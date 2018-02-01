16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,2613   EUR  69,7921  

​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?

Путин давно предупреждал крупных бизнесменов России, что деньги в офшорах и за рубежом лучше не держать. Сейчас его опасения подтвердились. Минфин США опубликовал открытую версию доклада, которая включает 210 фамилий россиян. Это члены правительства, сотрудники администрации Президента и крупные бизнесмены. Список пока не является санкционным, это скорее предупреждение о возможных действиях со стороны США.

В случае если санкции все-таки будут введены, попавшие в список россияне будут испытывать серьезные проблемы в сфере международных бизнес-отношений, а их зарубежное имущество и счета вовсе могут быть арестованы. Но, несмотря на это, мне не понятна логика Штатов, ведь в долгосрочной перспективе Россия только выиграет от этого. Персональные санкции сплотят наш бизнес и управленческую элиту вокруг Президента, подтолкнут к инвестированию внутри страны, обеспечат приток нашего же капитала, модернизацию основных производств и создание новых рабочих мест.

Оригинал

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:12, просмотров: 474, комментариев: 13


QR код
Комментарии:
Dylan
не нравится
Сегодня в 09:37
"Персональные санкции сплотят наш бизнес и управленческую элиту вокруг Президента, подтолкнут к инвестированию внутри страны, обеспечат приток нашего же капитала, модернизацию основных производств и создание новых рабочих мест." Меня прямо удивляет такая святая наивность. Чего же они 18 лет правления этого самого президента не занимались инвестициями, созданием рабочих мест? Потому что цель у них была другая - процветание правящего в России клана. Сейчас они просто перепрячут деньги в другое место и все. Кроме того, ни один нормальный инвестор не будет вкладывать в экономику страны с коррупцией на уровне африканских стран, потому что инвестиции никогда в жизни не окупятся.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 09:44
Ринат , испужался? тоже имеешь счета и собственность в зазеркалье? Или обидно что в список не попал.....
Ал_
не нравится
Сегодня в 09:45
"сплотят наш бизнес и управленческую элиту вокруг Президента" что им мешало это делать 18 лет? Вы ещё расскажите, что эти "элиты" будут учить (лечить) своих родственников где-то в России, ага, и особняки покупать, и на каникулы прям летать будут не в Париж, а в Пензу...
tdn
не нравится
Сегодня в 09:46
Дело даже не в коррупции, хотя это так же важно. Дело в том что правил игры четких нет, деньги тобой вложенные ничем не защищены. Любой, какой нить пузатый полицай, может отжать у тебя бизнес, и ты ни в каком суде его не сможешь защитить. Так что за санкции, заплатим опять мы, за счет повышения очередных акцизов, или возьмут и Платон расширят на легковушки, например. Ну а че, ездите тут, бесплатно..
Моби
не нравится
Сегодня в 11:50
Товарища ролдугина только не стал переубеждать
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:54
на каникулы они будут летать в "деревню Гадюкино" отдыхать.
Ринату пора забыть про отдых заграницей, вон Сочи, Крым...
Марик Иванов
не нравится
Сегодня в 12:07
Ренат, увольняй своего спич райтера, пишет он у тебя не в попат с твоей депутатской деятельностью.
Марик Иванов
не нравится
Сегодня в 12:07
*Ринат
Дмитрий Крылов
не нравится
Сегодня в 14:50
А может, президент просто не нашел правильных слов для убеждения "крупных бизнесменов"? Мне вот кажется, возможность их вразумить у него существовала. И до сих пор существует! Он должен был им сказать примерно следующее.

