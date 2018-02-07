Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

СИА-ПРЕСС в преддверии масленицы решил провести обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классических блинов. Чтобы было вкуснее, мы также сравнили стоимость популярных добавок — сметаны, красной икры и сгущенки.

Отметим, что такие составляющие главного блюда праздника, как сахар, соль и сода, не были включены в обзор.

Стоит подчеркнуть, что наше исследование независимо — мы не сотрудничаем с упомянутыми компаниями. Цены собраны и переписаны 5–6 февраля 2018 года, поэтому на момент публикации они могли измениться.

Мы сравнили стоимость пачки пшеничной муки (1 кг); 3,2 % молока (1 л); 2,5% кефира (500 мл) — для тех, кто готовит блины на этом напитке; яиц куриных С1 (10 шт); сливочного масла (180 гр) 72,5% жирности — для жарки. А также добавок к блюду: 20% сметаны (180-200 гр), красной икры (95 гр) и сгущенки (270 гр).

Обращаем внимание, что по тексту некоторые продукты будут подчеркнуты, что означает — это самая низкая цена среди всех рассмотренных магазинов.

В итоге в рейтинге цен, несмотря на небольшой разрыв, места среди гипермаркетов распределились следующим образом (по возрастанию итоговой стоимости):

Магнит

Итого 286,3 руб + икра 319,9 руб

Мука — «Мука пшеничная» 33,7 рублей за 2 кг (на полках отсутствовал товар, весом в 1 кг)

Молоко — «Веселая коровка» 36,9 рублей

Кефир — «Першинский» 32,9 рублей

Яйца — «Пышминские» 39,1 рублей

Сливочное масло — «Из Башкирии» 79,9 рублей

Сметана — «Тобольский ГМЗ» 37,9 рублей

Красная икра — «Лососевая зернистая» 319,9 рублей

Сгущенка — «Сметанин» 25,9 рублей

Монетка

Итого 302,3 руб + икра 259,9 руб

Мука — «Макфа» 38,9 рублей

Молоко — «Ирбитское» 45,9 рублей

Кефир — «Талицкий» 37,9 рублей

Яйца — «Пышминские» 48,9 рублей

Сливочное масло — «Крестьянское» 57,9 рублей

Сметана — «Стожок» 34,9 рублей

Красная икра — «Лососевая» 259,9 рублей

Сгущенка — «Сгущенка» 37,9 рублей

Пятерочка

Итого 303,95 руб + икра 329 руб

Мука — «Царь» 41,15 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 46,9 рублей

Кефир — «Першинский» 32,5 рублей

Яйца — «Пышминские» 40,9 рублей

Сливочное масло — «Крестьянское» 69,9 рублей

Сметана — «Тобольский ГМЗ» 42,9 рублей

Красная икра — «Лососевая зернистая» и «Авача» по 329 рублей

Сгущенка — «Красная цена» 29,7 рублей

Мясной двор

Итого 314,5 руб + икра 470,5 руб

Мука — «Увелка» 40,5 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 57,5 рублей

Кефир — «Кезский» 32 рубля

Яйца — «Челябинское» 50 рублей

Сливочное масло — «Крестьянское» 42 рубля





Сметана — «Бердюжье» 46 рублей

Красная икра — «Невод» 470,5 рублей (130 гр)

Сгущенка — «Столичная» 46,5 рублей (в ассортименте отсутствует товар массой 270 гр)

Окей

Итого 315,72 руб + икра 359 руб

Мука — «Макфа» 42,69 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 43,33 рублей

Кефир — «Простоквашино» и «Ситниковское» по 26,18 рублей

Яйца — «То, что надо!» 51,39 рублей

Сливочное масло — «Экомилк» 84,69 рублей

Сметана — «То, что надо!» 18,54 рублей

Красная икра — «Тунгутун», «Лососевая», «Икра зернистая», «Путина» по 359 рублей

Сгущенка — «Густияр» 48,9 рублей

Лента

Итого 327,43 руб + икра 219,99 руб

Мука — «Макфа» 42,69 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 42,49 рублей

Кефир — «Першинский» 31,99 рублей

Яйца — «365 дней» 49,99 рублей

Сливочное масло — «365 дней» 89,99 рублей

Сметана — «Веселый молочник» 46,49 рублей

Красная икра — «Путина» 219,99 рублей

Сгущенка — «365 дней» 23,79 рублей





Метро

Итого 351,86 руб + икра 299 руб

Мука — «Макфа» 42,2 рублей

Молоко — «Aro» 53,69 рублей

Кефир — «Ситниковское» 36,29 рублей

Яйца — «Пышминские» 63 рубля

Сливочное масло — «Экомилк 82,69 рублей

Сметана — «Тюменьмолоко» 39,39 рублей

Красная икра — «Лососевая» 299 рублей

Сгущенка — «С сахаром» 34,6 рублей

Перекресток

Итого 355,7 руб + икра 249 руб

Мука — «Царь» 45 рублей

Молоко — «Просто» 50,9 рублей

Кефир — «Першинский» 36,9 рублей

Яйца — «Нижнетагильская птицефабрика» 49,9 рублей

Сливочное масло — «Белая корова» 105 рублей

Сметана — «Простоквашино» 37,9 рублей

Красная икра — «FarEastCompany» 249 рублей

Сгущенка — «Просто» 30,1 рублей