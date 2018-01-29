30.01 в 11 00 онлайн-конференция с Натальей Семеновой

30 января гостем студии СИА-ПРЕСС станет методист Центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов Сургутского района Наталья Семенова. Центр с 2011 года действует на базе Нижнесортымской школы. Педагог расскажет, как ее коллеги помогают детям, для которых русский не является родным, даст советы родителям учащихся правильно строить диалог с детьми, осваивать школьную программу, предупреждать конфликты в школьной среде. А также расскажет, как опыт сортымских учителей берут на вооружение не только на районном, но и региональном уровне. Свои вопросы для гостя вы можете оставить в комментариях к этому анонсу.