​Вартовчан пугает стая собак возле первой школы

В одной из групп социальных сетей жители Нижневартовска спорят о том, насколько опасна стая бродячих собак для школьников. Причиной полемики стала фотография вартовчанки, на которой стая собак расположилась возле первой школы.

«Надо принимать меры! Звоните в «отлов»! Они запросто разорвут ребенка при возможности и это лишь вопрос времени! И вы не простите себя если будете игнорировать их», — нагнетают краски комментаторы. Другие наоборот указывают на то, что собачья семья никого не трогает, и животных больше интересуют мусорные баки, расположенные поблизости, нежели первоклашки.

Напомним, в Сургуте в 2010 году произошла трагедия: на Нефтеюганском шоссе стая бродячих собак напала на троих детей 12 лет. Одного из мальчиков собаки загрызли насмерть. Тогда в ходе расследования выяснилось, что собаки были прикормлены охранником базы, расположенной через дорогу, и животные, вероятно, защищали «свою» территорию. Однако это помогло оправдать бывшего руководителя сургутского департамента городского хозяйства – Валерий Кощуг лишился должности.В тот же год стая бродячих собак в районе промзоны напала на жителя Пыть-Яха.

Отметим, проблема с бродячими собаками в Сургуте давняя. Ситуацию удалось значительно улучшить благодаря созданию общественных движений по защите и регулированию численности бездомных животных. Кроме того, службы отлова после нескольких эпизодов нападения бродяжек стали действовать оперативнее. Судя по последним сообщениям в группе, служба отлова уже приняла заявку обеспокоенных вартовчан.