16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  55,8288   EUR  69,6073  

​Фокус не удастся?

Нынешние мужи города, мягко говоря, лукавят, а попросту дезориентирую граждан, заявляя о незаконности нахождения Ботанического сада в том месте, где он благополучно существовал много лет с самого основания. В начале 2000-х администрация Сургута из 50 гектаров леса, называемого парком За Саймой, находящегося в зоне Р.1 (городские леса), оформила под лесопарковое хозяйство 15 гектаров наименее покрытой взрослыми деревьями части в зону Р.2 (городские парки и скверы) для создания экспериментального Ботанического сада. На эти цели городской бюджет выделял средства, закупались и высаживались редкие растения, студенты СурГУ занимались практической деятельностью, сегодня мы имеем вполне состоявшийся уникальный ботанический объект.

В 2016 году администрация Сургута без какой-либо громкой публичной дискуссии внесла и утвердила через городскую думу новые правила землепользования, в результате чего многие ценные участки земли поменяли свой статус. Так, часть центральных улиц из зоны красных линий переведены в зоны, разрешающие «строительство объектов капитального строения для придорожного сервиса» – например, участок улицы Ленина между улицами 30 лет Победы и Университетская. Именно тогда незаметно для общественности утратили статус зоны Р.2 (городские парки и скверы) и эти 15 гектаров Ботанического сада. Тихой сапой они, юридически, оказались… обыкновенным участком городской земли. Ловкость рук, только и всего.

Дабы не возбуждать общественность, само название территории – Ботанический сад – в презентации перед депутатами и в бумагах ушлыми чиновниками было оставлено. Трюк в том, что законодательно не определено такой классификации земли, как «ботанический сад» – это лишь произвольное «имя» объекта, который мог называться как угодно – дендрарий, центр экспериментальной ботаники, научный огород при университете… А вот правовой статус земли неизменно сохранялся бы в качестве «городских парков и скверов», то есть зоны Р.2.

Таким образом, новое руководство администрации Сургута тихо и без шума обернуло дело так, что неприкосновенные 15 гектаров стало возможно использовать как рядовой, подлежащий застройке, участок.Идея снести недостроенную станцию юннатов, занимающую два гектара – вуаля! – ровно по соседству с Ботаническим садом, вместо того, чтобы ее, наконец, достроить, из того же ряда: неприкосновенную землю вывести в потенциально коммерческий оборот.

Прокуратура города, если бы реально хотела помочь горожанам, а не чиновникам, должна была бы разобраться во всей предыстории вопроса и, обнаружив «подмену» 2016 года, выдать совсем другое заключение «об устранении нарушений», а именно: вернуть ботаническому саду прежний статус земельного участка Р.2. Весь конфликт был бы исчерпан и все встало бы на свои места.

Почему же «новая команда», презрев все имиджевые и политические издержки, идет на этот скандал с ботаническим садом? В чем фокус?

Считаем. Для примера, недавно на торгах 0,7 гектара муниципальной земли были куплены за 150 миллионов рублей. 17 гектаров земли в одном из самых красивых и востребованных мест Сургута, с учетом скидок, стоили бы 2,5-3 миллиарда рублей. Неплохой проект, чтобы взять власть в целом городе на пару лет, не правда ли?

Или кто-то ждет от наших ловкачей, маниакально вцепившихся в эти 17 гектаров, что они выставят освободившуюся землю на торги и честно заработают в бюджет любимого города эти миллиарды?

Вот это был бы фокус!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:25, просмотров: 278, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Бугаева
не нравится
Сегодня в 17:56
Тогда можно поднять документы о том, сколько было потрачено денег из бюджета на приобретение и высадку деревьев. Пересчитать с учетом инфляции нанесенный ущерб и вуаля - своё "песочное дело" теперь уже для нынешнего главы;)
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:03
Ничо. Посадят - выставят

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Давайте смотреть в глаза реальности: школы разные. Желание родителей отдать своих детей «в самую лучшую школу» вполне понятно и объяснимо

Давайте смотреть в глаза реальности: школы разные. Желание родителей отдать своих детей «в самую лучшую школу» вполне понятно и объяснимо
Кирилл Акинцев, сургутянин Сегодня в 11:04
488 2
The Living Stones: «Характер Waves — меняющийся, здесь есть все: от штиля до бури»

The Living Stones: «Характер Waves — меняющийся, здесь есть все: от штиля до бури»
Альбом кардинально отличается от предыдущего, поскольку за время, которое прошло после его выхода, наш состав постоянно менялся
Юрий Нуреев 27 января в 11:43
700 0
Теплые остановки не приглянулись // ИНФОГРАФИКА

Теплые остановки не приглянулись // ИНФОГРАФИКА
​Почти половина участников опроса на siapress.ru пока не успели посмотреть на новые теплые остановки
Редакция СИА-ПРЕСС 26 января в 15:00
1233 2
Фальстарт! Сургутяне уже за три дня до записи в 1-й класс гимназии им. Салманова завели списки

Фальстарт! Сургутяне уже за три дня до записи в 1-й класс гимназии им. Салманова завели списки
Вера Куликова 26 января в 10:29
2061 3
​Жизнь Сталина

​Жизнь Сталина
Под всей новой сладкой жизнью нынешней российской «элиты» сохраняется холуйская преданность «вождю», умершему в марте 1953 года
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 26 января в 09:20
1294 25
Татьяны на службе в Росгвардии Югры

Татьяны на службе в Росгвардии Югры
Татьяна как никто другой оправдывает значение своего имени — «устроительница». Вот уж кто наведет порядок в коллективе, на рабочем месте, в документах.
Валерия Мочалина, пресс-служба Управления Росгвардии 25 января в 16:30
957 6
Сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть // ВАРИАНТЫ

Сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть // ВАРИАНТЫ
Недавно я получил ответ из Прокуратуры, в котором ясно говорится о том, что на сегодняшний день с правовой точки зрения в Сургуте ботанического сада нет!
Вадим Шувалов, глава Сургута 25 января в 16:22
1306 13
​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»

​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»
Редакция СИА-ПРЕСС 25 января в 14:25
788 0
ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпеко: «Я помню ночь смерти Сталина...»

ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпеко: «Я помню ночь смерти Сталина...»
О необходимости создать совет по нравственности и необходимости «жить по условиям военного времени»
Редакция СИА-ПРЕСС 25 января в 12:17
698 6
Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА

Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 25 января в 09:59
417 0
Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru обошлись без излишеств в новогоднюю ночь
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 15:50
610 1
Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Где сургутяне могут прокатиться на своих и арендных коньках: адреса, цены, режим работы
Лилия Сулейманова 24 января в 15:14
769 1
​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города

​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 24 января в 14:09
1601 6
Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»
Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы
Лилия Сулейманова 24 января в 13:28
772 3
​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?

​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?
Дмитрий Щеглов 24 января в 12:20
2305 23
Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 12:17
2428 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика