Друзья, мы продолжаем развивать электронные ресурсы Сургута. Уже есть онлайн-бюджет города (budget.admsurgut.ru), инвестиционный портал (invest.admsurgut.ru). А с сегодняшнего дня начинает работу сайт по приему жалоб и предложений «Твой Сургут» (tvoysurgut.ru).

У вас во дворе лежит гора снега, сломаны качели, разбита дорога — опишите проблему и получите ответ на нее на портале «Твой Сургут».

Есть предложение, которое поможет городу? Тоже присылайте на «Твой Сургут»!

Словом, это сайт для неравнодушных сургутян, для тех, кто хочет делать наш город лучше и комфортнее. Очень надеюсь, что вам понравится результат нашей работы, и теперь мы еще активнее будем работать над благоустройством Сургута!

Текст и фото из поста Вадима Шувалова «ВКонтакте».

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