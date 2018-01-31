Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА

Почти 60 процентов голосующей аудитории siapress.ru полагает, что чиновники в России получают несправедливо много, а еще чуть более четырех процентов — что зарплата муниципальных и госслужащих большая, но отрабатывают они ее честно. Около 16 процентов опрошенных считают, что чиновники получают вполне обычные зарплаты, а 12 процентов (видимо, это и есть работники администрации или думы Сургута) назвали заработок чиновников несправедливо маленьким. Самый непопулярный ответ этого опроса — что зарплаты госслужащих несправедливо малы — так посчитали 1,3 процента нашей аудитории, и семь процентов не смогли определиться со своим мнением.

Примечательно, что количество людей, назвавших доходы чиновников неоправданно высокими, почти совпало с процентом, не желающим идти на госслужбу ни при каких обстоятельствах — таковых более 55 процентов. Стать региональным или федеральным чиновников готовы стать 17,6 процента наших респондентов, а еще 16,3 процента готовы пойти в госструктуры любого уровня. Только муниципальным чиновником и никаким другим хотели бы стать 6,6 процента опрошенных, и 3,8 процента не смогли определиться с ответом.