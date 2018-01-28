​Фокус не удастся?

Нынешние мужи города, мягко говоря, лукавят, а попросту дезориентирую граждан, заявляя о незаконности нахождения Ботанического сада в том месте, где он благополучно существовал много лет с самого основания. В начале 2000-х администрация Сургута из 50 гектаров леса, называемого парком За Саймой, находящегося в зоне Р.1 (городские леса), оформила под лесопарковое хозяйство 15 гектаров наименее покрытой взрослыми деревьями части в зону Р.2 (городские парки и скверы) для создания экспериментального Ботанического сада. На эти цели городской бюджет выделял средства, закупались и высаживались редкие растения, студенты СурГУ занимались практической деятельностью, сегодня мы имеем вполне состоявшийся уникальный ботанический объект.

В 2016 году администрация Сургута без какой-либо громкой публичной дискуссии внесла и утвердила через городскую думу новые правила землепользования, в результате чего многие ценные участки земли поменяли свой статус. Так, часть центральных улиц из зоны красных линий переведены в зоны, разрешающие «строительство объектов капитального строения для придорожного сервиса» – например, участок улицы Ленина между улицами 30 лет Победы и Университетская. Именно тогда незаметно для общественности утратили статус зоны Р.2 (городские парки и скверы) и эти 15 гектаров Ботанического сада. Тихой сапой они, юридически, оказались… обыкновенным участком городской земли. Ловкость рук, только и всего.

Дабы не возбуждать общественность, само название территории – Ботанический сад – в презентации перед депутатами и в бумагах ушлыми чиновниками было оставлено. Трюк в том, что законодательно не определено такой классификации земли, как «ботанический сад» – это лишь произвольное «имя» объекта, который мог называться как угодно – дендрарий, центр экспериментальной ботаники, научный огород при университете… А вот правовой статус земли неизменно сохранялся бы в качестве «городских парков и скверов», то есть зоны Р.2.

Таким образом, новое руководство администрации Сургута тихо и без шума обернуло дело так, что неприкосновенные 15 гектаров стало возможно использовать как рядовой, подлежащий застройке, участок. Идея снести недостроенную станцию юннатов, занимающую два гектара – вуаля! – ровно по соседству с Ботаническим садом, вместо того, чтобы ее, наконец, достроить, из того же ряда: неприкосновенную землю вывести в потенциально коммерческий оборот.

Прокуратура города, если бы реально хотела помочь горожанам, а не чиновникам, должна была бы разобраться во всей предыстории вопроса и, обнаружив «подмену» 2016 года, выдать совсем другое заключение «об устранении нарушений», а именно: вернуть ботаническому саду прежний статус земельного участка Р.2. Весь конфликт был бы исчерпан и все встало бы на свои места.

Почему же «новая команда», презрев все имиджевые и политические издержки, идет на этот скандал с ботаническим садом? В чем фокус?

Считаем. Для примера, недавно на торгах 0,7 гектара муниципальной земли были куплены за 150 миллионов рублей. 17 гектаров земли в одном из самых красивых и востребованных мест Сургута, с учетом скидок, стоили бы 2,5-3 миллиарда рублей. Неплохой проект, чтобы взять власть в целом городе на пару лет, не правда ли?

Или кто-то ждет от наших ловкачей, маниакально вцепившихся в эти 17 гектаров, что они выставят освободившуюся землю на торги и честно заработают в бюджет любимого города эти миллиарды?

Вот это был бы фокус!