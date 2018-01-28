​Фокус не удастся?

Нынешние мужи города, мягко говоря,
лукавят, а попросту дезориентирую граждан, заявляя о незаконности нахождения
Ботанического сада в том месте, где он благополучно существовал много лет с
самого основания. В начале 2000-х администрация Сургута из
В 2016 году администрация Сургута без
какой-либо громкой публичной дискуссии внесла и утвердила через городскую думу
новые правила землепользования, в результате чего многие ценные участки земли
поменяли свой статус. Так, часть центральных улиц из зоны красных линий
переведены в зоны, разрешающие «строительство объектов капитального строения
для придорожного сервиса» – например, участок улицы Ленина между улицами 30 лет
Победы и Университетская. Именно тогда незаметно для общественности утратили
статус зоны Р.2 (городские парки и скверы) и эти
Дабы не возбуждать общественность, само название территории – Ботанический сад – в презентации перед депутатами и в бумагах ушлыми чиновниками было оставлено. Трюк в том, что законодательно не определено такой классификации земли, как «ботанический сад» – это лишь произвольное «имя» объекта, который мог называться как угодно – дендрарий, центр экспериментальной ботаники, научный огород при университете… А вот правовой статус земли неизменно сохранялся бы в качестве «городских парков и скверов», то есть зоны Р.2.
Таким образом, новое руководство
администрации Сургута тихо и без шума обернуло дело так, что неприкосновенные 15 гектаров стало
возможно использовать как рядовой, подлежащий застройке, участок.
Прокуратура города, если бы реально хотела помочь горожанам, а не чиновникам, должна была бы разобраться во всей предыстории вопроса и, обнаружив «подмену» 2016 года, выдать совсем другое заключение «об устранении нарушений», а именно: вернуть ботаническому саду прежний статус земельного участка Р.2. Весь конфликт был бы исчерпан и все встало бы на свои места.
Почему же «новая команда», презрев все имиджевые и политические издержки, идет на этот скандал с ботаническим садом? В чем фокус?
Считаем. Для примера, недавно на торгах 0,7 гектара
муниципальной земли были куплены за 150 миллионов рублей.
Или кто-то ждет от наших ловкачей,
маниакально вцепившихся в эти
Вот это был бы фокус!