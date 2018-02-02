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Родительский кипиш понять можно

Родительский кипиш по поводу поступлений первоклашек понять можно – кто-то готовился в гимназию, а очутился на обочине лишь потому, что не успел вовремя нажать кнопку на компьютере. Вообще, отмена экзаменов/тестов при поступлении – это сейчас общая боль России и Беларуси, выходящая далеко за пределы Сургута, просто оттуда раздаются отчетливые сигналы SOS.

Вот гимназия Салахова, в которой изначально заложена изуверски (и я почти не шучу) жесткая программа обучения, с бессонными ночами, шевелением волос на голове и не только. Это только для самых стойких, которые понимают, зачем это нужно. Хорошо, методом объявленного равенства и братства первые классы наполнят успевшие нажать кнопку. А дальше что? Как они будут получать знания? Выхода два: либо гимназия вынудит половину учеников разбежаться, либо они все вместе вынудят гимназию снизить уровень до обычной школы. В итоге в любом случае конфликт и ничего хорошего. А между тем за порогом топчутся те, кто хотел и мог бы здесь учиться.

В Беларуси примерно такая же фигня, только экзамены здесь проводились при переходе из начальной школы в среднюю. Тоже своя логика была – до пятого класса все на общих основаниях, а затем экзамены формируют более-менее однородную среду обучения. При том, что экзамены сдавались только при поступлении в гимназии, в обычную школу можно было попасть и так. Да, стресс для ребенка, да, родители впадали в панику. Но мы сами в прошлом году прошли через это и совершенно спокойно, без паники и надрыва, сдали экзамены и прошли в гимназию по очень высокому проходному баллу. Это все не так сложно, как кажется.

Не сдали бы – пошли бы в обычную школу, благо и здесь есть выбор. Сейчас же статус гимназии фактически уничтожен – если все переходят в пятый класс без экзаменов, общий уровень учащихся неизменно усредняется, т.е. падает (для гимназий), и тащит за собой уровень образования в целом. Забавна при этом реакция родителей: на протяжении долгих лет многие, натурально, ныли по поводу этих экзаменов. Отменили – опять нехорошо. Новый приступ паники: это где же теперь мое чадо будет учиться? Где-где…

Из телеграм-канала О. Владимирова «Главная новость».

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02 февраля в 17:05, просмотров: 433, комментариев: 8


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Комментарии:
Серж
не нравится
02 февраля в 17:20
Олег, что это вы на блатной жаргон перешли? Даже неудобно как-то от вас это слышать. Даже для более яркого названия можно было найти что-нибудь приемлимое.
Мудрец Серж
не нравится
02 февраля в 17:24
кипиш - это блатной жаргон, а молодежный слэнг.
Мудрец
не нравится
02 февраля в 17:24
не блатной - я хотел написать жаль, нельзя редактировать/править свои сообщения.
Серж
не нравится
02 февраля в 17:44
Да? А откуда это одесское словечко пришло в молодёжный сленг? Следить за своим языком -то

надо, особенно в газетах.
Сергей Б
не нравится
02 февраля в 17:51
Да, форшмак системы образования, лучше.
Серж
не нравится
02 февраля в 18:03
Тёзка, одессизма нам и так хватает, особоенно в культуре..
444 Серж
не нравится
02 февраля в 19:57
Вас, автора статей с яркими названиями "Сходняк авторитетов" и "Чо? Да через плечо…", коробит мифический "блатной жаргон" Олега??? Неудобно вам за автора, уважаемый Сергей Лагерев, член Союза журналистов России, писавший без всякого стеснения буквально про "сходнячок" и "«дубовые головы» наших либералов" или "Втесать бы в лоб ножкой от табуретки разок"? Что ж вы за человек-то такой неприличный? Откуда в вас столько лицемерия?
Извините за антропологический интерес, но это у вас с рождения или родители научили? Может, в советской школе, на заводе? Или это на вас уже поэзией Николая Рубцова навеяло?
Серж
не нравится
02 февраля в 23:14
Привет, Мазурин! / ПОдкинь-ка дури!

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