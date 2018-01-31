​Без варианта

Слежу за публикациями, посвященными нашему несостоявшемуся пока ботаническому саду. Поражает, как быстро меняются решения. С неделю назад глава города предложил три варианта размещения сада. Без расчетов, каких-либо убедительных аргументов, так... навскидку. Через несколько дней появился следующий, четвертый, опять кулуарный, который и вынесли для обсуждения на круглый стол. Столько вариантов всего за неделю?! Несерьезно, господа. Значит, решение непродуманное, не выверенное, не самое лучшее, откупное. Хотите ботсад? Ну, будет вам какой-нибудь сад, дендрарий или чего там приспичило.

Как садовод-любитель с большим стажем, могу сказать: ни один из предложенных вариантов не годится, потому что речь идет не о том ботсаде, концепция которого была разработана много лет назад и на голом энтузиазме, без обещанного финансирования, начала мало-помалу воплощаться в жизнь. Предлагается что-то НОВОЕ, причем так, как будто денег навалом и место размещения, и то, каким видится сад и для каких главным образом целей создается, значения не имеют.

Новое, как известно, требует большого напряжения. Каждый дачник знает, как тяжело превратить шесть соток пустой заболоченной земли в цветущий сад, сколько труда, времени, денег и знаний необходимо, чтобы получить желаемый результат. Если хочется не две сосны, четыре березки, рябиновый кустик, а что-то оригинальное, редкое, приходится обращаться к специалистам и трудиться каждый день: подрезать, формировать кроны, подкармливать, уничтожать сорняки и вредителей, спасать от болезней. С ботсадом, занимающим гектары земли, ситуация сложнее. На ограниченном пространстве вначале придется создать местами типичный, местами нетипичный ландшафт с разными высотами, выходом к воде, защищенными от ветра площадками, разным составом почвы, потому что всякое растение произрастает в определенных, специфических условиях.

Глава заодно, впопыхах, пообещал оказать помощь в пересадке деревьев. Ой ли! Не знаю ни одной технологии, гарантирующей стопроцентное выживание повзрослевших дубов и лип на Севере, кроме разве что зимней – безумно затратной и сложной во всех отношениях: в планировании и организации работ, техническом оснащении, соблюдении технологических требований. Надо тщательно подготовить и новое место, и выбранное дерево, обкопать его до морозов, засыпать опилками траншеи, выкопать полностью, когда промерзла верхняя часть грунта, с корнями. Температура воздуха на заключительной стадии и при транспортировке должна быть не ниже -15 градусов. Аккуратный подъем, бережная доставка, правильная установка в подготовленную яму. Абсолютно все имеет значение, иначе будут повреждения, несовместимые с жизнью, или весной просядет грунт, дерево накренится, прироста не даст, начнут усыхать отдельные ветки, потом и ствол. Стоит удовольствие... Никто точно не знает, сколько стоит. На большой земле начинается, как пишут, «с десятков тысяч рублей». Поэтому, если бы администрация заявила, что готова пригласить спецов, потратить на пересадку столько-то миллионов, я бы мог поверить, что обещание похоже на стоящее. В ином виде – оно невыполнимое, легкомысленное, потешное.

Появилось, скорее всего, от того, что в сознании чиновника ботанический сад (пуще того северный) – всего лишь забава, миф. Конечно, нам в Сургуте не достичь высот Ботанического сада Российской Академии наук, где одних берез вместе с гибридами собрано около ста видов. Нам бы хватило и десяти, произрастающих на югорской земле. Уверен, что людей, изумленных увиденным как малые дети, восклицающих: «Надо же, а мы думали, что все березы одинаковые!», нашлось бы немало.

Ботанический сад – не прихоть и не забава, а разумная организация городского пространства для отдыха, просвещения, исследовательской деятельности. Много важных и полезных открытий были сделаны в ботанических садах. Западная Сибирь в этом плане – непаханое поле. Скажу больше, ботанический сад и есть город, потому что может быть его главным концептом, а без него останется провинциальным городком, городишком, крупным вахтовым поселком, несмотря на большую численность населения.

Вердикт выносить не буду. Вдруг в этот раз общественности удастся отстоять хорошую идею. Пока что – варианты без варианта.

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