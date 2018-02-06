С горки в прорубь! Моржи Нефтеюганска ответили моржам Сургута // ВИДЕО

Ролик снят участниками клуба зимнего плавания моржи Нефтеюганска на местной базе туризма и отдыха. Они назвали его «ответ моржам Сургута». Напомним, во время январских каникул активисты городской федерации зимнего плавания и закаливания запустили окружной «Ice swimming challenge». Таким образом сургутяне они поддержали единомышленников, закаляющихся ледяной водой в Нижневартовске и Радужном. И вот теперь ледяной вызов принял Нефтеюганск. Оцениваем ролик в комментариях!