​Ждите «инвесторов»

Краткие выводы о прошедшем накануне круглом столе на тему ботанического сада.

Первый. Окружным функционерам (как минимум тем, кто не жил и не живет в Сургуте) до этого вопроса дела нет. Они говорили слова, приводили номера распоряжений, цитировали законы, даже выражали свое отношение к ботаническим садам как к прекрасному начинанию, но реально разбираться в сургутской ситуации и как-то влиять на процесс они не хотят. Сложно их в этом винить – своих проблем хватает, город чужой, сложный, да и тут вроде как хватает своих активистов, которые готовы за все хвататься.

Второй. Фракция «отцов-основателей» (под негласным руководством Александра Сидорова) настроена, с одной стороны, принципиально – они не хотят давать новой городской власти резвиться на территории, которая создавалась долго и трудно. НО – каких-то реальных рычагов давления на сургутско-костромскую команду у них нет. Точнее, есть – звон во все колокола, запросы в генпрокуратуру и так далее – но это нарушает законы предвыборного политеса, священный обряд восшествия на престол нельзя нарушать громкими звуками.

Третий. Дума Сургута заняла выжидательную позицию. Пока у нее тоже нет формальных поводов для вмешательства в процесс, а влезать без оных – это чистая «бондаренковщина», которой нынешний созыв не занимается. Вероятно, самое большее, что сделает городской парламент – это не затянутое оформление поправок в Устав города, по которым распоряжение муниципальным имуществом станет невозможным без участия граждан.

Это событие, кстати, перевернет все, к чему шла городская администрация полтора года своей власти. Но – и это четвертый вывод – сейчас у нее развязаны руки. Действует она строго по закону, отбиваться от общественного мнения ей, судя по всему, уже наскучило (одно и то же действие, не приводящее к положительному результату, надоест кому угодно), поэтому она просто продолжит свою тихую работу без оглядки на каких-то там экспертов и общественников.

С учетом поджимающих сроков, но в условиях старательного избегания всеми уровнями власти скандалов в предвыборный период, наши чиновники, скорее всего, очень быстро представят нескольких «инвесторов / концессионеров», которые начнут осваивать самые интересные участки, в том числе, в парке «За Саймой» (как писал Тарас Самборский, на земле стоимостью миллиарды рублей). И никто с этим ничего не сделает, за исключением двух крайних (возможно, даже взаимосвязанных) случаев – либо очень, очень громкого гражданского протеста, либо очень, очень громкого окрика из Ханты-Мансийска.

Кажется, мы идем к довольно любопытной развязке этого громкого политического процесса.