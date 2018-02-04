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Поддерживаю Атанаса и лично готов поставить подпись за отставку руководства нашей администрации

Странное поведение прокуратуры, вот что меня настораживает. Вроде «Око» должно защищать интересы граждан, быть на страже законных интересов, на деле другое. Тут вопросов много, ответов нет на них.

То что описано в статье — ничто иное как «махинация» с землей. Чистой воды мошенничество, путем подмены понятий. Да, депутаты «прошляпили», только кто из них отвечать за это будет?! Кого поведу на «эшафот»?! Да никого, депутаты не отвечают ничем, их изгнать из думы невозможно. Избрали и мучайся, хотят, ходят, нет ответственности.

По мне — данная статья должна послужить поводом для начала доследственной проверки по линии СК. Пусть проверят все факты, манипуляции. Это интереснее будет «песчаного дела». Но город у нас не тот, СК занят другим, их по другому поводу имеет начальство. А это никому не нужно, ибо резонанса нет, погибших нет, обворованных тоже... Все в пределах нормы.

Я много критиковал Атанаса , но сейчас он делает правильно (собирая подписи за отставку руководства администрации города — прим. ред.), готов лично подписаться. Так же интересно мнение политиков: ЛДПР, КПРФ, СР. С первыми двумя все понятно, они в выборы играют, третья партия поддержала другую... и все довольные. А на проблемы города им наплевать! У них другие цели и задачи, зачем портить отношение с городской властью лишний раз.

А посему горожане все свои проблемы должны решать сами, правда когда решение будет уже , тогда все набегут примазаться к победе...

Комментарий к статье Тараса Самборского «Фокус. Разъяснение».

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Сегодня в 09:28, просмотров: 454, комментариев: 0


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