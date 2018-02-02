Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте // ФОТО

Siapress.ru уже представлял вашему вниманию рейтинг из десяти самых дорогих квартир, выставленных на продажу в нашем городе. Сейчас мы подготовили ТОП-10 самых дорогих коттеджей, продающихся в черте Сургута. Список составлен на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru.

10 место. 26 млн рублей

Трехэтажный дом площадью 500 м², расположенный на участке в семь соток на Озерной улице (29 мкр), продавец готов отдать за 26 млн рублей. Тут проведены центральное отопление и канализация. Внутри черновая отделка, но покупателю бонусом предоставят готовый дизайн проект с сопровождением. Также к объекту прилагается гараж на две машины.

9 место. 27 млн рублей

Трехэтажный кирпичный коттедж (300 м²) на проезде Калиновый (37 мкр) стоит на участке 9.5 соток.

Как отмечает собственник, тут есть все необходимые городские коммуникации (вода, электричество, канализация, газ). В доме «встроенная мебель, встроенный турбопылесос, на первом и втором этажах теплые полы, в спальнях кондиционеры». На участке есть зона летнего отдыха и просторная беседка с мангалом. Также имеется гараж на две машины с выходом из дома и сауна с комнатой отдыха.

8 место. 32 млн рублей

За 32 млн рублей сургутянам предлагается к покупке кирпичный двухэтажный коттедж, площадью 260 м² и участком в пять соток. Дом расположен в Солнечном переулке ("Долина нищих").

К сожалению, описание собственник решил не публиковать, ограничившись фразой «продажа от собственника».

6-7 место. 35 млн рублей

Два таунхауса, расположенных на проезде Тихий ("Долина нищих"), можно приобрести за 35 млн рублей каждый.

Первый дом площадью 342 м² стоит на участке 12 соток. В нем четыре этажа, имеется гараж. По словам собственника, «на первом этаже расположена просторная кухня-гостиная в классическом стиле с камином и панорамным видом на внутренний дворик». На втором этаже три спальни, на третьем – спальня, гардеробная и чил-аут. В цоколе сауна с комнатой отдыха и хозяйственные отделения.

Второй трехэтажный таунхаус (365 м²) с участком в пять соток сделан из кирпича. Продавец отмечает, что это «большой дом для проживания большой дружной семьи».

5 место. 38 млн рублей

Как отмечает продавец, таунхаус (420 м²) на участке в четыре сотки по набережной Ивана Кайдалова — «лучшее предложение на рынке элитной недвижимости Сургута».

Трехэтажный дом из кирпича «построен с применением современных технологий, до мелочей продуманы все коммуникации». В нем есть теплые полы и подоконники, вентиляция, кондиционеры, сигнализация, видеонаблюдение, домофон, спутниковое тв, проводной интернет. Центральное водоснабжение, септик, газовый котел. Дом укомплектован мебелью и техникой, в цокольном этаже гардеробная, прачечная. Гараж на две машины с выходом на первый этаж.

3-4 место. 45 млн рублей

За 45 млн рублей каждый предлагается к покупке два коттеджа. Первый трехэтажный дом, площадью в 342.8 м² в Садовом переулке ("Долина нищих"), стоит на участке шесть соток.

Дом 2002 года постройки «с добротным ремонтом, дорогой обстановкой». К нему пристроена закрытая беседка с переходом в дом. На первом этаже оборудован банный комплекс (мини-бассейн, сауна, душевая кабина, комната отдыха, санузел), хозяйственная комната, газовый котел, стиральная машина. Также тут есть гараж на две машины.

Второй коттедж (486.4 м²) расположен на участке в 20 соток в Счастливом проезде (37 мкр). Этажей в доме два, проведены все коммуникации. На первом этаже расположены гардероб, большая кухня и кладовая комната для продуктов, «гостиная с камином на дровах, прачечная и бойлерная, зимний сад, маленький санузел, финская сауна с бассейном, санузлом и душевыми». На втором — три спальни, кабинет, санузлы, комната отдыха.

Отдельно от дома стоит гараж на две машины, в нем же котельная, а над ним большая комната с санузлом для работников. На участке есть хозпостройки и беседка с мангалом.

2 место. 50 млн рублей

Четырехэтажный кирпичный коттедж (410 м²) на участке в десять соток можно приобрести за 50 млн рублей.

Дом находится в Садовом переулке ("Долина нищих"). В цокольном этаже, как отмечает собственник, расположены бассейн с сауной и душевой, гараж, одна жилая комната, санузел и погреб. На первом — кухня, столовая-гостиная, «каминная (с действующим камином), кинозал, оборудованный мебелью-реклайнерами, санузел». На втором — спальня, детская, кабинет, ванная комната. Мансарда оборудована под игровую комнату для детей. Дом «полностью меблирован хорошей импортной мебелью, обставлен бытовой техникой, везде телевизоры и кондиционеры. Оснащен системой видеонаблюдения».

На участке есть деревянная беседка, печь-барбекю, качели, детская песочница.

1 место. 65 млн рублей

На первом месте разместился четырехэтажный кирпичный дом, площадью 448 м², стоящий на участке в 8.6 соток на набережной Ивана Кайдалова.

Тут есть видеонаблюдение, сигнализация, охрана. Как отмечает продавец, в доме «функционально продуманы все условия для жизни семьи, спальни, санузлы, кухня-гостиная». На участке расположены зона барбекю, футбольное поле, стрит зона, есть выход к воде.