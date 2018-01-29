​Тарас Логвин: «У меня нет машины и дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов!»

Я уже перестала удивляться тем немыслимым направлениям, в которые отправляются сургутяне, решившие круто поменять свою жизнь. Иногда кажется, что абсолютно во всех уголках света методом шести рукопожатий можно найти знакомых! Есть очень любопытные истории, которые позволяют нам не только удивляться, гордиться, умиляться, но и чему-то учиться. Прежде всего, не бояться выбраться из привычной среды хотя бы в качестве туриста. Особенно контрастно выглядят истории наших одноклассников, коллег, которые уехали из Сургута, на фоне тех, кто лишний раз даже из собственной квартиры не выходит. Специально для их воодушевления побеседуем с одним мексиканцем. Впрочем, сам он не считает себя гражданином какой-либо страны. А когда-то был рядовым сургутянином, и только мечтал рвануть автостопом по европам, азиям, африкам…

- Тарас, многие ребята, твои сверстники, уехали из Сургута на учебу и не вернулись. Но ты переплюнул многих: расскажи, как развивались события, в результате которых ты оказался на другом материке.

- Нередко мне говорят, что мне повезло, но моя жизнь приняла неожиданный оборот после того, как мои родители покинули этот мир. В то время я еще получал высшее образование. Сначала отец, потом мама (с разницей в 9 месяцев). Оба были врачами. Институт я закончил по инерции, получил свой диплом, положил его под кровать, купил рюкзак и отправился в первое путешествие. В интернете нашел ребят из Москвы, которые собирались на машине в Карелию, по дороге, в Питере, они меня подобрали, и за две недели мы добрались до Белого моря. Побывал на Валааме, увидел петроглифы, водопад Кивач, стоянки чернокопателей и разные предметы со времен Второй Мировой. Понял, что обратно не хочу.

- В каких странах ты уже побывал к 30-ти годам?

По началу я пытался подсчитать, сколько километров или стран я проехал. На данный момент это все потеряло смысл для меня. С 2009 года я начал путешествовать автостопом и продолжаю до сих пор, потому что это тот самый способ, при котором я вхожу в контакт с большим количеством людей, от одних можно чему-то научиться, других чему-то научить, и со всеми обменяться энергией. В течение шести лет я нигде не останавливался больше чем на два месяца.

В январе 2009-го нашелся еще один попутчик, который собирался доехать автостопом до Абхазии. Это был мой первый опыт автостопа. Начав с Восточной Европы (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия), я продолжил в Азии (Индия, Тайланд, Малайзия, Индонезия), потом настал черёд Южной Америки (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия). После каждого нового континента я возвращался в Питер на пару недель или месяц и снова отправлялся в путь. Осенью 2011 приземлился в Нью Йорке, добрался до Мексики и провел два месяца в гостях у чешской подруги в городе Гуанахуато, в который недавно вернулся, спустя шесть лет. Январь - май 2012 провел в Африке (Кения, Танзания, Мозамбик, Зимбабве, Замбия). На этом мои путешествия закончились, я исписал третий дневник и перестал вести записи. Отныне это была просто жизнь.

- Твоя жизнь похожа на приключения киногероя! Из твоего блога следует, что после 2012 года ты снова отправился в путь, что на этот раз стало причиной?

- Зиму 2012-2013 я собирался провести в Азии, но по дороге в Стамбул влюбился в Индонезийскую девушку, которая жила там. Ирония была в том, что у меня был билет в Индонезию! Если коротко, то я улетел, и провел в Индонезии полтора месяца, а вернувшись в Стамбул, через неделю, с разбитым сердцем перебрался в Израиль на пару недель, а вскоре снова в Мексику. На это раз Мексика стала отправной точкой, а целью была Центральная Америка (Гватемала, Эль Сальвадор, Гондурас, Никарагуа). В Никарагуа меня снова угораздило влюбиться, но, как всегда, дорога позвала, и я вернулся в Питер (летом 2013 года). В тот момент одна моя подруга дала мне контакт своих знакомых, которые собирались пересекать на паруснике Атлантический океан. Через пару месяцев я уже был на Тенерифе, и впервые отправился в открытое море, даже не представляя, что это будет моей жизнью в течение года.

- Можно сказать, тебя ведет судьба… Вспомни случай из жизни, в котором она проверила тебя на прочность.

