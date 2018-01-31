​Как избирать городскую власть

Вопрос с Ботаническим садом Сургутского государственного университета создал политическое напряжение в городе. Нынешнее руководство города явно из-за того, что плохо знает историю подопечного им города решило, что Сургут – это золотая жила, которую надо выкопать и свалить из города. Типичная психология вахтовика. Только они глубоко ошибаются.

Сургутяне этот этап прошли еще в середине 80-з годов. Тогда большая часть работавших в нашем регионе были с Белоруссии и Украины. Для них Сургут был местом работы, где они приехали поработать несколько лет, заработать на квартиру, машину, дом и свалить в родные края. Они были готовы терпеть некоторые невзгоды, лишь бы хорошо платили. Как говориться: «После нас – хоть потоп!»

Но Чернобыльская катастрофа многому научила. У людей произошла революция в головах. Они поняли, что для многих обратная дорога к родной хате закрыта навсегда. В словаре вошло слово «экология». И когда московские власти решили построить в Тюменской области шесть крупных химкомплексов и один металлургический, все встали и затея Москвы не прошла. Построен был только Тобольский, и то не в полном объеме.

Чернобыль родил северный, сургутский патриотизм.

Господа Шувалов, Жердев и Меркулов эту историю Сургута не знают. Иначе они не натворили бы столько ошибок. Они повели себя как вахтовики. Для них, видимо, Сургут – это территория непуганных дураков и здесь можно снимать сливки и свалить в родные им края в других, более благоприятных в экологическом и климатическом отношении местах. И ошиблись.

О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута, как было изначально записано в Конституции, принятой всем населением России в декабре 1993 года на всенародном референдуме. Нынешний глава города был избран Думой города, что является нарушением Конституции. Ссылка на Устав города или на законодательном акте регионального уровня не основание, поскольку противоречит Конституции. Почему и как это стало возможным – не задача этой статьи. Я предлагаю простой и эффективный способ вернуть народовластие в нашем городе.

Мое предложение максимально простое, короткое и однозначное, исключающее иные возможности толкования и лазейки для нарушений. В этом проекте один раз в четыре года проводятся выборы городской (муниципальной) власти. Выбирается одновременно представительная (городская Дума) и исполнительная (Администрация) власть. При этом депутаты выбираются всем населением, а градоначальник – депутатами из состава избранных депутатов.

Дополнительные или досрочные выборы депутатов не предусматриваются, так как в проекте заложен механизм пополнение состава депутатов в случае выпадения кого-либо из них (смена места жительства, болезни, отставки либо смерти).

Право участвовать в голосовании (активное избирательное право) имеют все граждане старше 18 лет на день голосования. Право быть избранным (пассивное избирательное право) имеют все лица старше 25 лет на день голосования.

В списки для избрания депутатов включаются все лица, предъявившие справку об отсутствии судимости и справку из психиатрического диспансера. Соответственно, не допускаются лица, имеющие непогашенную судимость или стоящие на учет в психдиспансере. Сбор подписей не требуется. Все кандидаты вносят залог в размере годовой минимальной заработной платы. Лицам, попавшим в списке первых пятидесяти по количеству набранных голосов, залог возвращается. Сумма залогов остальных кандидатов идет на компенсацию расходов на проведение выборов.

Предвыборная агитация ведется в рамках выступлений по телевидению, радио и в городских газетах на средства городского бюджета и одинаково для всех кандидатов. Дополнительная агитация за счет средств кандидатов не допускается, в том числе листовками. Основным являются встречи кандидатов с избирателями в городских культурно-спортивных центрах. С целью равного представительства кандидатов на выборах встречи с трудовыми коллективами не допускаются.

Депутаты выбираются всем населением города (муниципалитета) по единому многомандатному избирательному округу. Каждый избиратель ставит столько отметок напротив имена кандидатов, которым он доверяет представлять его в городской Думе. Это может быть один кандидат, а могут быть и все кандидаты.

Подсчет голосов производить специальным сканером. По итогам подсчета составляется единый список набранных голосов (мягкое рейтинговое голосование). Избрание главы города производится первыми 30-ю кандидатами в депутаты городской Думы из числа первых пяти по количеству набранных голосов, желающих занять этот пост. Избранный таким образом глава предлагает депутатам городской Думы кандидатуры двух заместителей из числа избранных депутатов.

