Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Ирина Урванцева приняла участие в обсуждении концепции развития Ботанического сада в парке «За Саймой». Она сообщила коллегам, что о сохранении этого объекта было упомянуто в наказах ее избирателей:

«Сургутяне – люди инициативные и небезразличные, поэтому проявляют искреннюю заинтересованность в сохранении Ботанического сада в парке «За Саймой». Отмечу, что в ходе предвыборной кампании в мой адрес поступил наказ от представителей Сургутского государственного университета с целью максимально сохранить этот природный объект. Я это намерение полностью поддерживаю, – подчеркнула депутат. – Ботанический сад является уникальной в своем роде площадкой для экспериментальной работы студентов-экологов. При этом, представляя не только научный интерес, он может и должен использоваться в качестве туристического маршрута, места для организации школьных экскурсий. Звучат предложения по созданию на этой территории Музея под открытым небом.

Тема развития и благоустройства Ботанического сада чувствительна для многих сургутян, вызывает бурные дискуссии и обсуждения. Считаю важным начало и продолжение диалога, в котором у всех участников ситуации есть возможность озвучить своё мнение, быть услышанным. Только в результате совместного общественного и экспертного обсуждения можно выработать единую концепцию будущего парка «За Саймой».

по данным помощника И. Урванцевой