Я путешествую не для этого, но подобное случается. У меня было шесть месяцев, чтобы добраться до Бразилии к чемпионату мира 2014. Но судьба так сложилась, что я встретил на Гренадинах одного бразильца, которому нужен был помощник, чтобы дойти до Тринидада и Тобаго. Там, в бухте Чагуарамас, я и встретил техасца Стива, который стал моим капитаном на следующие семь месяцев. Мы случайно перебросились парой слов в баре, а на следующий день я был первым членом команды его шхуны «Приключение», которую он собирался доставить на Тонгу, через Тихий Океан. Извини и прощай Чемпионат Мира в Бразилии! Между Французской Полинезией и Островами Кука нас настиг самый сильный шторм. Ветер около 60-80 узлов звучит внушающе!

На «Приключении» почти никогда ничего не работало на 100 процентов. Когда в трюме уже плескалась вода, откачивающий насос отказывался включаться, а Виржиль, который его обычно чинил остался на Таити. В конце концов отделались испугом. На границе с Казахстаном я заночевал в палатке, а проснувшись утром увидел в двух метрах от себя забор и Китайского пограничника с автоматом, мне завязали глаза полотенцем и куда-то возили, но и эта история разрешилась довольно быстро. Где мне пришлось ждать долго так это в миграционной тюрьме в Панаме. В течение месяца мой капитан пытался вытащить меня, я уже был готов ждать депортации еще несколько месяцев, но в итоге взятка сработала, и я продолжил свой путь на «Приключении».

Спустя множество приключений, в сентябре 2014 года, я оказался на Фиджи, откуда был только один путь в Россию - завершая кругосветное путешествие через Азию. Я в очередной раз провел пару месяцев в Индонезии и Тайланде, проехал автостопом через Лаос, Камбоджу, на мотоцикле через Вьетнам, и снова автостопом через Китай. В Казахстане усталость взяла своё, и я вернулся в Питер на самолёте через полтора года после того, как вылетел оттуда в Мадрид.

- Чем занимаешься «по пути», на что живешь?

- Когда люди меня спрашивают на что я живу, я честно отвечаю, что на аренду от квартиры. Хотя, как вопрос, так и ответ не связаны с моей жизнью напрямую. Это был мой выбор в тот момент, когда обстоятельства сложились так, как они сложились. Я знал, что я не буду жить в роскоши и, спустя восемь лет, я все меньше и меньше в ней нуждаюсь. Я научился принимать обстоятельства, которые не могу изменить и спокойно менять те, которые могу. Когда упал рубль в 2014 году я потерял почти половину дохода, но в этот момент работал на паруснике и за семь месяцев не потратил почти ни копейки,а в Тайланде работал в баре. Обстоятельства могут меняться, но у них нет силы над моим неизменным.





- Судя по твоим фотоальбомам, в твоем загранпаспорте осталось мало места для виз. И вообще ты себя гражданином какой страны считаешь?

- Я не считаю себя гражданином какой-либо страны, потому что это все условности. Вчера мы назывались советскими людьми, сейчас русскими, завтра еще какими-нибудь, все это слова и идеи, которые по сравнению со Вселенной и всеми её возможностями кажутся блеклыми и негодными. Представьте себе каким бы мог быть мир, если бы мы не ограничивали себя этими понятиями, которые ведут только к ненависти и эгоизму. Когда-то я был школьником, студентом, сыном, только все это проходит, отлетает, как шелуха, а внутри остается кое-что постоянное, что в одной Восточной философии назвали словом Атман. Познание этого своего неизменного и есть путь который я выбрал. Вначале бессознательно, а сейчас вполне осознанно. Однако просветление - это вовсе не моя цель. У Германа Гессе Сиддхартаха мечется всю жизнь, чтобы понять в конце концов, что жить надо здесь и сейчас, а не готовиться к чему-то высшему.Боюсь с моим мировоззрением мне не вписаться в нормальные рамки, но для тех, кто хоть немножко готов, мой рассказ может приоткрыть глаза.

- Знаешь, многие сургутяне ленятся дойти даже до ближайшего леса, свозить детей за город, не говоря уже о каких-то поездках. Как думаешь, почему?

- Я прекрасно понимаю людей, которые мне говорят, что хотят путешествовать, но им страшно. Страх неизвестности, одиночества, мнения окружающих и тому подобное. Я тоже продолжаю бояться некоторых вещей, но когда-то давно, сделав первый шаг я осознал одну простую истину: «Страх не существует в природе, он создаётся в голове». Снаружи есть лишь обстоятельства, а то как мы их воспринимаем, и создаёт нашу реальность.

Вспоминаю себя в детстве… Когда-то я собирал марки и футбольные журналы, которые никогда не читал, у меня были книги, которые пылились на полках. Сейчас я не вижу смысла в обладании объектами. Счастье - это кнопка в голове. А человек ищет её снаружи в покупках, в отношениях, в развлечениях. У меня нет машины или постоянного дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов, в каждом из которых был человек, который открыл своё сердце навстречу моему.

