​Жизнь не взаймы. Аудитория siapress.ru воздерживалась от кредитов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА

65,5 процента голосующей аудитории заявили, что не брали кредиты в 2017 году. Небольшие потребительские кредиты и микро займы брали 18,1 и 2,8 процента соответственно. Лишь 13,6 процента респондентов рассказали, что браи крупные кредиты - ипотеку \ автокредит.

Напомним, что по данным «Автостата» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) количество автомобилей, проданных в кредит, выросло на 29,2 процента по итогам 2017 года.