16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,2196   EUR  70,9294  

Родители вышли на собрание к школе №18. Требуют «зебру» проезду

Сургутяне знают не понаслышке, что с 7 до 9 утра во дворах жилых домов смешиваются в одну кучу пешеходы, автомобили, собаки, санки, грейдеры

А.Андронов
А.Андронов

Пока следователи проводят экспертизу ДТП с гибелью ребенка под колесами мусоровоза, департамент образования проводит очередное совещание с директорами школ по обеспечению безопасности теперь уже не внутри, а снаружи учреждений, горожанам остается только соболезновать и размышлять, как могла произойти трагедия.Раннее утро, дети спешат в школу, их родители – на работу, в это же время на улицах города трудовую вахту несут коммунальные службы. Это и дорожная техника, т.к. утром 9 февраля в Сургуте валил снег, и транспорт, обслуживающий жилищный фонд, который должен вывезти отходы ТБО, отремонтировать все, что неисправно. Плюс еще готовятся к открытию продуктовые магазины, к которым подъезжают фуры с товаром, и тоже в ранние часы. И все спешат.

Сургутяне знают не понаслышке, что с 7 до 9 утра во дворах жилых домов смешиваются в одну кучу пешеходы, автомобили, собаки, санки, грейдеры… Большинство школ и детских садов города расположены в спальных районах. Это очень удобно – шаговая доступность, но только если ходить туда пешком, а не парковаться. Большинство родителей сами усугубляют ситуацию возле школ и детских садов, пытаясь подвезти ребенка как можно ближе к забору.

Водители ругаются друг с другом, ругаются с пешеходами, зачастую на эмоциях резко сдают назад. Свидетелями таких ситуаций очевидцы становятся регулярно. Микрорайон Энергетиков – тому классический пример. Здесь непосредственно во дворах домов расположены две школы и три садика (на ул. Просвещения). При этом вход на территорию школ и тротуар отделяет довольно оживленная (опять-таки из-за передвижений самих жителей) дорога. Только официально он считается внутриквартальным проездом, и максимум, чего смогли некогда добиться депутаты по обращениям родителей – это установить на нем лежачий полицейский.

Однако именно сегодняшнее утреннее ДТП случилось не у крыльца школы, а непосредственно в месте заезда с улицы Энергетиков в сторону улицы Просвещения. Эти участки всегда несут опасность, т.к. машины могут выехать с любой из четырех сторон, пусть и на минимальной скорости. «Посмотрите, здесь справа и слева два магазина, к которым едут покупатели, фуры разгружаются, а с другой – школа, сад и спорткомплекс, куда машины поворачивают утром с Энергетиков, —рассказывают siapress.ruжители района. – Здесь и без этого мусоровоза могло случиться ДТП в любой момент, потому что движение не регулируется»

Именно о необходимости разграничить движение участников дорожного движения вблизи школ хотя бы пешеходными переходами активисты из 18 школы, в которой учился погибший мальчик, собираются сообщить сегодня городским властям через СМИ.

Стоит отметить, что именно в начальной школе регулярно, чуть ли не раз в неделю проходят внеклассные часы по безопасности на дороге. Родителей обязывают обеспечить одежду и рюкзак ребенка светоотражателями, в дневники первоклассникам классные руководители вклеивают карту с безопасным маршрутом «дом-школа».Однако этих профилактических мер оказалось недостаточно, как и опыта водителя «КАМАЗа», который не первый день маневрирует в узких дворах.


«Эти мусоровозы утром постоянно преграждают путь из двора, неужели нельзя перенести их время работы на более позднее время, когда минует «час пик»? Ведь и себе и другим усложняют передвижение между помойками! Дорожная техника – тоже проблема. Не так страшен утренний снег, как караван из тракторов на дороге!» - возмущаются в комментариях к публикации горожане.

Так что вполне вероятно, что поучаствовать в дискуссии и сделать работу над ошибками придется и руководству управляющих компаний и даже представителям департамента городского хозяйства.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

06 февраля в 18:20, просмотров: 1049, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
shpargalo@gk.ru
не нравится
06 февраля в 18:54
То же самое случилось на другой стороне Энергетиков дороги Энергетиков 3, 3 корп 1, 2 Энергетиков 5, дорога на Военкомат, только мальчик жив остался на моих глазах, но никому нет дела,...!1.Рябинушка ведет строительство, на 3 метра залезлана дорогу, кто разрешил,..На придомовой незаконно ларек,ну ни как ,лазеечка в администрации,..., обувной, с обратной стороны опять маг Эдем,как вам ,одна за другой разгружают товар проезд на Военкомат....пешеход с остановки....дорога в детский садик.Голубок, в школу 18,...утром не пройти не проехать..бесполезно, никто не видит, не слышит....одни бестолковые отписки....а еще лужа не высыхает ......
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 09:59
Вот эти проблемы в первую очередь должен был озвучить депутат городской думы от этого округа. Посмотрела -это некий Рябчиков. Кто-то знает, ЧТО он сделал в интересах своих избирателей???

