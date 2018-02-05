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Ван Гог в «Стерхе»: иди и смотри

Выскажу крамольную мысль: чтобы определиться со своим отношением к выставке «Ван Гог. Симфония цвета», проходящей ныне в галерее современного искусства «Стерх», ее, в общем-то, необязательно посещать. Речь идет о коллекции репродукций практически самых известных картин разных периодов: естественно, наиболее полно отображен классический Ван Гог, однако и ранние картины выставлены в достаточном количестве, чтобы составить представление о развитии его мастерства.

Противники подобных проектов припечатывают их одним-единственным аргументом: «Это не Ван Гог»; в репродукциях «не чувствуется мастер». С другой стороны, даже столь малую часть его обширного наследия собрать воедино в такой конфигурации, боюсь, не под силу и музею мирового значения; а среди населения Сургута очень немногие могут позволить себе сгонять по всем экспозициям Ван Гога в разных концах света только ради того, чтобы посмотреть каждую картину и почувствовать пресловутую руку мастера. Так что «чем богаты, тем и рады», мой вердикт — идти и смотреть. Несмотря на то, что все доступно в интернете, издано в альбомах, снято в фильмах-выставках и прочая, и прочая: здесь, при всех скидках на неоригинальность принтов, распечатанных на холстах, сохранена атмосфера — для неискушенного зрителя вполне достаточно.

«Симфония цвета» в названии упомянута неслучайно: она не хуже пояснительных табличек указывает на время написания той или иной картины. Ранние полотна в основном темные, сумрачные, сообщающие об ученичестве Ван Гога и даже некоей подражательности другим художникам; со временем эти тона сменяются более контрастными, среди которых явное предпочтение отдается желтым и синим оттенкам в различных сочетаниях. Не бог весть какое открытие; однако и выставка, повторю, рассчитана не на въедливого исследователя, а на обычного зрителя, который, получив возможность оценить картины, собранные воедино, составит цельное впечатление о творческом методе художника и его эволюции.

Выбор Ван Гога для подготовки экспозиции понятен: непризнанный когда-то художник ныне является одним из самых популярных и влиятельных в мире; картины, не проданные при жизни, стоят сегодня баснословных денег; подсолнухи и звездные ночи печатаются на обложках ежедневников, превращаются в принты для маек, юбок, носков, становятся объектом для шумных признаний в любви неразборчивой и невнимательной аудитории… По сути, сегодня Ван Гог — признанная поп-фигура (такая же, кстати, как Энди Уорхол, который не только производил оригинальные произведения искусства, но и распространял их вполне легальные копии-принты). Выставка его работ, при всей «попсовости», может послужить для «Стерха» локомотивом для большого проекта, в рамках которого было бы интересно посетить подобные экспозиции и других, пусть менее раскрученных мастеров — в первую очередь импрессионистов и постимпрессионистов.


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Сегодня в 09:32, просмотров: 137, комментариев: 0


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