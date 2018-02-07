Провел вместе с представителями городских структурных подразделений внеочередное заседание по вчерашней трагедии на Энергетиков.

Неутешительная статистика — число ДТП с участием детей растет. С начала года в Сургуте их зарегистрировано 12.

Дорожно-транспортное управление города до конца месяца подготовит новые схемы организации дорожного движения возле образовательных учреждений.

ГИБДД вместе с Департаментом образования города проведет общегородское родительское собрание, а также собрания в каждой школе города с целью проработки безопасных маршрутов дом-школа-дом для учащихся города.

Дополнительные мероприятия по безопасности дорожного движения будут проведены и с самими школьниками. А от образовательных учреждений ждем информации об имеющихся проблемах по безопасности маршрутов.

О чем вчера было много разговоров — перенести часы работы уборочной техники. Проработаем с управляющими компаниями города вопрос о переносе работы спецтехники в жилых районах и возле школ на темное время суток.

Что касается семьи мальчика, то ей будет оказана помощь из бюджета города.

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