Пора обратить внимание на дивидендные акции // АУДИО, ТЕКСТ

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

Индекс Мосбиржи в январе достиг новых исторических максимумов, правда, долго там не задерживался и в целом показал за месяц прирост около 6,5%. Пока российский фондовый рынок продолжает демонстрировать желание расти, коррекции довольно быстро «выкупаются». Позитивным сочетанием факторов для нашего рынка стал рост цен на нефть, а также уже традиционный для начала года приток на наш рынок средств нерезидентов из глобальных фондов.

В феврале динамика российских индексов будет по-прежнему зависеть от ситуации на рынке нефти, развития истории с санкциями и значимой внешней макростатистики, особенно, по США, ЕС и Китаю. Учитывая прогнозы по снижению притока средств нерезидентов, в ближайшее время мы можем увидеть усиление волатильности и коррекционные снижения. В текущих условиях стоит обратить внимание на дивидендные истории.

Право на получение дивидендов имеет любой акционер, владевший акциями на так называемую дату «отсечки» это два торговых дня до закрытия реестра акционеров, которая определяется Советом директоров и объявляется заранее.

Для дивидендной стратегии характерна выраженная сезонность. Максимальная доходность инвестиций приходится на период с мая по июль, когда завершается большой дивидендный сезон. Поэтому начать формирование корзины стоит уже сейчас. По нашему мнению, акцент стоит сделать на «тяжеловесах», имеющих стабильную дивидендную историю.

Прежде всего, выделим тройку дивидендных «аристократов» - Лукойл, МТС и Норильский Никель. Эти компании с 2010 года стабильно увеличивают абсолютный размер выплачиваемых дивидендов и долю чистой прибыли, которая распределяется между акционерами. Кроме того, на привлекательные дивиденды в этом году могут рассчитывать акционеры Северстали, Детского мира и привилегированных акций Татнефти.

Важно понимать, что ожидание «отсечки» начинает закладываться в цены заблаговременно. Поэтому более целесообразно покупать бумаги за 1-2 месяца до этого, а перед закрытием реестра – продавать. Правда, в этом случае положительный финансовый результат будет получен не за счет самих дивидендов, а в результате игры на повышение, вызванной их ожиданием.

Для долгосрочных инвесторов, удерживающих позиции на протяжении многих лет, суммарная дивидендная доходность будет весомым вкладом в общий финансовый результат.

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С Вами был Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского ф-ла БКС Премьер. До встречи на следующей неделе.