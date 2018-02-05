​Рекордную выработку электроэнергии Сургутской ГРЭС-2 впишут в городскую летопись

За три дня до нового 2018 года Сургутская ГРЭС-2 первой из тепловых электростанций страны выработала 1 триллион кВт*ч электроэнергии с момента пуска. Такое количество электроэнергии вырабатывают все вместе взятые российские электростанции за год.

По словам генерального директора ПАО «Юнипро» Максима Широкова, главная награда за успех – это бесперебойная работа и отсутствие жалоб населения, поэтому долго почивать на лаврах не приходится. Уникальное событие – рекордную выработку одного триллиона кВт*ч электроэнергии —сотрудники Сургутской ГРЭС-2 отметили на трудовом посту.

Новая значимая цифра в истории сургутской энергетики стала замечательным поводом поближе познакомить сургутян с работой станции и ее историей. Ведь многие действительно не знают, что в нашем городе находится третья по мощности тепловая электростанция в мире. Сургутская ГРЭС-2 вырабатывает половину всей электроэнергии, которая производится в регионе. Праздничные мероприятия начались еще осенью: на территории электростанции появилась новая аллея.





«Рекордного показателя «Сургутская ГРЭС-2» достигла за 32 года работы. Мы к этому событию готовились. Была разработана программа знакомства горожан со станцией. В ТРЦ «Сургут Сити Мол» работала фотовыставка, отразившая все этапы становления станции. Мы рассказали об энергетиках школьникам, прежде всего, о ветеранах, благодаря которым электростанция и выработала триллион кВт*ч электроэнергии», - поделился с журналистами Директор Сургутской ГРЭС-2 Валерий Светушков. Ему, кстати, принадлежит идея памятный значков, которые дабы подчеркнуть значимость события, вручили работникам станции. Их на сегодняшний день более 1200 человек. Это и мастера, стоявшие у истоков запуска первых энергоблоков, и молодая смена, пришедшая трудиться на станцию после профильного обучения. как подчеркивает руководство, - сплав опыта и молодости.





«Чтобы отметить каждого работника, причастного к событию, отличная идея выпустить особый знак внимания – значок, который вы теперь видите на лацкане наших пиджаков», - добавил Максим Широков. Поздравитьсургутских коллегприехали и руководителидругих филиалов ПАО «Юнипро»: Шатурской, Смоленской, Яйвинской, Березовской ГРЭС. Также почетным гостем торжественного мероприятия стал глава Сургута Вадим Шувалов, который сам трудился на объединенной Сургутской ГРЭС в восьмидесятых.

Сроки строительства и запуска Сургутской ГРЭС-2 не имели равных в стране: 4 800 МВт новой мощности были введены с 1985 по 1988 годы. Новый этап в жизни электростанции начался спустя 20 лет: 23 июля 2011 года премьер-министр России Владимир Путин дал команду на пуск новых парогазовых энергоблоков ПГУ-400 суммарной мощностью 797,1 мвт. В 2016 году за счет перемаркировки шести энергоблоков ПСУ-800 МВт филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» официально получил суммарную прибавку мощности в 60 МВт.