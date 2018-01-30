​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось

Накануне, 29 января, прошел большой круглый стол, посвященный судьбе ботанического сада. На него съехались представители городской и окружной власти, общественники, ученые, и даже прибыл бывший замглавы Сургута Владимир Браташов, приглашенный депутатом Госдумы Александром Сидоровым. По итогам заседания стало понятно: городская администрация всеми силами пыталась «откусить» десять гектаров земли от ботанического сада, но пока им этого не удалось. Как это было – в материале СИА-ПРЕСС.

Кулуарная подготовка

История с этим круглым столом началась еще в пятницу. Тогда уже было известно, что глава Сургута Вадим Шувалов вооружился бумажкой из прокуратуры, которая подтверждает «отсутствие» ботанического сада на муниципальной земле. Так как это не самый сильный аргумент в противостоянии с ОНФ и депутатом Госдумы Александром Сидоровым (к тому времени выяснилось, что на круглый стол он едет вместе с бывшим соратником Браташовым), городские руководители, как рассказывают источники СИА-ПРЕСС, попытались нанести упреждающий удар – либо отменить круглый стол, либо лишить его смысла.

Отменить не вышло – слишком мало времени для маневров, а вот лишить смысла почти получилось. Для этого, как говорят в кулуарах, Вадим Шувалов и его зам Алексей Жердев до глубокого вечера пятницы, 26 января, вели переговоры с ректором СурГУ Сергеем Косенком. Речь шла о заключении некоего соглашения (его подробности всплыли только на круглом столе, об этом ниже) между университетом и администрацией. Подписать его должны были утром в понедельник, дабы на круглом столе просто поставить общественность перед фактом – мол, вопрос решен, чего мы тут обсуждаем?

Однако в дело вмешались силы, неподвластные сургутской администрации – в город прилетел председатель попечительского совета СурГУ Александр Сидоров. Рассказывают, что с его участием было принято срочное решение «отправить» Сергея Косенка в командировку, дабы отложить подписание соглашения и обсудить его на круглом столе. Так и вышло.

История с продолжением

Председатель и ведущий круглого стола, депутат думы Югры Валерий Салахов был жестко и непримиримо настроен против попыток городской администрации не тушкой так чучелом «подвинуть» ботанический сад из парка «За Саймой». Практически весь первый час заседания звучали одни только мнения и высказывания (и даже планы) о том, как этот научно-эстетический объект раскинется на запланированных под этот 15 гектарах земли парка. Александр Сидоров вместе с Владимиром Браташовым рассказали, что участок для этого еще в бытность их работы в администрации был выделен и полноценно оформлен, но в 2016 году по неизвестным причинам он потерял свой статус. «Возможно, это решение было проведено через думу в период, пока новый созыв еще только входил в курс дела», – предположил Сидоров.

Кроме того, как выяснилось, еще в 2013 году Наталья Комарова подписала распоряжение о том, что ботанический сад в Сургуте должен строиться в течение нескольких этапов (первый уже безрезультатно закончился). Представители округа, правда, выступили с довольно невыразительной позицией – мол, мы вроде бы и рады вашим вопросом позаниматься, но вы сначала тут сами разберитесь и оформите все как полагается, а там поговорим.

Соглашение с опровержением

Оказывается, городская администрация уже готова все оформить – но с нюансами. Когда слово наконец дали Вадиму Шувалову (прошло уже полтора часа заседания), он скромно напомнил, что у этого дела есть только два участника – администрация города и университет. Таким образом глава элегантно «подвинул» в сторону региональное руководство, которое недвусмысленно дало команду строить ботсад еще в 2013 году, и общественность, которая бьется за сохранение этой территории с весны прошлого года. Очень удобный подход, когда нужно продавить определенное решение.

Итак, что же в соглашении. Самое главное: город щедро отдает в распоряжение университета 5 гектаров земли в парке «За Саймой» под дендрарий, и бонусом еще 2 гектара – в северо-восточной части парка – под интродукционную зону. По словам Шувалова, соглашение будет подписано, как только Сергей Косенок вернется из своей внезапной командировки.

Быстрее всех сориентировался в ситуации Александр Сидоров. Он похвалил и само соглашение, и необходимость его подготовить, но предложил пару поправок. Первая – вернуть ботаническому саду восемь гектаров в парке «За Саймой», которые у него «откусили» в ходе странных кулуарных переговоров. Во-вторых – наложить мораторий на любое строительство на этих изначальных 15 гектарах, выделенных под ботсад. А так все прекрасно.

Пять копеек со стороны ОНФ вставил Валерий Салахов – он сказал, что подобные соглашения должны обсуждаться с участием общественности, а не приниматься кулуарно. В свою очередь, со стороны общественности выступил председатель городского болгарского землячества Атанас Атанасов, который пригрозил, что если власть не отстанет от ботанического сада, он начнет собирать подписи «уже не за сад, а против администрации».

К чему пришли?

Долгий разговор завершился быстрой презентацией будущего парка «За Саймой», который после запланированной реконструкции должен быть наполнен людьми чуть более, чем полностью, и что его ждет – пока неясно, это тема отдельных публикаций и обсуждений. Факт в том, что в концепции развития парка ботаническому саду отведены запланированные администрацией 7 гектаров, что общественность и экспертов пока никак не вдохновляет.

Правда, пока неизвестно, есть ли сургутской администрации какое-то дело до экспертов и общественности — по крайней мере, на комментарии А. Сидорова и В. Салахова представители городской власти не отреагировали никак. Между тем земля по-прежнему формально находится в управлении «новой команды», даже если СурГУ откажется подписывать соглашение (либо внесет правки, которые не устроят администрацию), Шувалов может просто отказаться от этого документа в принципе и действовать дальше по своему усмотрению. Как рассказывают наблюдатели, знакомые с ситуацией, городское руководство настроено действовать именно так – и у него есть повод для спешки.

Во-первых, не далек час выборов, после которого возможна смена либо части, либо всей управленческой команды. Во-вторых, сейчас в недрах административной машины готовятся поправки в Устав города, которые сделают невозможным распоряжением муниципальным имуществом без участия горожан. Но для этого потребуется время (возможно, до лета), а сейчас повлиять на судьбу земельных участков, ранее отведенных под ботанический сад (и многих других) формально не может никто, кроме предприимчивых руководителей администрации. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.