Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте // ФОТО

Siapress.ru уже представлял вашему вниманию рейтинг из десяти самых дорогих квартир, выставленных на продажу в нашем городе. Сейчас мы подготовили ТОП-10 самых дорогих коттеджей, продающихся в черте Сургута. Список составлен на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru.
10 место. 26 млн рублей
Трехэтажный дом площадью 500 м², расположенный на участке в семь соток на Озерной улице (29 мкр), продавец готов отдать за 26 млн рублей. Тут проведены центральное отопление и канализация. Внутри черновая отделка, но покупателю бонусом предоставят готовый дизайн проект с сопровождением. Также к объекту прилагается гараж на две машины.
9 место. 27 млн рублей
Трехэтажный кирпичный коттедж (300 м²) на проезде Калиновый (37 мкр) стоит на участке 9.5 соток.
Как отмечает собственник, тут есть все необходимые городские коммуникации (вода, электричество, канализация, газ). В доме «встроенная мебель, встроенный турбопылесос, на первом и втором этажах теплые полы, в спальнях кондиционеры». На участке есть зона летнего отдыха и просторная беседка с мангалом. Также имеется гараж на две машины с выходом из дома и сауна с комнатой отдыха.
8 место. 32 млн рублей
За 32 млн рублей сургутянам предлагается к покупке кирпичный двухэтажный коттедж, площадью 260 м² и участком в пять соток. Дом расположен в Солнечном переулке ("Долина нищих").
К сожалению, описание собственник решил не публиковать, ограничившись фразой «продажа от собственника».
6-7 место. 35 млн рублей
Два таунхауса, расположенных на проезде Тихий ("Долина нищих"), можно приобрести за 35 млн рублей каждый.
Первый дом площадью 342 м² стоит на участке 12 соток. В нем четыре этажа, имеется гараж. По словам собственника, «на первом этаже расположена просторная кухня-гостиная в классическом стиле с камином и панорамным видом на внутренний дворик». На втором этаже три спальни, на третьем – спальня, гардеробная и чил-аут. В цоколе сауна с комнатой отдыха и хозяйственные отделения.
Второй трехэтажный таунхаус (365 м²) с участком в пять соток сделан из кирпича. Продавец отмечает, что это «большой дом для проживания большой дружной семьи».
5 место. 38 млн рублей
Как отмечает продавец, таунхаус (420 м²) на участке в четыре сотки по набережной Ивана Кайдалова — «лучшее предложение на рынке элитной недвижимости Сургута».
Трехэтажный дом из кирпича «построен с применением современных технологий, до мелочей продуманы все коммуникации». В нем есть теплые полы и подоконники, вентиляция, кондиционеры, сигнализация, видеонаблюдение, домофон, спутниковое тв, проводной интернет. Центральное водоснабжение, септик, газовый котел. Дом укомплектован мебелью и техникой, в цокольном этаже гардеробная, прачечная. Гараж на две машины с выходом на первый этаж.
3-4 место. 45 млн рублей
За 45 млн рублей каждый предлагается к покупке два коттеджа. Первый трехэтажный дом, площадью в 342.8 м² в Садовом переулке ("Долина нищих"), стоит на участке шесть соток.
Дом 2002 года постройки «с добротным ремонтом, дорогой обстановкой». К нему пристроена закрытая беседка с переходом в дом. На первом этаже оборудован банный комплекс (мини-бассейн, сауна, душевая кабина, комната отдыха, санузел), хозяйственная комната, газовый котел, стиральная машина. Также тут есть гараж на две машины.
Второй коттедж (486.4 м²) расположен на участке в 20 соток в Счастливом проезде (37 мкр). Этажей в доме два, проведены все коммуникации. На первом этаже расположены гардероб, большая кухня и кладовая комната для продуктов, «гостиная с камином на дровах, прачечная и бойлерная, зимний сад, маленький санузел, финская сауна с бассейном, санузлом и душевыми». На втором — три спальни, кабинет, санузлы, комната отдыха.
Отдельно от дома стоит гараж на две машины, в нем же котельная, а над ним большая комната с санузлом для работников. На участке есть хозпостройки и беседка с мангалом.
2 место. 50 млн рублей
Четырехэтажный кирпичный коттедж (410 м²) на участке в десять соток можно приобрести за 50 млн рублей.
Дом находится в Садовом переулке ("Долина нищих"). В цокольном этаже, как отмечает собственник, расположены бассейн с сауной и душевой, гараж, одна жилая комната, санузел и погреб. На первом — кухня, столовая-гостиная, «каминная (с действующим камином), кинозал, оборудованный мебелью-реклайнерами, санузел». На втором — спальня, детская, кабинет, ванная комната. Мансарда оборудована под игровую комнату для детей. Дом «полностью меблирован хорошей импортной мебелью, обставлен бытовой техникой, везде телевизоры и кондиционеры. Оснащен системой видеонаблюдения».
На участке есть деревянная беседка, печь-барбекю, качели, детская песочница.
1 место. 65 млн рублей
На первом месте разместился четырехэтажный кирпичный дом, площадью 448 м², стоящий на участке в 8.6 соток на набережной Ивана Кайдалова.
Тут есть видеонаблюдение, сигнализация, охрана. Как отмечает продавец, в доме «функционально продуманы все условия для жизни семьи, спальни, санузлы, кухня-гостиная». На участке расположены зона барбекю, футбольное поле, стрит зона, есть выход к воде.