Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

В центре внимания на прошлой неделе снова оказалась нефть. Котировки Brent пробивали уровень $71 за барр. в моменте на фоне намерения ОПЕК+ соблюдать условия сделки о сокращении добычи, снижения запасов энергоресурсов в США, a также оптимистичного взгляда лидеров мировых держав на перспективы роста глобальной экономики. Тем не менее, к концу недели инвесторы зафиксировали часть прибыли на фоне ощущений, что ралли, возможно, зашло слишком далеко, а также рисков новых санкций.

Возможно, опасения эти преждевременны, мы отмечаем, что внешние факторы по-прежнему преимущественно на стороне покупателей, так что масштабная распродажа при таком фоне была бы не совсем логичной. То есть нужно было бы хотя какое-то падение сырья или в целом развивающихся рынков, но пока этого еще не наблюдается.

Динамика торгов на этой неделе в значительной степени будет проходить в ожидании публикации отчетов Госдепа и Минфина США в отношении возможности расширения санкций против России: позитивный исход вызовет вздох облегчения, токсичный сценарий – снижение. Также «нефтяной фактор» не теряет своей значимости для рынков.

Кроме того, сохраняется энтузиазм после Всемирного экономического форума в Давосе, на котором лидеры многих стран выступили с позитивным взглядом на состояние и перспективы мировой экономики. На этом фоне сильные макроданные из Китая, США и Европы на этой неделе могут стать дополнительным стимулом для продолжения роста.

Также состоится заседание ФРС: повышения ставки не планируется, а тон комментариев, как ожидается, будет позитивным, что вряд ли окажет большое влияние на рынки.

Мы не сомневаемся, что эта инициатива способна придать дополнительный стимул для консервативных клиентов к тому, чтобы прийти на финансовый рынок и заработать больше, чем на вкладах, используя налоговые преференции. Такая мера снижает риски банкротства профучастника по аналогии с банковским сектором.

При этом даже в формате выбора консервативного инвестиционного портфеля ИИС сейчас имеет заметное преимущество в доходности перед текущими ставками вкладов. Математика проста. Например, налоговый вычет за первый год равен 13%, делим его на три года (минимальный срок вложения в ИИС составляет три года, а налоговым вычетом с внесенной суммы можно воспользоваться один раз), получаем 4,33% дополнительной доходности в год. Прибавляем к этому доход, полученный, к примеру, от покупки ОФЗ (7,7% годовых), итого получается доходность 12% годовых.

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