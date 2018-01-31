Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Представляем вашему вниманию полную запись трансляции прошедшего сегодня, 31 января, внеочередного заседания думы Сургута, на котором глава города Вадим Шувалов отчитался о своей работе в 2017 году.

В начале заседания депутаты и присутствовавшие почтили память ушедшего из жизни коллеги-парламентария Владимир Рогулина.

Сам отчет главы можно на этом видео начинается с 11-й минуты. Забегая вперед, скажем, что депутаты единогласно (все 19 пришедших на заседание парламентариев) проголосовали о принятии отчета Вадима Шувалова. Вопросов на заседании к нему не было, так как все они были заданы днем ранее, на депутатских слушаниях.

UPD. Вы также можете ознакомиться с презентацией, на которой было основано выступление Вадима Шувалова.