- Ты не боишься чем-то заболеть в экзотических странах, случайно нарушить закон?

- Недавно у меня был опыт, когда я примирился с мыслью о смерти. Это произошло в кабине фуры, которая неслась по ночной трассе в штате Мехико. Мы везли помощь пострадавшим после сентябрьских землетрясений. Уже происходили случаи с грабежом таких грузов, трасса была опасная, полицейского подкрепления нам не дали, водитель был под кокаином, три часа ночи, скорость больше ста, на дороге никого. В кабине набухло нервное напряжение, которое можно было резать ножом. В этот момент, сидя на койке позади сидений, я стал медитировать и перестал бояться. Логика взяла верх. Даже если бы что-то и произошло, то какой прок от человека в страхе, он не может трезво оценивать ситуацию, а уж если придется умирать, то зачем омрачать последние моменты дурацким страхом?

Мысль о смерти, кстати, по идее философа Сенеки должна помогать нам в жизни и даже в выборе ценностей. Будет ли вам важно на какой машине вы ездили перед смертью, будете ли вы жалеть, что из страха не сказали, не сделали то или иное? Стоит лишь ненадолго задуматься и вопросы станут всплывать, ответы виднеться где-то в тумане. К сожалению человеческое общество было построено так, что времени на раздумья с каждым поколением все меньше. Австрийский философ Хайдеггер в одной из своих речей указал на два типа мышления: калькулятивный и медитативный. Общество превратило людей в калькуляторы...

- Ты живешь по принципу «все свое ношу с собой»? Есть у тебя дом в классическом его понимании: с диваном, телевизором, кухней?

- Мне кажется ироничным, что нашу потребительскую культуру называют материализмом, когда на самом деле материал обесценен настолько, что выбрасывается через 15 минут после использования. Это мне кажется лишенным смысла, а люди, которые в большинстве своем становятся жертвами системы, вызывают у меня жалость. Мне бы хотелось, чтобы мы открыли глаза и начали думать. О том, какую роль мы играем в этой системе, о том, как мы каждым рублем поддерживаем существующий порядок вещей.

Я ориентируюсь на Стоицизм и Буддизм и стараюсь учиться у них выбору правильных ценностей. Это особенно помогает, когда бюджет ограничен. Я уже несколько лет не покупал новой одежды, при этом мне иногда приходится дарить одежду, которая каким-то образом продолжает составлять большую часть рюкзака.

- В своем блоге ты очень подробно рассказываешь о всех своих дорожных приключениях. Любопытно было пролистать твой обзор 2017 года. Поделись с нашими читателями.

- …2017-й вполне можно разбить по географическим зонам, потому что в отличие от 2016-го, я не торчал весь год в Леоне, Никарагуа.

Я начал год бездомным, потому что последний дом, который мне предоставил на шесть месяцев мой приятель из Нью Йорка, закончился по контракту как раз 31 декабря 2016. Рванул на месяц в Коста Рику…

Первым пунктом был пляж недалеко от границы с Никарагуа под названием Плайа Коко, где меня ждал Алан, с которым мы познакомились за пару месяцев до этого в Леоне. В это же время там проходил спортивно-культурный фестиваль. Потом двинулся дальше по побережью, и следующую ночь мне предстояло провести в местечке САмара, где я не знал никого. Однако судьба распорядилась так, что я познакомился с гостеприимной итальянкой Валентиной, хозяйкой небольшого магазинчика сувениров, которая была без ума от России...

Следующей остановкой, кажется, был пляж Монтесума. Он покорил своей красотой, уютностью и тем фактом, что там стояли в палатках путешественники. Этим летом мне довелось поучаствовать в своем первом в жизни сборе урожая кофе, похожем на дойку коровы. Мне выдали корзину на пояс, и все ягоды ссыпались в нее приблизительно 500 раз….

Недельный фестиваль поэзии в Гранаде… Если коротко, то он прошел очень круто. Меня угораздило влюбиться в одну девушку, которая была одним из волонтеров фестиваля. Потом я вернулся в Леон, начал жить и работать в Ресторане Кату, съездил в Манагуа к той девушке, потом она приехала ко мне в Леон, был потрясающий уик-енд, и, конечно же, моя влюбленность прошла. Много езды на мотоцикле, сёрфинг, работа, знакомства…

В мае отправился в последний раз в этом году по маршруту Леон - Сан Хосэ. После границы я, конечно же, остановился в Плайа Коко. Это был сезон манго, и с дерева во дворе падали фрукты каждые пять минут, райское наслаждение.