- Дорогие мои во всех смыслах бизнесмены! Я очень удовлетворен, когда вы, по крайней мере на словах, декларируете готовность вернуть все свои активы государству до копейки по первому моему требованию. Докладываю вам как архитектор российской версии института частной собственности. Когда собственность в стране носит условный характер, то и в других местах она также условна. (c)
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:59
Путин предупреждает, Трамп делает. Кто ваще страной управляет? Или это услуга за услугу?
Сергей Б Дмитрий Крылов
не нравится
Сегодня в 15:10
Может ему сначала себя убедить нужно?
Дмитрий Крылов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:16
Нет, он все понимает, человек неглупый. Но есть такая тема, когда хвост начинает вилять собакой, и уже перестаешь понимать, кто же на самом деле виноват, а уж тем более, что надо в сложившейся ситуации делать. Приходится размышлять, что делать тем, кто виноват?!
tanatos49 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:28
>>Трамп делает.<<
Что он делает? Что ему скажет? Это дааа

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Внешние факторы по-прежнему преимущественно на стороне покупателей

​Внешние факторы по-прежнему преимущественно на стороне покупателей
В центре внимания на прошлой неделе снова оказалась нефть
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 15:14
81 0
Лия Шарова: «Это наш общий мамский портрет – страус головой в песке»

Лия Шарова: «Это наш общий мамский портрет – страус головой в песке»
Таких ситуаций будет еще миллион, и на все одна реакция: Кошмар! Кто виноват? Надо было принять меры заранее. Зачитать ребенку о ЧП и добавить: «Все понял? Никуда не ходи!»
Вера Куликова Сегодня в 12:48
192 0
​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?

​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?
Путин давно предупреждал крупных бизнесменов России, что деньги в офшорах и за рубежом лучше не держать
Ринат Айсин, депутат думы Югры Сегодня в 09:12
474 13
Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА

Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 15:27
695 2
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 31 января в 14:54
1035 17
Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Полная запись трансляции, прошедшей на dumasurgut.ru и презентация выступления градоначальника
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 11:42
695 0
Электронные ресурсы Сургута

Электронные ресурсы Сургута
У вас во дворе лежит гора снега, сломаны качели, разбита дорога — опишите проблему и получите ответ на нее на портале «Твой Сургут»
Вадим Шувалов, глава города Сургута 31 января в 10:30
443 0
ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина

ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 10:14
801 27
​Без варианта

​Без варианта
Если бы администрация заявила, что готова пригласить спецов, потратить на пересадку столько-то миллионов, я бы мог поверить, что обещание похоже на стоящее. В ином виде – оно невыполнимое, легкомысленное, потешное.
Николай Архипов, сургутянин, садовод-любитель 31 января в 09:54
487 1
Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов

Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов
​Ирина Урванцева, депутат окружной думы ХМАО 30 января в 16:36
902 6
США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты

США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты
Комментарий читателя siapress.ru Александра Пурышева к «кремлевскому списоку»
​Александр Пурышев, читатель siapress.ru 30 января в 15:45
948 25
Мы пришли к значимому для города соглашению

Мы пришли к значимому для города соглашению
в качестве экспериментальных площадок для научно-исследовательских работ будут выделены 2 участка в северо-восточной части парка «За Саймой» — 5 гектар и 2 гектара.
Вадим Шувалов, глава Сургута 30 января в 11:51
961 4
​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось

​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось
Дмитрий Щеглов 30 января в 11:40
1320 8
​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...

​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...
Чего боятся родители первоклашек и чего стоит бояться на самом деле. Субъективно.
Светлана Мороговская, г.п.Фёдоровский 30 января в 09:51
773 1
Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»

Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»
Лично мне всегда казалось, что настоящий сибиряк — это не тот, кто длинной зимой сидит под завывание вьюги у окошка и пьет горячий чай. Сибиряк — это тот, кто адаптирован к суровым условиям
Вера Куликова 29 января в 16:33
8923 9
​Тарас Логвин: «У меня нет машины и дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов!»

​Тарас Логвин: «У меня нет машины и дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов!»
Как рядовой сургутянин однажды отправился в кругосветку и не вернулся
Редакция СИА-ПРЕСС 29 января в 14:46
1343 10
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика