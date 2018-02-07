«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР

Накануне утром, 6 февраля, случилась страшная авария, вызвавшая огромный резонанс среди горожан: мусоровоз сбил насмерть первоклассника вблизи школы №18. Люди, шокированные этой новостью, пишут в крупных городских сообществах VK, а также на странице главы города свои соболезнования, сокрушаются, не забывают осудить и дать совет. Корреспондент siapress.ru подготовил подборку высказываний сургутян на эту тему.

Несчетное множество людей оставляют подобные комментарии в попытке поддержать близких погибшего ребенка.

Но и у водителя, обвиняемого в ДТП, собралось внушительное количество «адвокатов», пользователей отмечающих, что у мужчины сейчас нелегкая ситуация, ему и без осуждающих комментариев нести тяжкое бремя виновника смертельной аварии.

Однако нашлись и такие необычные люди, которые в этой трагедии обвинили и без того убитую горем мать погибшего ребенка.

Что касается конструктивных предложений, их более чем достаточно. Мамы и папы возмущены тем, что пришлось учиться на горьком опыте и только после трагического случая власть начинает изменять разметку и устанавливать дорожные знаки, заборчики на тротуарах (хотя родительские комитеты не единожды обращались с просьбами в ГИБДД).

Неудивительно, что проблема с безопасностью движения сложилась далеко не только возле школы №18. Транспортный коллапс царит возле многих школ и во многих дворах.

Огромное количество пользователей посчитали крайними технику для вывоза мусора (а также снегоуборочную и габаритный транспорт продуктовых и других магазинов).

Главный тезис, выдвинутый недовольными: «Вывозите в другое время, а не в часы пик». И тут возникает вопрос: когда? Ночью либо в «шесть утра» – рано, все хотят отдохнуть, а не просыпаться под симфонию работающего оборудования. Днем начинается вторая смена в школе, а первая уходит домой, опять же небезопасно. Значит, подходящего времени нет. Ко всему прочему, пресловутый мусор вывозят люди, почему они должны мучиться и полностью менять график работы?

На стене страницы Вадима Шувалова, к слову, появилось подробная инструкция от молодого человека по имени Саша. В первых трех пунктах он предлагает создать онлайн-площадку для общения с населением по примеру Москвы. Правда, какой-никакой его аналог – сайт «Твой Сургут» – уже создан и глава неустанно об этом говорит в сети. Но другие мысли молодого человека – особенно, посвященные движению транспорта во дворах, могут быть применимы.

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны: дети без чувства опасности бегают по проезжей части и не думают о том, что машина останавливается медленнее, чем их «пятая точка». Как насчет того, чтобы воспитывать в них с младых ногтей внимательность и осторожность? Скорее всего, многие поддержат эту идею.

Вывод, к сожалению, неутешительный: несмотря на многочисленные жалобы, которые сургутяне писали в автоинспекцию и администрацию, а также на предупреждения экспертов и журналистов о хаосе, творящемся во дворах Сургута, долгожданные перемены наступят только после того, как за них была уплачена очень дорогая цена.