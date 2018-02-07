Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ

Сегодня глава города Вадим Шувалов провел внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации, посвященное трагедии, случившейся вчера возле 18-й школы.

Мэр выразил свои соболезнования семье погибшего мальчика, а затем заслушал доклады участников встречи.

Заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Сургуту Роман Кузовлев сообщил, что число ДТП, с участием детей, растет. Так с начала года в Сургуте зафиксировано 12 ДТП, в которых пострадало 12 детей (пешеходов и пассажиров). Все аварии произошли по вине водителей — они не уступали дорогу на пешеходных переходах, либо перевозили детей без удерживающих средств.

Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игорь Газизов отметил, что у всех школ на дорогах есть пешеходные переходы, оборудованные всеми безопасными элементами. Но на проездах в жилых зонах таких мер безопасности нет, так как, согласно ПДД, пешеходы там и так имеют преимущество. Чиновник сообщил, что сейчас прорабатываются новые схемы организации дорожного движения в жилых зонах у образовательных учреждений, которые будут включать в себя целый набор знаков, типа «Осторожно, дети!» «Внимание, школа» и так далее. Их подготовят к концу этого месяца, а запустят «до начала следующего учебного года – точно».

Директор департамента образования Анна Томазова подчеркнула, что в учебных заведениях совместно с инспекторами ГИБДД проводится непрерывное обучение детей правилам дорожного движения. «В городе имеются 33 автоплощадки или автогородка, почти в каждой школе созданы отряды юных инспекторов дорожного движения», — говорит чиновница.

Сейчас департамент с участием специалистов ГИБДД проведет городское родительское собрание, а также в каждой школе пройдут дополнительные аналогичные мероприятия. Томазова сообщила, что родителям рекомендовано еще раз отработать безопасные маршруты «дом-школа-дом» со своими детьми.

На этой неделе депобразования также проведет внеочередные проверки качества реализации профилактических мероприятий в образовательных организациях, а в будущем планирует усилить блок практических занятий с учениками по безопасности дорожного движения. Также от школ, особенно начальных, будет собрана актуальная информация по имеющимся проблемным зонам в маршрутах детей до них.

Замглавы Николай Кривцов рассказал мэру, что в городе будет проработан вопрос с УК по поводу работы спецтехники в темное время суток в жилых зонах у школ.

Депутат Дмитрий Пахотин отметил, что в Сургуте нужно разработать «типовые решения для всех учебных заведений города по безопасному подвозу и подходу детей к ним», приведя в пример положительный опыт гимназии Салманова.

О том, что конкретно и до какого срока будет сделано ответственными лицами, чтобы предотвратить подобные вчерашней трагедии, siapress.ru сообщит, как только получит необходимую информацию