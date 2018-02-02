Родительский кипиш понять можно

Родительский кипиш по поводу поступлений первоклашек понять можно – кто-то готовился в гимназию, а очутился на обочине лишь потому, что не успел вовремя нажать кнопку на компьютере. Вообще, отмена экзаменов/тестов при поступлении – это сейчас общая боль России и Беларуси, выходящая далеко за пределы Сургута, просто оттуда раздаются отчетливые сигналы SOS.

Вот гимназия Салахова, в которой изначально заложена изуверски (и я почти не шучу) жесткая программа обучения, с бессонными ночами, шевелением волос на голове и не только. Это только для самых стойких, которые понимают, зачем это нужно. Хорошо, методом объявленного равенства и братства первые классы наполнят успевшие нажать кнопку. А дальше что? Как они будут получать знания? Выхода два: либо гимназия вынудит половину учеников разбежаться, либо они все вместе вынудят гимназию снизить уровень до обычной школы. В итоге в любом случае конфликт и ничего хорошего. А между тем за порогом топчутся те, кто хотел и мог бы здесь учиться.

В Беларуси примерно такая же фигня, только экзамены здесь проводились при переходе из начальной школы в среднюю. Тоже своя логика была – до пятого класса все на общих основаниях, а затем экзамены формируют более-менее однородную среду обучения. При том, что экзамены сдавались только при поступлении в гимназии, в обычную школу можно было попасть и так. Да, стресс для ребенка, да, родители впадали в панику. Но мы сами в прошлом году прошли через это и совершенно спокойно, без паники и надрыва, сдали экзамены и прошли в гимназию по очень высокому проходному баллу. Это все не так сложно, как кажется.

Не сдали бы – пошли бы в обычную школу, благо и здесь есть выбор. Сейчас же статус гимназии фактически уничтожен – если все переходят в пятый класс без экзаменов, общий уровень учащихся неизменно усредняется, т.е. падает (для гимназий), и тащит за собой уровень образования в целом. Забавна при этом реакция родителей: на протяжении долгих лет многие, натурально, ныли по поводу этих экзаменов. Отменили – опять нехорошо. Новый приступ паники: это где же теперь мое чадо будет учиться? Где-где…

Из телеграм-канала О. Владимирова «Главная новость».

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!