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Появились первые списки будущих первоклассников, родители могут выдохнуть

В первый час приема заявлений на поступление в гимназии и лицеи набралось сразу по три класса

Впрочем, большинство сургутян, чьи дети 1 сентября впервые пойдут в школу, заблаговременно с работы на сегодня отпросились. Напомним, с сегодняшнего дня образовательные учреждения (ОУ) принимают заявления на поступление в школу. Именно в этот день, а точнее в первые его часы, родители будущих первоклассников стараются зарегистрироваться в желаемые ОУ в первых числах.

Все потому что запросы сургутян, мягко говоря, не совсем совпадают с территориальным распределением школьников, т.е. по месту прописки. Кроме того, уже не первый год желающих подать документы в элитные учреждения – гимназии, лицеи, прогимназии – гораздо больше, чем может принять их начальное звено.В этом году система работала исправно, и почти сразу заявители получали подтверждение о регистрации. Между тем уже за час до открытия этих ОУ на крыльце толпились родители. Причем, в большинстве своем они уже успешно подали заявления в электронной форме, но для надежности лично пришли в ОУ, чтобы своими глазами увидеть первые списки, а также отдать оригиналы документов. Не спавшие, вымотанные тренировками по быстрому вводу данных в электронный бланк, сегодняшним утром, они, почти дремали в креслах школьного актового зала – было не до разборок с хранителями рукописной очереди.

Напомним, такие списки возле некоторых школ города начали вести еще за несколько дней до 29 января.

Мы спросили родителей дошколят, которые ожидали свою очередь в заветный кабинет оператора в Естественно-научном лицее, почему они выбрали именно эту школу, а, например, не соседнюю общеобразовательную. Причины распространенные: «старший ребенок ходит сюда», «лучшая школа в районе по месту жительства», «посещали подготовительные курсы – привыкли», «у ребенка достойное портфолио», «в соседнюю школу берут всех подряд», «сами ходили когда-то в этот лицей».

В «элитные» ОУ, напомним, набор идет городской. Не только в начальное звено, но и в старшие классы, дабы сохранить профильные направления, давать способным ребятам возможность выбора. Эти способности необходимо подтвердить экзаменами. Однако, что касается поступления именно в первый класс, то проведение каких-либо вступительных испытаний, будь то тестирование или устное определение готовности ребенка к обучению по заявленной программе запрещено.

Родителям еще до окончания ребенком дошкольного звена рекомендуют ознакомиться с программами школ, а они даже на одной параллели могут быть разными. Педагоги начальной школы не скрывают, что есть программы посложнее и полегче, и хорошо бы еще в подготовительной группе предложить дошкольнику познакомиться с заданиями.

Психологи же настаивают на том, что первый класс для вчерашнего дошколенка должен стать плавным переходом от игры к обучению. Готовность детей сидеть на протяжении получаса за партой, слушая учителя, уметь собраться с мыслями после перемены - это важнее, чем умение читать и писать.

Поэтому несмотря на запрет вступительных испытаний с ребятами в любой школе будут проводиться встречи с психологом, логопедом.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 332, комментариев: 0


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