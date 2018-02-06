Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru читает книги. Таким образом 62,2 процента респондентов рассказали, что читают около 5-6 книг в год. Одну и более прочитывают 16,8 процента участников опроса. Еще меньше читают 16,1 процента проголосовавших. Вовсе не читают всего 4,9 процента опрощенных.
Любители почитать // ИНФОГРАФИКА
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Как поставить зубные импланты и не пожалеть об этом // стоматолог Андрей Ушаков, 9 февраля в 13.00