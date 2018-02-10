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​Хорошилище грядёт из ристалища

Насколько деградировал русский язык?

Включая телевизор или радио, открывая газету, журнал или электронную страничку популярного блогера, мы не перестаём удивляться всё возрастающему количеству ошибок (речевых, пунктуационных, орфографических) в СМИ. Слушая представителей органов власти, силовых структур, бизнеса, неустанно задаю себе вопрос: «Разве люди, не способные внятно, грамотно, логично выразить свои мысли, могут принимать верные решения и доносить их до подчиненных?». Ведь, как считал Никола Буало, «кто ясно мыслит, тот ясно излагает».

Что же творится в головах людей, которые двух слов связать не могут? Итак, в России сложился, говоря современным языком, определенный тренд: у нас становится всё меньше грамотных людей. И основной вывод, который обычно формулируется в этой связи, звучит так: «Русский язык умирает, деградирует, исчезает. Нет его, былого великого и могучего…»

Слушая подобные рассуждения, немедленно хочется возразить. Наш с вами язык не стал ни беднее, ни бледнее, ни проще. Немалое количество русских интеллигентов, просто образованных современников говорят на прекрасном литературном языке. Многие мои знакомые говорят правильно и образно, потому что так воспитаны, так привыкли за всю свою сознательную жизнь выражать мысли, общаться между собой.

Увы, довольно часто сограждане напоминают мне Плюшкина (героя бессмертной гоголевской поэмы). Обладая несметными сокровищами родного языка, они зачастую используют лишь малую толику этих богатств, ограничиваясь краткими сообщениями и односложными ответами. Но «речевая нищета» проистекает вовсе не из болезненной скупости (и, кстати, всеобщая погруженность в виртуальный мир (соцсети, чаты, смс) тоже ни при чем).

Причина состоит в нежелании изучать родной язык, читать классическую литературу, обогащая свой словарный запас и постигая тонкости грамматики. Человек есть то, что он ест. Во всех смыслах. И если вы слушаете шансон или читаете в переводе Даниэлу Стил (это автор низкопробных романов о любви), то вряд ли ваша речь станет богаче и образнее.

Вот именно тогда и будет наблюдаться деградация. То есть дело не в языке, а в носителях языка. Подойдем к проблеме с другой стороны. Когда, кликушествуя, мне начинают говорить об избытке иноязычных слов в родном языке, хочется напомнить собеседнику: язык — живая и развивающаяся система, он выберет то, что ему нужно, отринув лишнее. Пока живы носители языка, ничего плохого с ним не случится.Язык всегда пополнялся совершенно новыми словами и заимствованными из других языков, это его лишь обогащало. Только использовать такую лексику надо с умом, необходимо чувствовать, любить слово.

Вспомним министра народного просвещения Российской империи А.В. Шишкова, который в свое время пытался законодательно заменить иностранные слова русскими аналогами: топталище (тротуар), шаропих (кий), мокроступы (галоши), тихогром (фортепиано), водомет (фонтан), рожекорча (гримаса) и т.д. Хорошо, что этого не случилось. Иначе бы фраза «Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и с зонтиком» звучала бы так: «Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой».

Если большинство говорит на чрезвычайно убогом, грязном, обеднённом, ущербном языке, используя вульгаризмы, канцеляризмы или варваризмы, это беда самих граждан. Умирает только тот язык, который перестает развиваться и утрачивает способность адекватно вербализировать предметы и явления окружающего мира. Наш великий и могучий русский язык, благодаря заимствованию слов и понятий из других языков, продолжает оставаться удобным средством коммуникации, описания объективной реальности, передачи информации и выражения чувств.

Существует языковая норма. И все мы её носители и хранители. А изменения в языке — признак его жизни и развития. Культура народа в данном случае выступает как регулятор отбора норм и употребления средств языка в процессе практического речевого общения, а также как движущая, побуждающая к изменениям сила. Соблюдение языковой нормы становится стратегической задачей на государственном уровне, так как речь (устная и письменная) обеспечивает не только обмен информацией, сохранение опыта поколений, но и является для нации объединяющей силой.

На наш взгляд, этот тезис наглядно иллюстрирует эпизод из произведения Рея Брэдбери «И грянул гром»:

«Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ

АРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО

ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ

МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО

ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках.

Его дрожащая рука подняла липкий ком.

- Нет, не может быть! Из-за такой малости... Нет!»

