​Александр Пелевин: «Я разделяю вашу боль, как родитель, как врач» // ВИДЕО

Резкое похолодание вечером 6 февраля не остудило горячие эмоции родителей, пришедших на собрание к восемнадцатой школе им. Сибирцева. Повод трагичный: утром того же дня одноклассник их детей погиб под колесами «КамаЗА», выезжавшего из двора. И хотя местом ДТП стал именно проезд между дворами – априори опасный «внутренний перекресток» — сургутяне подняли тему безопасности подходов к образовательным учреждения города. «Почему только смерть ребенка может привлечь внимание к проблеме, о которой и школа, и родители говорят не первый год? — обратились собравшиеся к властям через СМИ. – Подходы к школе опасны, водители часто не соблюдают скоростной режим и не пропускают школьников. При этом на наши требования установить вблизи школы хотя бы пешеходы остаются без ответа, потому что внутриквартальный проезд и так дает преимущество пешеходам».

Буквально через несколько минут на спонтанное собрание к крыльцу школы подъехал замглавы Сургута по социальным вопросам Александр Пелевин. Он передал соболезнования от руководства администрации, был подавлен и сопереживал семье погибшего ребенка:

- Я прекрасно понимаю вашу тревогу, я тоже родитель. Как только утром стало известно о происшествии, я себе место не находил. Первые мысли: ну как так, почему именно в это время появился этот мусоровоз, почему нельзя попозже или пораньше заезжать во дворы такому грузовому транспорту? Вот сейчас я к вам ехал, увидел, что «КамАЗ» снег от школы везет, а ведь вторая смена в это время домой идет! Я уже обратился к коллегам из ДГХ, попросил обратить внимание на это. Но вы тоже поймите, транспорта очень много в городе, приходится больше заботиться о безопасности самим пешеходам. На прошлой неделе также были несколько дорожных происшествий с участием детей на дороге. Родителям тоже нужно больше уделить внимание беседе с детьми.

Мы должны и обязаны подумать вместе, как обезопасить детей во дворах. С родительскими советами, с советами школ сядем и обсудим, что необходимо конкретно каждой школе. На ближайшем совещании социального комитета думы города марте будут рассмотрены вопросы по организации комплексной безопасности детей и маломобильных групп населения».

Родители сделали акцент, что ситуация усугубляется именно в утренний «час пик», когда они вынуждены маневрировать между машин и снежных глыб, буквально прикрывая своих первоклашек. Проехать с ребенком в санках вообще практически невозможно. По их мнению, ситуацию могли бы улучшить дорожные знаки, дополнительные лежачие полицейские и «зебра». Но Пелевин объяснил, что земля в районе школ по-разному размежевана: «Где-то территория придомовая, где-то – администрации или и вовсе «ничейная». Но не думайте, что мы стоим на месте, в прошлом году, например, удалось отрегулировать движение возле девятой школы, в микрорайоне ПИКС, там действительно была острая необходимость вмешательства: со всех сторон школы – дорога».

Об этом корреспонденту siapress.ru в телефонном разговоре говорил и депутат городской думы Виктор Рябчиков. Микрорайон энергетиков – это как раз его избирательный округ. Именно Рябчиков добивался капитального ремонта улицы Просвещения, прежде всего, тротуара, по которому ходят дети в две школы микрорайона, а также установки дополнительных фонарей (в 2013 году). По его словам, родители школьников и представители самих образовательных учреждений действительно жаловались на загруженность близлежащих проездов. Но

ответы ГИБДД тоже были объективны: устанавливать светофоры внутри дворов нецелесообразно.

Сегодня на внеочередном совещании по безопасности школьников эти вопросы будут предложены для обсуждения чиновниками, правоохранителями и депутатами в администрации города.