Ролик снят участниками клуба зимнего плавания моржи Нефтеюганска на местной базе туризма и отдыха. Они назвали его «ответ моржам Сургута». Напомним, во время январских каникул активисты городской федерации зимнего плавания и закаливания запустили окружной «Ice swimming challenge». Таким образом сургутяне они поддержали единомышленников, закаляющихся ледяной водой в Нижневартовске и Радужном. И вот теперь ледяной вызов принял Нефтеюганск. Оцениваем ролик в комментариях!
С горки в прорубь! Моржи Нефтеюганска ответили моржам Сургута // ВИДЕО
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