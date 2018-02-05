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Все качели пого…дите!

Детскую площадку, которую принимала в Сургуте Наталья Комарова, разнесли по досточкам

Тренажеры сломаны, качели украли, крыши домиков разобрали! Что за люди такие, им построили, а они не берегут! С такой жалобой в редакцию СИА-ПРЕСС обратились жители дома по Энергетиков, 53 в Сургуте. Казалось бы, дело житейское, но именно в этом дворе прошлой осенью детскую площадку принимала сама губернатор Югры Наталья Комарова.

фото: admsurgut.ru

Неужели в самом деле все качели поломали? Данный двор обзавелся новой симпатичной детской площадкой в комплексе с новым дорожным покрытием, тротуарами, заборчиками и парковкой в рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Марафон благоустройства». Тогда многие соседи позавидовали этой пятиэтажке, ведь в городе за последние несколько лет появлялись только скудные типовые комплексы, да и они через пару лет с трудом проходили инвентаризацию. То цепи порвались, то ступени провалились, то банально пострадали от рук малолетних вандалов с маркерами.

Но здесь еще и полгода не прошло, а благоустройству недостает некоторых деталей

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Благо, что хоть подростки не успели исписать горки бранью.

Дом №53 по Энергетиков обслуживает управляющая компания «ДЕЗ ВЖР». Нам удалось дозвониться мастерам ЖЭУ-5, которые непосредственно обслуживают территорию. Насчет качелей сургутян успокоили: их отправили на консервацию в складское помещение. «Это сделано ради безопасности детей, так положено. Потому что могут образоваться наледи, возможны травмы, качели не предусматривают таких сильных морозов, они все-таки с металлическими элементами», — сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в управляющей компании.

Также выяснилось, что поломанные, а точнее оторванные элементы городка, будут восстановлены по весне. Во-первых, потому что они заказаны в Питере, откуда и была поставлена вся площадка, и нужно подождать. А во-вторых, коль монтировать эти детали на тренажеры, то их необходимо бережно обслуживать, чтобы они работали. Вероятно, это и не целесообразно в наших сугробах.

Вообще стоит отметить, что питерская площадка уже с первым снегом показала свою не слишком хорошую готовность к сургутским погодам. Например, лесенки на горки ну очень скользкие! А теперь выяснилось, что еще и качели боятся гололеда, а тренажеры очень хрупкие для наших закутанных тел. Тут хочется опять же поворчать, что традиционные зимние развлечения, такие как снежные горки, как раз были бы уместны в сургутских дворах зимой. В условиях консервации круглогодичных развлечений.

Что касается бережного отношения, то, к сожалению, на каждую детскую площадку охранника не приставишь. Вся надежда на бдительных жителей, которые между прочим вложили больше двух миллионов в благоустройство своего двора (согласно решению общего собрания). Всего потрачено порядка 16 млн рублей. Т.е. собственники квартир еще платят за установку, а подрядчик уже раскошелился на ремонт по гарантии.

Но и весна уже не за горами, будем надеяться, что в юном месяце апреле растает снег во дворах, и все качели вернутся на свои места. Что к тому времени питерцы адаптируют свои конструкции для суровых северных условий, а жители соседних домов перестанут завидовать и тоже придумают что-нибудь эдакое в своем дворе.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 250, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:40
При чем тут Губернатор? Ей чо - охранять сидеть? Может вопросы к оптимисту - начальнику ДЕЗа
Людмила И. Швондер
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Сегодня в 17:07
Как раз и странно, что не охраняют. Вот другие собственники квартир увидят это безобразие и не станут вкладываться а капремонт - чем не повод?
Швондер
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Сегодня в 17:26
Идиоты те кто повелся и вложился. В карман вороватого деза
prostak
не нравится
Сегодня в 17:33
Видел, подтверждаю - сотрудники ДЭЗа ночью приходили и ломали.

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