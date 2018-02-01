​Достать чернил и плакать!

Февраль только наступил, а родители многих сургутских дошкольников плачут уже с 29 января. Этот день еще как потрепал им нервы: на пути в первый класс встал непреодолимый технический барьер. «Мы два года планомерно шли к цели — поступить в гимназию Салахова, прошли все тестирования, освоили программу, в том числе иностранный язык, готовились к углубленному изучению предметов, но не попали! Потому что вовремя не нажали кнопку», — пожаловались родители корреспонденту СИА-ПРЕСС.

В семье Евгения трое детей, самый старший уже успешно учится в главном корпусе «Лаборатории Салахова». Он начинал обучение в гимназии еще в 6 лет, перейдя из обычного детсада на дошкольное отделение — «нулевку». Раньше «нулевка» была именно первой ступенью гимназии. Там, помимо присмотра и ухода, детей учат. Как в школе: парты, форма, тетради, учебники и даже контрольные.

По сравнению с обычными садиками, в которых весь последний год дети лишь готовят выпускной концерт, там будущим первоклашкам не до разучивания песен. «Когда мы переводились в «нулевку», то понимали, что лишаем дочь года детства, — поделилась мама ученицы начального звена гимназии Елена. — Тесты, экзамены, как и немалые ежемесячные суммы, нас не пугали, и дочь «тянула». В первый класс попали переводом, по тесту. И сейчас могу сказать: если бы не эта «нулевка», вряд ли бы мы сейчас, во втором классе, справлялись».

Такая характеристика вполне могла отпугнуть многих родителей, дежуривших по ночам со списками возле «Салаховской», но нет: уже спустя сорок минут приема, 29 января, операторы сообщили, что все места заняты. «Человек 50 точно не попали, и мы пребываем в недоумении, — продолжает папа «из нулевки». — Больше всего обидно, что в этом году отменили «переход из нулевого класса». С одной стороны, расширили возможности для всех, но с другой – перечеркнули систему, сформированную некогда основателем учреждения. Еще обидно, что мы территориально относимся к двум ОУ с углубленным изучением предметов, но не попали ни в одно! А куда теперь идти нам?»

В ситуации с гимназией, основанной Валерием Салаховым (его комментарий по этому поводу мы опубликуем позже), систему перевода было логично сохранить. Но, увы, администрация учреждения вынуждена следовать букве закона. А традицию подготовки в гимназисты с младых ногтей, как нам объяснило руководство гимназии, еще в прошлом году пришлось сместить в пользу доступности дошкольного образования. Неслучайно в «нулевку» набирают сразу восемь групп — это 190 человек. То есть даже если создавать первый класс только «из своих», то все равно останется треть.

Именно поэтому раньше методом отбора учащихся в «сильные школы» были вступительные испытания. Сейчас, напомним, тестировать дошколят запрещено, возможно только проведение собеседования с психологом школы. Вероятно, это единственный механизм, способный хоть как-то отрегулировать поток. И наверняка им воспользуются как в гимназиях, так и в лицеях, в сторону которых случился перекос.

Вот уж непростая задачка для органов образования: дано 6000 детей, которых нужно рассадить за парты. И это еще на пару сотен больше, чем в прошлом году, но за парты они сядут неравномерно, а с учетом пожеланий родителей.

Но желание родителей — это тоже величина неизвестная! Сложившаяся ситуация показала, что городские ОУ, в названиях которых нет известных фамилий, за которыми не закреплена приставка «сильная школа», неспособны конкурировать с «брендовыми». Вот кому надо плакать! А между тем зачисление в гимназию или лицей — это еще не гарантия успеха. Характеристика классного руководителя не важнее ли эффектного интерьера и звучного названия?

Ведь многие сургутяне уже кусают локти, поддавшись искушению новыми садиками. Спустя год оказалось, что и бассейн не работает, и воспитатели без опыта, и ехать далековато… При этом все сады и школы города подчинены одному закону, одному учредителю, одной системе.

Ну а коли «жажда ничто, а имидж — всё», то в нашем городе есть рядовые школы с хорошей репутацией, успешными выпускниками, учителями по призванию. Например, старейшая в городе школа №5: в ее стенах когда-то учились такие лидеры, как Александр Сидоров, Дмитрий Попов, Галина Резяпова, Евгений Дьячков. Разве их успех не связан со школьным образованием? Ведь такие фамилии при удачной агитационной кампании могли сделать школе «супернабор»! И наверняка во всех школах есть свои звезды, которые могли сработать на репутацию.