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Сергей Мелашенко: «Имеющийся в городе механизм по работе с молодежью малоэффективен»

Сургутские общественники передали на рассмотрение главе города Вадиму Шувалову предложения по созданию практической площадки для системной работы с гражданским обществом. Корреспондент siapress.ru встретился с автором инициативы — председателем Культурно-патриотического центра поддержки творческих инициатив «Зарница» Сергеем Мелашенко, чтобы узнать о том, что же его организация предложила градоначальнику.

— Расскажите, что вы предложили администрации города в своем обращении?

— Для начала расскажу, что заставило нас разработать эти предложения. У глав муниципалитетов появилась ответственность за профилактику экстремизма, который представляет реальную угрозу нашему обществу. В числе прочих проблем именно в нашем городе все чаще приходиться обращать внимание на проблему детской наркомании в связи с доступностью наркотических средств детям даже до 12 лет. Общественники различных организаций постоянно поднимают этот вопрос, причем самыми инициативными являются некоторые представители кавказских национальностей. Для того что бы ситуация не выходила из-под контроля, мы предложили мэру подойти ко всем этим вопросам комплексно.

Я предложил использовать площадку «Зарницы» для консолидации всех работающих с молодежью общественных организаций в городе. Таковых в Сургуте существует порядка 25. Это организации разного толка, и, несмотря на то, что цели, по сути, у всех одни (формирование физически, интеллектуально, нравственно и духовно развитого общества, а также его укрепление, единение и поддержка), каждая из этих организаций существует автономно, вне связки с аналогичными, и без ощутимого взаимодействия и поддержки со стороны городских властей. Тема «объединения» уже не единожды обсуждалась среди общественников, многие из них уже готовы работать на площадке «Зарницы»

— Вы не обращались к губернатору с этой инициативой?

— Конечно же, обращались, губернатор знает обо всех этапах проводимой нами работы с самого начала и до сегодняшнего дня. Она знает и понимает, что делает наша организация для молодежи. Но практическую поддержку должны оказать муниципалитеты. На сегодня нас уже поддерживают как государственные, так и общественные структуры: имеется принципиальная поддержка департамента внутренней политики и общественных связей округа; составлено техническое задание по реализации и продвижению проекта совместно с агентством социального развития РФ и агентством стратегических инициатив РФ; достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве с различными некоммерческими, общественными организациями и диаспорами города.

Но этого недостаточно. Для реализации нашего окружного молодежного проекта, необходимо ресурсы и плотное взаимодействие с органами муниципальной власти и силовыми структурами именно нашего города, поскольку «пилотной» площадкой проекта является все-таки Сургут.

— То есть администрация Сургута не поддерживает ваши общественные инициативы?

— На уровне администрации Сургута, несмотря на все наши усилия, взаимопонимание пока не найдено. Более того, наша идея встретила такой жесткий и агрессивный отпор, что активная часть молодежи «Зарница» дала Отделу молодежной политики администрации название «отдел по борьбе с молодежью»! По какой-то загадочной причине общественные организации, в том числе «Зарница», рассматриваются указанным отделом как конкуренты, а не партнеры по работе с молодежью. Когда в городе произошла смена руководства, мы пригласили нынешнего главу поддержать проект и пригласили его на встречу с активной молодежью проекта. Он любезно согласился быть главнокомандующим. Но больше мы его не видели ни на одном нашем мероприятии. А нам есть чем поделиться с органами власти! И мы готовы к конструктивному и обоюдовыгодному сотрудничеству.

— Что даст создание организации, объединяющей всех общественников, городу, населению, чиновникам?

— В городе на сегодняшний день системно работают с молодежью лишь два предприятия: «Наше время» и «Сибирский легион». Но вклад их относительно реальных амбиций и нужд молодежи мизерный, он не отвечает критериям масштабности и целостности запросов нынешней молодежи. Третье предприятие — «Наш город» — также необходимо переформатировать под реальную работу с активной частью общества. Сейчас, к сожалению, те же ТОСы используются только как место сбора бабушек пенсионного возврата. Выходом представляется оптимизация работы упомянутых трех учреждений путем их объединения в одно (например, в муниципальное автономное учреждение по работе с НКО и молодежью). И оно станет мощной площадкой по взаимодействию администрации Сургута и общественных организаций. Схема получается простая и эффективная: администрация Сургута — НКО Сургута — Округ.

— Если глава города откликнется, сколько потребуется времени, чтобы новая схема заработала в полную силу?

— Реально в течение года настроить работу в правильном русле, отладить взаимоотношения по указанной схеме. При этом, отмечу, дополнительные финансовые средства не потребуются, поскольку будут использоваться ресурсы нынешних организаций. Я со своей командой могу активно включиться в эту работу как организатор.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 384, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:30
Это вы с убогой "заДницей" малоэффективные
444
не нравится
Сегодня в 11:13
Молодец парень. Решил подмять вообще все под себя "как организатор". Далеко пойдет... если вовремя не остановить.
Друг
не нравится
Сегодня в 12:22
Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен
Перемен!
Мы ждем перемен.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:42
побежали общественники объединятся, волосы назад...
Моби
не нравится
Сегодня в 12:59
Странно, обычно продвинутой молодежи наоборот не надо какого-либо участия властей. Ну разве, что если к грантам каким присосаться, да карьерку в единой россии запланировать

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