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Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ

Сегодня прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Сегодня глава города Вадим Шувалов провел внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации, посвященное трагедии, случившейся вчера возле 18-й школы.

Мэр выразил свои соболезнования семье погибшего мальчика, а затем заслушал доклады участников встречи.

Заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Сургуту Роман Кузовлев сообщил, что число ДТП, с участием детей, растет. Так с начала года в Сургуте зафиксировано 12 ДТП, в которых пострадало 12 детей (пешеходов и пассажиров). Все аварии произошли по вине водителей — они не уступали дорогу на пешеходных переходах, либо перевозили детей без удерживающих средств.

Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игорь Газизов отметил, что у всех школ на дорогах есть пешеходные переходы, оборудованные всеми безопасными элементами. Но на проездах в жилых зонах таких мер безопасности нет, так как, согласно ПДД, пешеходы там и так имеют преимущество. Чиновник сообщил, что сейчас прорабатываются новые схемы организации дорожного движения в жилых зонах у образовательных учреждений, которые будут включать в себя целый набор знаков, типа «Осторожно, дети!» «Внимание, школа» и так далее. Их подготовят к концу этого месяца, а запустят «до начала следующего учебного года – точно».

Директор департамента образования Анна Томазова подчеркнула, что в учебных заведениях совместно с инспекторами ГИБДД проводится непрерывное обучение детей правилам дорожного движения. «В городе имеются 33 автоплощадки или автогородка, почти в каждой школе созданы отряды юных инспекторов дорожного движения», — говорит чиновница.

Сейчас департамент с участием специалистов ГИБДД проведет городское родительское собрание, а также в каждой школе пройдут дополнительные аналогичные мероприятия. Томазова сообщила, что родителям рекомендовано еще раз отработать безопасные маршруты «дом-школа-дом» со своими детьми.

На этой неделе депобразования также проведет внеочередные проверки качества реализации профилактических мероприятий в образовательных организациях, а в будущем планирует усилить блок практических занятий с учениками по безопасности дорожного движения. Также от школ, особенно начальных, будет собрана актуальная информация по имеющимся проблемным зонам в маршрутах детей до них.

Замглавы Николай Кривцов рассказал мэру, что в городе будет проработан вопрос с УК по поводу работы спецтехники в темное время суток в жилых зонах у школ.

Депутат Дмитрий Пахотин отметил, что в Сургуте нужно разработать «типовые решения для всех учебных заведений города по безопасному подвозу и подходу детей к ним», приведя в пример положительный опыт гимназии Салманова.

О том, что конкретно и до какого срока будет сделано ответственными лицами, чтобы предотвратить подобные вчерашней трагедии, siapress.ru сообщит, как только получит необходимую информацию


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Сегодня в 12:59, просмотров: 308, комментариев: 8


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Комментарии:
Большой
не нравится
Сегодня в 13:10
Для начала пусть гаишники чаще контролируют установленные УЖЕ знаки, а не сидят в кабинетах!
Нет сотрудников, выдайте студентам (будущим юристам) удостоверения общественников - пусть патрулируют и НАКАЗЫВАЮТ за нарушения!
Ну и школы могли бы выделить сотрудников для встречи/проводов детей возле школ в утренние и вечерние часы!
А так, очередное ИБД, поговорили и забыли!
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:12
"гром" грянул, администрация перекрестилась!
А то раньше мешал вести данную работу?!
Кто не давал, тормозил, саботировал?!
Хотите буду "оракулом"?! Сейчас они "там" по решают и все благополучно спуститься в школы и ляжет на классных руководителей. Они значит должны будут вести разъяснительную работу, рассказывать, показывать и убеждать... Заметьте не родители, а учителя! Понятно в в ГАИ сокращение и все такое и штата в отделе пропаганды мало, а где НКО?! Может стоит дать гранты и пусть они работают?! Это всяко дешевле будет! Пусть разъясняют и учат, снять с бедных учителей нагрузку!
zarnica86
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Сегодня в 13:14
Уже прорабатываться ! Значить до этого ни... не делалось получаеться ?
Моби
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Сегодня в 13:22
Чиновники почему-то всегда работают ПОСЛЕ ЧП.
Моби
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Сегодня в 13:28
Все мероприятия опять для галочки и формальны. Это как гаишники стоят возле пешеходников только первого сентября! Первого, когда почти все дети идут с родителями.
Моби
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Сегодня в 13:31
"Замглавы Николай Кривцов рассказал мэру, что в городе будет проработан вопрос с УК по поводу работы спецтехники в темное время суток в жилых зонах у школ." - в тёмное время суток нет пешеходов?
сэнсей
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Сегодня в 13:37
Нет порядка в городе я не вижу чтобы кто то руководил всем этим коллапсом.
Моби
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Сегодня в 13:43
"Сейчас департамент с участием специалистов ГИБДД проведет городское родительское собрание, а также в каждой школе пройдут дополнительные аналогичные мероприятия. " - вот что это? Вы были когда-нибудь на таком собрании? Польза какая от того, что приходит сотрудник гибдд и начинает бубубу, разработаны мероприятия, бубубубу, усилить контроль, буббубу?

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