С момента их избрания глава города и его заместители теряют статус депутата и не могут больше вернуться в городскую Думу. После избрания главы и его двух заместителей первые двадцать пять кандидатов по набранным голосам становятся депутатами. 26-й и 27-й от списка получают статус резервных депутатов и имеют право принимать участие в работе Думы, в том числе в обсуждениях, без право принимать участие в голосованиях.

В случае выбытия из состава Думы освободившееся место заполняется 26-м из списка, а 28-й пополняет список резервных депутатов. Таким образом избегается необходимость проводить дополнительные выборы для заполнения вакантного места, а резервный депутат готов в любой момент включится в работу Думы, поскольку он в курсе всех рассматриваемых вопросов. Эта процедура применяется до истечения срока избранной Думы, т.е. все четыре года.

Глава города ведет прием граждан один день в неделю с 14-00 часов и до окончания списка записавшихся на прием. При этом если необходимо участие в решении поднятого вопроса чиновников администрации, эта повторная встреча проводится в день следующего или последующего приема (по согласованию с гражданином) с 9-00 до 12-00. Один раз в месяц прием ведется в воскресенье.

В случае, что градоначальник не может вести прием, он назначает другой день приема, о чем сообщается заблаговременно на сайте Администрации города.

Один раз в месяц проводится встреча населения с администрацией и депутатами в общественных центрах: Филармония, ДИ «Нефтяник», ДК «Строитель». ДК «Магистраль» (городской театр), спортивные залы «Спарта», «Геолог» и «Дружба», театральные залы СурГУ и СурГПУ.

Депутаты ведут личный прием с 14-00 до 20-00 часов один раз в неделю. Один раз в месяц личный прием должен быть в выходной день. Личный прием не может быть заменен приемом его помощника или доверенного лица.

Позволю себе некоторые пояснения, как и почему сделаны эти предложения.

Избрание депутатов по единому многомандатному избирательному округу зеркально отражает предпочтения горожан. Депутат избран всем населением, а не отдельным кусочком города. При нынешнем варианте выборов тот, которому я доверяю, избирается жителями соседнего дома, а я голосовать за него не могу. При нынешней системе, если у кандидата «схвачены» 2-3 избирательные комиссии вопрос, попадания в Думу иногда решен. «Схватить» даже 10-15 избирательных комиссий в предлагаемом нами варианте недобросовестному кандидату ничем не поможет.

Мягкое рейтинговое голосование реально отражает влияние и доверие к каждому депутату. Кроме того, оно облегчит проверку бюллетеней и подсчет голосов. Можно закупить максимум пять сканеров для подсчета голосов. Избирательные комиссии сопровождают избирательную документацию и запечатанные урны до здания Филармонии, где перед глазами всех желающих сургутян (а можно и перед камерами городского телевидения), по очереди сканером производится подсчет голосов параллельно двумя сканерами. В случае идентичности результатов, подписываются протоколы, и вся документация опечатывается и хранится до следующих выборов. В случае расхождение в результатах двух сканеров бюллетени пропускаются через третий сканер. Если в результате этих трех подсчетов в два из них получатся одинаковые результаты, подписывается протокол. Если результаты опять расходятся – производится ручной подсчет бюллетеней с целью найти испорченный бланк.

Вопрос личного приема граждан главой города или депутатами нельзя заменять общением в интернете, хотя этот канал общения я не отвергаю. Нынешней власти не хватает общения с народом с глазу на глаз.

По результатам вчерашнего круглого стола прихожу к единственному логическому выводу: видимо, Шувалов и его команда намерены, несмотря на то, что позиция сургутян им хорошо понятна, ее игнорировать и использовать площадку «Парка за Саймой» в своих коммерческих планах. Поэтому, как я говорил на круглом столе, до конца недели мы сформулируем текст обращения к жителям Сургута и начинаем сбор подписей с требованием отставки ВСЕЙ администрации города за потерю к ней доверия сургутян. Довести до Президента о ситуации в Сургуте и просить поддержать сургутян в их желании провести выборы городской Думы и главы города по новой системе выборов.

Будем рассматривать и вариант создания движения сургутян под названием Сургутский гражданский форум.

Шуваловы – на выход из администрации! Ваше время ушло!

Сургут – наш город и не дадим его судьбу в руках случайных проходимцев. Я хотел бы от вас, дорогие сургутяне, серьезного и ответственного отношения по поднятой теме. Эти вопросы, которые касаются всех нас, которые во многом определят как будем жить завтра мы, наши дети и внуки.