Тревога героя понятна. Ошибки в тексте плаката указали путешественнику во времени на то, что общество, членом которого он является, вдруг в одночасье изменилось. Неграмотно составленное рекламное объявление – это показатель низкой культуры сограждан. И самые страшные опасения героя подтвердились: страна выбрала тирана, который, по словам одного из персонажей, «против всего на свете: против мира, против веры, против человечности, против разума».

Но если не путешествовать во времени и не наступать в прошлом на бабочек, то усложнить, изменить или, напротив, упростить язык, думаю, не в силах каждого из нас. Зато нам вполне по плечу изучать его, творить на нём, максимально используя те богатства, которые оставили нам предшествующие поколения.


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10 февраля в 11:14, просмотров: 1119, комментариев: 15


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Комментарии:
Сергей Б
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10 февраля в 17:02
Интересно, но лучше не комментировать. Враз двойку влепит.
Абориген
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13 февраля в 08:46
"И если вы слушаете шансон... то вряд ли ваша речь станет богаче и образнее". Это автор про Вертинского? Утесова? Лещенко? Бернеса?
Есть такое жаргонное словечко - "понты". И они, к сожалению, свойственны не только представителям воровского мира
Ю.Н.
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13 февраля в 11:06
Да, видимо, и аборигенам понты свойственны - иначе вряд ли бы вы усиленно делали вид, что не понимаете современного наполнения термина "русский шансон": общеизвестно, что это дядя Миша Круг, Люба Успенская и прочие стасы михайловы, а не Лещенко, Утесов и Вертинский (как бы обидно и досадно нам за этот термин ни было).

По теме: во всем поддерживаю ВВГ, не стоит шумно заботиться о судьбах всего Великого и Могучего - "прокачивать" собственный русский язык нормальной литературой вполне достаточно.
Абориген Ю.Н.
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13 февраля в 11:28
Уважаемый Ю.Н., если вам ближе и роднее позиция педагога, стремящегося "адекватно вербализировать" русский язык, не смею вам в том препятствовать. Как у вас говорят - вэлком!
Ю.Н. Абориген
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13 февраля в 11:31
Мне наиболее близка и родна позиция, высказанная заигранными до смерти словами "Начни с себя". Не надо решать глобальные проблемы. Томик Пушкина в руки - и вперед. Именно так русский язык и переживет все глобальные проблемы.
Абориген Ю.Н.
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13 февраля в 11:39
А я о чем! Плюсик вам поставил.
Сергей Б Ю.Н.
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13 февраля в 12:22
Вы, так походя Любу Успенскую в компашку стасов михайловых определили, а Лещенко к Утесову и Вертинскому. А если подумать? Грамотная речь, это не только палочки, которые должны быть попендикулярны.
Сергей Б
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13 февраля в 12:25
Я, конечно не специалист, но за Любу обидно…
Ю.Н. Сергей Б
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13 февраля в 12:38
Да ладно вам, Любу Успенскую так и называют - королева русского шансона. Лещенко,да, к Утесову и Вертинскому (только не Льва Лещенко, а Петра, конечно).
Мономах
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13 февраля в 13:42
Зато у нас самые короткие боевые команды! И управление в бою поэтому самое успешное!!!
Сергей Б
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13 февраля в 13:51
Сарынь на кичку…
Сергей Б Ю.Н.
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13 февраля в 13:55
Лещенко, если не Лев, то да. Хотя у последнего с речью тоже все нормально было, совок следил за «обликом морали».
Но, Люба то, конечно королева русского шансона, зачем ее в компашку с «особым» стилем Михайлова смешивать, прям как с грязью.
Ю.Н. Сергей Б
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13 февраля в 14:57
По мне, это явления одного порядка. Ну и, кроме того, ни тот, ни другая - не грязь, у них просто музыка такая... не для наших ушей)

Из всей Успенской кстати, хочу выделить прекрасное камео в песне Игоря Григорьева "Пингвин", поищите в Youtube их выступление в "Вечернем Урганте".
Марина Васильченко
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13 февраля в 16:06
Часто замечаю ошибки на центральных каналах в титрах "Новостей", так чего ж хотеть нам, где и у кого учиться русскому? Вы видели как пишут в соцсетях наши дети? Пока пишут просто какие-то буквенные сокращения, но скоро я думаю, просто мычать будут в звуковых сообщениях.
Сергей Б Марина Васильченко
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13 февраля в 17:33
Так век такой – думать над составлением витиеватых предложений некогда, надо успевать на кнопочки нажимать. Современники Пушкина, так и сказали бы, что мы сейчас мычим.

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