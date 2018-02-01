​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?

Путин давно предупреждал крупных бизнесменов России, что деньги в офшорах и за рубежом лучше не держать. Сейчас его опасения подтвердились. Минфин США опубликовал открытую версию доклада, которая включает 210 фамилий россиян. Это члены правительства, сотрудники администрации Президента и крупные бизнесмены. Список пока не является санкционным, это скорее предупреждение о возможных действиях со стороны США.

В случае если санкции все-таки будут введены, попавшие в список россияне будут испытывать серьезные проблемы в сфере международных бизнес-отношений, а их зарубежное имущество и счета вовсе могут быть арестованы. Но, несмотря на это, мне не понятна логика Штатов, ведь в долгосрочной перспективе Россия только выиграет от этого. Персональные санкции сплотят наш бизнес и управленческую элиту вокруг Президента, подтолкнут к инвестированию внутри страны, обеспечат приток нашего же капитала, модернизацию основных производств и создание новых рабочих мест.

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