цена.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 279, комментариев: 1


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Комментарии:
Галина Шестопалова
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Сегодня в 18:13
Говорят, что водитель мусоровоза остановился, чтобы пропустить легковую машину, а мальчик подумал, что пропускают его и стал переходить, а в это время мусоровоз пропустив легковую, которая была с другой стороны, не видел, .ребенка и наехал на него.Возможно, что косвенно , отчасти виноват и водитель легковой машины.А если эта легковая машина , как и многие в час пик, сокращала путь по сквозной , через микрорайон. Если бы сквозной проезд через м-р Энергетиков для всех машин был бы закрыт, то проезд для мусоровоза был бы свободным и водителю мусоровоза не пришлось бы пропускать легковой автомобиль и несчастья не случилось бы.Почему об этом никто не задумывается? На Строителе в прошлом сквозной проезд был около школы № 10. Проезд закрыли и проблема исчезла. В мк. Энергетик из-за сквозного проезда страдает весь микрорайон. Опасно у школы № 19 и у Естественно- научного лицея Просвещения 51, а от дома по Гагарина 34 до Естественно- научного лицея Просвещения 51 пройти невозможно.Мало того, что через сквозную перейти сложно, около дома Просвещения 47 нет пешеходной дорожки. Из подъезда сразу проезжая часть, хотя места хватает. Никому нет до этого дела. Видимо ждут очередного несчастья ...................

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