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Она испытала время собой

​Она испытала время собой
Памяти сургутского педагога, создателя музея «Миг времени» Таисии Смысловой
Людмила Захарова Сегодня в 10:23
4 0
Родители вышли на собрание к школе №18. Требуют «зебру» проезду

Родители вышли на собрание к школе №18. Требуют «зебру» проезду
Сургутяне знают не понаслышке, что с 7 до 9 утра во дворах жилых домов смешиваются в одну кучу пешеходы, автомобили, собаки, санки, грейдеры
Вера Куликова 06 февраля в 18:20
1048 2
​Окунаемся в прорубь, пересаживаемся в автобус и постим суперлуние

​Окунаемся в прорубь, пересаживаемся в автобус и постим суперлуние
Обзор недели в социальных сетях Сургута
Анастасия Якупова 06 февраля в 17:08
499 0
Любители почитать // ИНФОГРАФИКА

Любители почитать // ИНФОГРАФИКА
95 процентов аудитории siapress.ru может и не много, но читают книги
Редакция СИА-ПРЕСС 06 февраля в 12:52
400 0
Пора обратить внимание на дивидендные акции // АУДИО, ТЕКСТ

Пора обратить внимание на дивидендные акции // АУДИО, ТЕКСТ
Обзор финансовых новостей
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 06 февраля в 12:21
467 0
Сергей Мелашенко: «Имеющийся в городе механизм по работе с молодежью малоэффективен»

Сергей Мелашенко: «Имеющийся в городе механизм по работе с молодежью малоэффективен»
Мы предлагаем создать единое НКО, которое объединит в себе все общественные и муниципальные организации, занимающиеся молодежью
Лилия Сулейманова 06 февраля в 10:14
1029 16
С горки в прорубь! Моржи Нефтеюганска ответили моржам Сургута // ВИДЕО

С горки в прорубь! Моржи Нефтеюганска ответили моржам Сургута // ВИДЕО
Сергей Степанов 06 февраля в 10:08
427 0
​Рекордную выработку электроэнергии Сургутской ГРЭС-2 впишут в городскую летопись

​Рекордную выработку электроэнергии Сургутской ГРЭС-2 впишут в городскую летопись
Вера Куликова 05 февраля в 15:39
476 0
Михаил Яцик: «Если заказываете товары в интернете, изучите данные о продавце»

Михаил Яцик: «Если заказываете товары в интернете, изучите данные о продавце»
Вера Куликова 05 февраля в 11:08
516 0
Ван Гог в «Стерхе»: иди и смотри

Ван Гог в «Стерхе»: иди и смотри
Выбор Ван Гога для подготовки экспозиции понятен: непризнанный когда-то художник ныне является одним из самых популярных и влиятельных в мире
Юрий Нуреев 05 февраля в 09:32
446 0
​Из наградного листа…

​Из наградного листа…
Сургутяне почтили память Участника Великой Отечественной войны Ларисы Золотухиной
Людмила Захарова 04 февраля в 10:13
1285 0
Поддерживаю Атанаса и лично готов поставить подпись за отставку руководства нашей администрации

Поддерживаю Атанаса и лично готов поставить подпись за отставку руководства нашей администрации
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 04 февраля в 09:28
1224 0
​Наталья Лозовая: «Каллиграфия развивает мелкую моторику и заставляет думать»

​Наталья Лозовая: «Каллиграфия развивает мелкую моторику и заставляет думать»
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 03 февраля в 14:51
783 0
​Александр Красовицкий, Animal ДжаZ: «Мы играем простую, мелодичную музыку, но подача такая, будто скоро обрушится сцена» // ВИДЕО

​Александр Красовицкий, Animal ДжаZ: «Мы играем простую, мелодичную музыку, но подача такая, будто скоро обрушится сцена» // ВИДЕО
Мария Арутюнян 03 февраля в 12:12
581 1
Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте // ФОТО

Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте // ФОТО
Банные комплексы, мансарды, итальянская мебель, гаражи и беседки — чем могут похвастаться самые дорогие коттеджи Сургута?
Лилия Сулейманова 03 февраля в 11:19
2306 8
​Администрация Сургута при помощи «Единой России» «замяла» митинг против аптечной наркомании

​Администрация Сургута при помощи «Единой России» «замяла» митинг против аптечной наркомании
Лилия Сулейманова 02 февраля в 15:20
2208 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика