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​Окунаемся в прорубь, пересаживаемся в автобус и постим суперлуние

Соцсети стали оружием массового донесения 21 века, но как любым оружием, ими нужно уметь пользоваться. Расскажем о том, какие посты заинтересовали горожан за прошедшую неделю.

Кто бы мог подумать, но хайпанули (подняли шумиху) Моржи Сургута, запустив окружной «ICE SWIMMING CHALLENGE». Видео, где закаленные ребята отдыхают у проруби, как на пляже, при тридцатиградусном морозе и катаются на коньках в бикини, стало по-настоящему вирусным. Оригинал собрал более 200 тысяч просмотров, а перезаливы попали в крупнейшие Instagram и VK сообщества. Аудитория отреагировала в основном положительно, поддерживая популяризаторов здорового образа жизни. Однако некоторые остались недовольны использованием иностранного трека и названия видео.

На вызов сургутян откликнулись пловцы из Радужного, Нижневартовска и буквально сегодня из Нефтеюганска.

Глава города Вадим Шувалов также не оставил моржей без внимания, распространив видео с небольшим комментарием во всех личных акаунтах в социальных сетях, и даже получил ответ: ребята из движения зовут Вадима Николаевича присоединиться.

Глава не отказывался от приглашения, но судя по крещенским купаниям, он предпочитает оставаться зрителем.

Кстати о главе, возможно, совсем скоро мы встретим его в городском автобусе. Об этом он сообщил в своем твиттере, прикрепив видео, где воспитанников детского сада «Садко» спросили о том, кто такие чиновники и стоит ли им отказаться от служебных машин в пользу такси. Мальчики решили, что если чиновники (по их словам очень богатые люди), а заодно и Вадим Николаевич («самый главный здесь») станут ездить на автобусе, «мы сэкономим много денег». Словами младенца, как говорится…

Напомним, решение о пересадке «слуг народа» на такси, оставив служебные машины только руководству администрации и высокопоставленным гостям, глава города озвучил еще в октябре прошлого года. Тогда же он и стал героем мемов в крупных интернет-сообществах. Хотя на самом деле это правильное решение, которое позволит бюджету сохранить порядка 37-40 миллионов рублей в год.

Не так давно, стал работать ресурс под названием «Твой Сургут», который активно продвигает администрация. Он задумывался как площадка для общения с горожанами и решения проблем в режиме онлайн, этакая книга жалоб и предложений для власти.

Несмотря на благие намерения чиновников, беспощадные пользователи интернета нашли опечатку («постраемся») на главной странице и возмутились невнимательностью создателей сайта (или безграмотностью, не уточняется). Естественно обсуждение перенеслось в одно из городских сообществ в VK.

Стоит отметить, что ошибку уже исправили, а комментарии под постом продолжают нарастать.

Взгляды и фотокамеры жителей Земли в последний вечер января были прикованы к небу. 31 января мы видели одновременно суперлуние, полное лунное затмение и «голубую луну» - второе полнолуние за месяц. И до сих пор мы фото небесного тела всплывают в ленте новостей. Впрочем, неудивительно, как можно такую красоту не выложить в Instagram, учитывая, что подобное повторится только в 2037 году? Особенно хочется отметить кадр сургутского фотографа Сергея.

К сожалению, от главы сургутского района Андрея Трубецкого в этом году блогов еще не было. Будем надеяться, что «Блогер года» по версии siapress.ru продолжит выпускать свои ролики в феврале.

P.S. На сегодняшнее ЧП со сбитым мальчиком во дворе на улице Энергетиков ключевые ньюсмейкеры из власти пока не отреагировали.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 94, комментариев: 0


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