Я стал восстанавливать контакты тех людей, которые отправляют шмотки на Кубу и дают путешественникам бесплатные билеты в обе стороны. Но процесс затянулся, и я провел почти полтора месяца в скучном Пуэрто Морелос, развлекаясь лишь каждодневным футболом. В конце концов мне подтвердили вылет, хотя и взяли 40 долларов. В самом конце июля я снова был в Гаване…

Сначала был странный трип с одним бельгийцем на Запад острова, во время которого он назвал меня сумасшедшим (и впрямь в тот день мы прошагали пешком километров 30, мой абсолютный рекорд...), потом Плайа Хирон и Сьенфуэгос...

В сентябре Мексику сотрясали подземные толчки. Самый первый пришелся как раз на границе Чиапас и Оахаки. Самые большие разрушения произошли в городке, в котором я остановился на ночь ровно за день до них. Это совпадение уже не показалось таким незначительным. Несколько часов задержки и я мог оказаться под завалами.

В то время везде как грибы после дождя возникали центры по сбору помощи и люди приходили отдавать ненужные шмотки и некоторую еду. Со всем этим барахлом и с чистыми идеалами мы проехали по опасным регионам и когда приехали, то поняли, что все это фарс, людям не нужна помощь, либо мы не нашли правильных людей, в общем вернулись мы домой с богатой пищей для размышлений о человеческой природе и всех этих пожертвованиях и прочей чепухе. Был очень интересный урок.

- Ты щедро делишься с подписчиками не только своими мыслями, опытом, но и фотографиями. На них не только пейзажи, но и ты сам. Кто снимает?

- Это в основном фотографии, которые делают люди, окружающие меня, потому что сам я перестал снимать. Последний фотоаппарат, который был слишком дорогим пришлось продать. Я не мог использовать его потенциал ни на 10 процентов, поэтому пусть им работает человек с большими возможностями. Телефон у меня есть старенький с камерой, но он работает только когда влажность воздуха низкая - дефект электроники, побывавшей в двух океанах.

- А когда ты последний раз бы в Сургуте? Общаешься с земляками?

В Сургут я собираюсь заехать когда-нибудь по пути в Азию, только когда это будет пока трудно сказать. Сургут пока еще остается больше чем половиной жизни (18 лет из 32) и самой важной, наверное. Когда сформировалось в подсознании желание увидеть другие страны, где никогда нет снега. Сейчас я иногда скучаю по Сибирской зиме, по сугробам в которых так удобно смотреть на звезды, по футболу в минус 25. С Сургутскими друзьями и одноклассниками контакт почти потерял, за исключением тех, что перебрались в столицы, с ними иногда вижусь, когда заезжаю в Россию. Интернет общение в последнее время мне даётся все тяжелее, предпочитаю живое. Иногда ударяюсь в философию, поэтому приходится разбавлять прибаутками, но соль в том, что очень хочется показать людям, что мир не обязательно должен быть таким, его можно сделать лучше, начав с себя.

- Вопрос о семье. У тебя пока статус холостяка, а в дальнейшем как ты видишь себя в образе главы семьи? Детей заводить планируешь?

- Вопрос о семье и детях очень интересен. Я предвижу, что мое мнение будет непопулярно среди большинства людей, особенно в стране, где пропаганда призывает заводить детей пачками. Однако на то оно и мнение, что у каждого может быть свое. Проблема в том, что очень часто люди становятся родителями, не имея на этот счёт собственных мыслей, просто потому что так заведено. Либо, что еще хуже, чтобы решить проблемы в отношениях, либо вовсе случайно. Этот взгляд ограничен личным миром одного или двух человек. А помимо этих двух на планете есть еще 7 миллиардов, и большинство из них не задумываясь производят на свет детей, когда уже есть столько детей без родителей. Я за семью, за союз двух душ, которые вдохновляют друг друга и делают мир лучше. Только если вы в браке или в паре, задумайтесь такова ли основа ваших отношений? Я за детей, за собственных детей, но только в мире, в котором больше нет сирот. Я решил для себя, что когда настанет момент, то усыновление/удочерение будет моим выбором при условии, что моя пара будет согласна.

- Ты упоминаешь в блоге, что исписал энное количество дневников, от руки? Как, стати, ты его ведешь, есть русская клавиатура? Как бы ты назвал свою книгу?

- Были бумажные дневники, они лежат в Питере у моей сургутской одноклассницы. Сейчас печатаю на ноуте, который там же купил. Язык забывается совсем чуть-чуть, а вот акцент появляется довольно сильный, но он обычно пропадает через неделю в России. А на счёт книги я не знаю, как бы назвал. Даже не уверен на каком бы языке ее писал. Может быть, в качестве экспериментальной литературы написать ее на трех одновременно...

Личный блог «сургутского мексиканца» можно почитать здесь: https://zidanel.livejournal.com/