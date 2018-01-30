​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...

Школ мало, а только 1-классников в этом году 6000. Рожают быстрее, чем строят! Власти не успевают за рождаемостью. Что делать? Быстрее строить или медленнее рожать?

На родительском собрании, проведённом за две недели до начала приёма заявленйи в 1-е классы, в ответ на вопрос: существует ли рейтинг образовательных учреждений в Сургуте? Томазова ответила: Нет рейтинга. У нас ВСЕ школы хорошие!

Почему родители хотят отдать своих детей в элитные школы? Потому что они уверены, что бывают хорошие и плохие школы. Дети-то все одинаковые, а вот школы разные )). Как будто эти школы в разных штатах находятся. Все работают по единым ФГОСам, все питаются из одного бюджета. Если где-то удобнее географическое расположение и преподавательский состав звёздный (не столько учителя, которым награды вручают и руку жмут первые лица, сколько те, кто работает не только за деньги, кто ещё помнит слово «призвание», кому не всё равно, кто пытается между отчётами, графиками, планами и прочей макулатурой УЧИТЬ детей, выполнять свой долг, а не просто оказывать образовательную услугу), то эта школа элитная. Если в одной школе сильный химик, но никудышний математик, в другой – филолог-золото, но горе-физик и так далее, то в какую школу отдать ребёнка? В какой школе города ВСЕ учителя-предметники сильные? Ах, да, у нас же нет плохих школ, как и плохих учителей, конечно.

Раньше школы ставили своей целью дать знания, а теперь - научить проходить тесты и преодолевать минимальный порог на итоговых аттестациях. Учитель математики в одной из сургутских школ сказал мне: «Моя задача — научить на троечку! Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок знал больше — самообразование вам в помощь. Минимальный порог он преодолеет, я гарантирую». И больше не гарантирует ничего! И платим за элективы и дОпы школе, за подготовку к ЕГЭ репетиторам. А ведь за моего ребёнка школа получала тот самый норматив, тысяч 100 в год, за 11 лет — больше миллиона, а гарантировать ничего не берётся. Как же так?

Учится ребенок на тройки — ваши проблемы, деньги за него школа получит все равно. Финансирование зависит от показателей, конечно, и если показать двоечников, то школа получит меньше денег, потому двоечников теперь почти нет, теперь оценки ставят по принципу «три пишем, два в уме», чтобы перетащить за уши в следующий класс, на второй год не оставляют как раньше. Надо дотащить за уши до 9 класса, если уж совсем не получается — в класс коррекции (это фильтр своеобразный, туда отсеивают неуспевающих детей, чтобы давать им программу полегче, ну и чтобы остальным учиться не мешали, показатели успеваемости не портили), со второй пересдачи сдадут итоговую аттестацию и школа избавится от балласта. Но за время обучения совершенно необходимо потаскать его по всяким конкурсам/соревнованиям, чтобы внеурочку показать во всей красе. Математику не знает, в слове из 3 букв делает 4 ошибки, но вы послушайте как он поет, как рисует посмотрите, а подтягивается как, и это ж мы его подготовили! За каждый чих теперь выдаются грамоты и сертификаты, чтобы портфолио было. Конкурсы всего на свете проводятся постоянно. Что только ни делают делают, чтобы от основной деятельности отвлечь внимание: мероприятия, в рамках экологического направления деятельности школы, в рамках социального направления деятельности школы, в рамках спортивно-оздоровительного направления деятельности школы и так далее. Толи школа, толи досуговый центр.

Посмотрите публичные доклады на сайтах образовательных учреждений, качеством они называют оценки «5» и «4», а всё, что не дотягивает до 100 процентов после вычета «качества»- это «брак»: троечники, неуспевающие, отстающие, т. д. Если бы родители заключили договор на оказание какой угодно другой услуги и в течение года их бы не устроило качество, что бы они сделали? Отказались от услуг и нашли бы другого исполнителя. Этот принцип работает где угодно, только не в школе. Ребёнок заканчивает школу с тройками и никто не спрашивает почему его так плохо выучили. Ответы есть: ребенок неуспешен, это проблемы семьи, с ним не занимаются, он лентяй, мы сделали всё, что могли, т.п. А если бы за те деньги, которые получила школа, родители наняли репетиторов этому же ребенку, у него был бы шанс учиться лучше? За 100-130 тысяч в год? Да! Но... Как можно допустить такую мысль вообще: ребенок может получить знания не в школе?! А где? Больше ведь негде. И это в 21 веке! Когда интернет в каждом кармане. А ещё нужно следовать традициям: 1 сентября / фотосессии (во все соцсети: ребёнок с цветами, за партой, с грамотой)/ бантики / букеты / слёзы умиления: вырос малыш, школьник уже... Очень нужно обязательно бегать на родительские собрания, сдавать деньги родительскому комитету, подстраивать отпуск под начало и конец учебного года, покупать форму, канцелярию, сменку, проверять уроки, пить валерьянку, заполнять бесконечные формы, заявления, уведомления, предупреждения:

-График работы калиток видели? Распишитесь! По антитеррору мы теперь закрываем и открываем калитки в определённое время. Да, автоматических замков нет, вы звоните — мы выйдем и откроем!

