​Хорошилище грядёт из ристалища

Включая телевизор или радио, открывая газету, журнал или электронную страничку популярного блогера, мы не перестаём удивляться всё возрастающему количеству ошибок (речевых, пунктуационных, орфографических) в СМИ. Слушая представителей органов власти, силовых структур, бизнеса, неустанно задаю себе вопрос: «Разве люди, не способные внятно, грамотно, логично выразить свои мысли, могут принимать верные решения и доносить их до подчиненных?». Ведь, как считал Никола Буало, «кто ясно мыслит, тот ясно излагает».

Что же творится в головах людей, которые двух слов связать не могут? Итак, в России сложился, говоря современным языком, определенный тренд: у нас становится всё меньше грамотных людей. И основной вывод, который обычно формулируется в этой связи, звучит так: «Русский язык умирает, деградирует, исчезает. Нет его, былого великого и могучего…»

Слушая подобные рассуждения, немедленно хочется возразить. Наш с вами язык не стал ни беднее, ни бледнее, ни проще. Немалое количество русских интеллигентов, просто образованных современников говорят на прекрасном литературном языке. Многие мои знакомые говорят правильно и образно, потому что так воспитаны, так привыкли за всю свою сознательную жизнь выражать мысли, общаться между собой.

Увы, довольно часто сограждане напоминают мне Плюшкина (героя бессмертной гоголевской поэмы). Обладая несметными сокровищами родного языка, они зачастую используют лишь малую толику этих богатств, ограничиваясь краткими сообщениями и односложными ответами. Но «речевая нищета» проистекает вовсе не из болезненной скупости (и, кстати, всеобщая погруженность в виртуальный мир (соцсети, чаты, смс) тоже ни при чем).

Причина состоит в нежелании изучать родной язык, читать классическую литературу, обогащая свой словарный запас и постигая тонкости грамматики. Человек есть то, что он ест. Во всех смыслах. И если вы слушаете шансон или читаете в переводе Даниэлу Стил (это автор низкопробных романов о любви), то вряд ли ваша речь станет богаче и образнее.

Вот именно тогда и будет наблюдаться деградация. То есть дело не в языке, а в носителях языка. Подойдем к проблеме с другой стороны. Когда, кликушествуя, мне начинают говорить об избытке иноязычных слов в родном языке, хочется напомнить собеседнику: язык — живая и развивающаяся система, он выберет то, что ему нужно, отринув лишнее. Пока живы носители языка, ничего плохого с ним не случится.Язык всегда пополнялся совершенно новыми словами и заимствованными из других языков, это его лишь обогащало. Только использовать такую лексику надо с умом, необходимо чувствовать, любить слово.

Вспомним министра народного просвещения Российской империи А.В. Шишкова, который в свое время пытался законодательно заменить иностранные слова русскими аналогами: топталище (тротуар), шаропих (кий), мокроступы (галоши), тихогром (фортепиано), водомет (фонтан), рожекорча (гримаса) и т.д. Хорошо, что этого не случилось. Иначе бы фраза «Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и с зонтиком» звучала бы так: «Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой».

Если большинство говорит на чрезвычайно убогом, грязном, обеднённом, ущербном языке, используя вульгаризмы, канцеляризмы или варваризмы, это беда самих граждан. Умирает только тот язык, который перестает развиваться и утрачивает способность адекватно вербализировать предметы и явления окружающего мира. Наш великий и могучий русский язык, благодаря заимствованию слов и понятий из других языков, продолжает оставаться удобным средством коммуникации, описания объективной реальности, передачи информации и выражения чувств.

Существует языковая норма. И все мы её носители и хранители. А изменения в языке — признак его жизни и развития. Культура народа в данном случае выступает как регулятор отбора норм и употребления средств языка в процессе практического речевого общения, а также как движущая, побуждающая к изменениям сила. Соблюдение языковой нормы становится стратегической задачей на государственном уровне, так как речь (устная и письменная) обеспечивает не только обмен информацией, сохранение опыта поколений, но и является для нации объединяющей силой.

На наш взгляд, этот тезис наглядно иллюстрирует эпизод из произведения Рея Брэдбери «И грянул гром»:

«Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ

АРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО

ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ

МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО

ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках.

Его дрожащая рука подняла липкий ком.

- Нет, не может быть! Из-за такой малости... Нет!»

Тревога героя понятна. Ошибки в тексте плаката указали путешественнику во времени на то, что общество, членом которого он является, вдруг в одночасье изменилось. Неграмотно составленное рекламное объявление – это показатель низкой культуры сограждан. И самые страшные опасения героя подтвердились: страна выбрала тирана, который, по словам одного из персонажей, «против всего на свете: против мира, против веры, против человечности, против разума».

Но если не путешествовать во времени и не наступать в прошлом на бабочек, то усложнить, изменить или, напротив, упростить язык, думаю, не в силах каждого из нас. Зато нам вполне по плечу изучать его, творить на нём, максимально используя те богатства, которые оставили нам предшествующие поколения.