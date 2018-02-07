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Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

СИА-ПРЕСС в преддверии масленицы решил провести обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классических блинов. Чтобы было вкуснее, мы также сравнили стоимость популярных добавок — сметаны, красной икры и сгущенки.

Отметим, что такие составляющие главного блюда праздника, как сахар, соль и сода, не были включены в обзор.

Стоит подчеркнуть, что наше исследование независимо — мы не сотрудничаем с упомянутыми компаниями. Цены собраны и переписаны 5–6 февраля 2018 года, поэтому на момент публикации они могли измениться.

Мы сравнили стоимость пачки пшеничной муки (1 кг); 3,2 % молока (1 л); 2,5% кефира (500 мл) — для тех, кто готовит блины на этом напитке; яиц куриных С1 (10 шт); сливочного масла (180 гр) 72,5% жирности — для жарки. А также добавок к блюду: 20% сметаны (180-200 гр), красной икры (95 гр) и сгущенки (270 гр).

Обращаем внимание, что по тексту некоторые продукты будут подчеркнуты, что означает — это самая низкая цена среди всех рассмотренных магазинов.

В итоге в рейтинге цен, несмотря на небольшой разрыв, места среди гипермаркетов распределились следующим образом (по возрастанию итоговой стоимости):

Магнит

Итого 286,3 руб + икра 319,9 руб

Мука — «Мука пшеничная» 33,7 рублей за 2 кг (на полках отсутствовал товар, весом в 1 кг)

Молоко — «Веселая коровка» 36,9 рублей

Кефир — «Першинский» 32,9 рублей

Яйца — «Пышминские» 39,1 рублей

Сливочное масло — «Из Башкирии» 79,9 рублей

Сметана — «Тобольский ГМЗ» 37,9 рублей

Красная икра — «Лососевая зернистая» 319,9 рублей

Сгущенка — «Сметанин» 25,9 рублей

Монетка

Итого 302,3 руб + икра 259,9 руб

Мука — «Макфа» 38,9 рублей

Молоко — «Ирбитское» 45,9 рублей

Кефир — «Талицкий» 37,9 рублей

Яйца — «Пышминские» 48,9 рублей

Сливочное масло — «Крестьянское» 57,9 рублей

Сметана — «Стожок» 34,9 рублей

Красная икра — «Лососевая» 259,9 рублей

Сгущенка — «Сгущенка» 37,9 рублей

Пятерочка

Итого 303,95 руб + икра 329 руб

Мука — «Царь» 41,15 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 46,9 рублей

Кефир — «Першинский» 32,5 рублей

Яйца — «Пышминские» 40,9 рублей

Сливочное масло — «Крестьянское» 69,9 рублей

Сметана — «Тобольский ГМЗ» 42,9 рублей

Красная икра — «Лососевая зернистая» и «Авача» по 329 рублей

Сгущенка — «Красная цена» 29,7 рублей

Мясной двор

Итого 314,5 руб + икра 470,5 руб

Мука — «Увелка» 40,5 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 57,5 рублей

Кефир — «Кезский» 32 рубля

Яйца — «Челябинское» 50 рублей

Сливочное масло — «Крестьянское» 42 рубля


Сметана — «Бердюжье» 46 рублей

Красная икра — «Невод» 470,5 рублей (130 гр)

Сгущенка — «Столичная» 46,5 рублей (в ассортименте отсутствует товар массой 270 гр)

Окей

Итого 315,72 руб + икра 359 руб

Мука — «Макфа» 42,69 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 43,33 рублей

Кефир — «Простоквашино» и «Ситниковское» по 26,18 рублей

Яйца — «То, что надо!» 51,39 рублей

Сливочное масло — «Экомилк» 84,69 рублей

Сметана — «То, что надо!» 18,54 рублей

Красная икра — «Тунгутун», «Лососевая», «Икра зернистая», «Путина» по 359 рублей

Сгущенка — «Густияр» 48,9 рублей

Лента

Итого 327,43 руб + икра 219,99 руб

Мука — «Макфа» 42,69 рублей

Молоко — «Веселая коровка» 42,49 рублей

Кефир — «Першинский» 31,99 рублей

Яйца — «365 дней» 49,99 рублей

Сливочное масло — «365 дней» 89,99 рублей

Сметана — «Веселый молочник» 46,49 рублей

Красная икра — «Путина» 219,99 рублей

Сгущенка — «365 дней» 23,79 рублей


Метро

Итого 351,86 руб + икра 299 руб

Мука — «Макфа» 42,2 рублей

Молоко — «Aro» 53,69 рублей

Кефир — «Ситниковское» 36,29 рублей

Яйца — «Пышминские» 63 рубля

Сливочное масло — «Экомилк 82,69 рублей

Сметана — «Тюменьмолоко» 39,39 рублей

Красная икра — «Лососевая» 299 рублей

Сгущенка — «С сахаром» 34,6 рублей

Перекресток

Итого 355,7 руб + икра 249 руб

Мука — «Царь» 45 рублей

Молоко — «Просто» 50,9 рублей

Кефир — «Першинский» 36,9 рублей

Яйца — «Нижнетагильская птицефабрика» 49,9 рублей

Сливочное масло — «Белая корова» 105 рублей

Сметана — «Простоквашино» 37,9 рублей

Красная икра — «FarEastCompany» 249 рублей

Сгущенка — «Просто» 30,1 рублей


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Сегодня в 13:56, просмотров: 77, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:39
Исследование, мягко скажем, некорректное - зачем сравнивать цены на продукты НЕ являющиеся сгущенным молоком? Таким макаром можно было не красную икру сравнивать, а, как называется, забыл, ну которая красная из желатина. Ну или "масло" за 42 рубля со сливочным маслом. Тогда уж спреды сравнивайте между собой.

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Мнения

Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
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