Закрытая калитка способна предотвращать террор? Есть какие-то исследования?

- Ой, знаете, нам сказали закрывать — мы закрываем, сказали уведомить всех родителей под роспись — мы уведомляем. Все вопросы в департамент!

И эти же люди будут развивать в детях критическое мышление )) И потом - куда деть ребёнка на полдня? Вот ещё одна функция школ - «камеры хранения», в которые «сдают» детей, чтобы те лет так 9-11 были под присмотром, по улице не болтались, с детками общались, кушали, чтобы уж не совсем дикари были (это справедливо примерно для 1/4 учащихся сургутских школ). Образование здесь где (в смысле получения знаний)? Родители думают, что если своего балбеса приведут в элитную школу, его научат и воспитают ТАМ. Ответственность за результат родители на себя брать не хотят и ищут ответственных в школах. Школы потом вам ваших балбесов вернут, не волнуйтесь ))И вы будете думать куда же ребёнок может поступить с низким средним баллом аттестата? Сдают ЕГЭ и как в примерочной: куда же можно дёрнуться со своими баллами? Вопрос «кем быть?» не стоит! Я буду кем-то, не знаю кем, учиться пойду туда, куда возьмут, куда баллов хватит, а там посмортим! И куют кадры для салонов сотовой связи, магазинов электроники, ресторанов быстрого питания заборокрасительные ВУЗы и ССУЗы. Дети учатся и не знают, где они будут работать. Зачем учатся вообще? Чему учатся? Пары отсидели, экзамены сдали по принципу: знал/сдал/забыл. Главное - диплом, который часто не гарантирует ни знаний, ни навыков (ну кроме списывания, конечно, это можно отдельной дисциплиной вводить), ни трудоустройства.

С 1 класса (а то и раньше) по последний курс (института/техникума) в одного ребёнка вкладываются колоссальные средства. Что на выходе? Менеджер торгового зала, администратор салона красоты. На эти профессии правда надо учиться 16 лет?! Разговорного русского не достаточно? Но самое ужасное на самом деле даже не то, что результат обучения не гарантирован, а путь тернист и долог. Во время учёбы между самыми близкими людьми могут портиться отношения, из-за каких-то там школьных оценок, ребёнок может испытывать депрессию и терять интерес не только к учёбе, но и к жизни. С ним делают уроки до ночи, он учит то, что ему может быть никогда не пригодится в жизни, он не понимает ЗАЧЕМ он это делает, да и родитель не всегда может ответить на вопрос: зачем его ребёнок это учит? Так надо и всё, иначе не сдаст экзамены, не получит аттестат, не возьмут на работу, не поступит учиться дальше. Это право на дальнейшую жизнь, но не знания как таковые.

Есть исключения, есть прекрасные примеры успешных выпускников - «качественных». О них рапортуют школы: выпустили столько-то медалистов, столько-то высокобалльников! Сколько среди них тех, кого НЕ готовили репетиторы, никто не говорит )) Заслуги этих партизан в системе образования не озвучиваются, их телефоны передают как секретный шифр из уст в уста, их доходы в тени, а показатели работы попадают в отчёты МБОУ! О судьбах и количестве «некачественных» выпускников говорят мало, больше вздыхают. Родители оформляют кредиты, дети плывут по течению — куда кривая выведет.

Родители неплатежеспособны? Есть учебные заведения из разряда «последний шанс». Там конкурс 6 человек на место, и это, конечно, потому что подняли престиж рабочих профессий, а не потому, что троечников не берут в 10-й класс (они почти везде профильные, кстати), и родителям нечем платить за дальнейшее обучение. И работают «три бывших ПТУ под одной крышей», давая путёвку в жизнь тем, кто остался за бортом. Не умеешь работать головой, мы научим работать руками. Куда ещё можно деть «отбракованных» системой? Правильно: мальчиков — в армию, девочек — замуж! Потом автошколу закончат, курсы парикмахеров, научатся делать наращивание чего-нибудь и не пропадут! В конце концов малообеспеченным у нас пособия выдают, а начнут рожать - одного, второго, там уже мат капитал и ещё пособия всякие. Выживут... как-нибудь! Но это всё потом...

А пока главное - заявление в 1 класс подать в элитную школу!