​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены

Департамент образования администрации Сургута информирует, что в связи с низкой температурой воздуха занятия первой и второй смены школ города Сургута 7 февраля отменяются для учащихся 1-4 классов. По данным синоптиков в Сургуте и окрестностях сохраняется морозная погода -22 — -25 градусов и небольшой ветер. Поэтому принято решение отменить занятие в начальной школе и после обеда.