Ты в школу? В очередь!

История со списками на очередь в прогимназию им. Ф.Салманова получила продолжение. Точнее, она обросла аналогичными эпизодами: теперь уже не одна, а три «дежурные» машины предлагают записать будущих первоклашек в предварительную очередь. Так, по фотографиям, присланным очевидцами, один внедорожник, не скрываясь, припарковался возле гимназии «Лаборатория им. В.Салахова»:

второй – со стороны спорткомплекса «Энергетик», в районе главного корпуса Естественно-научного лицея. Напомним, первая машина с объявлением о списках на лобовом стекле была замечена еще в минувший четверг возле гимназии им. Ф.К. Салманова:

Тогда корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось получить комментарий от администрации гимназии, которая подтвердила, что образовательное учреждение никакого отношение к инициативе родителей не имеет (читать здесь: http://www.siapress.ru/blogs/76247). Однако этот ответ не убедил сургутян в бессмысленности таких списков, а, скорее, наоборот – подхватили дурной пример.

Если родителям известно, что внести какие-то фамилии в систему до восьми утра 29 января (старта приема документов) просто невозможно технически, то вероятно, данным списком инициаторы будут руководствоваться исключительно на крыльце ОУ? Блокируя допуск посетителей, не записанных «в машине», в первых рядах. И нетрудно предположить, что ситуация вполне может закончиться потасовкой и привлечением наряда полиции.

Возникают очевидные вопросы: почему родители так боятся не попасть в выбранные образовательные учреждения? Почему вообще так много родителей стремятся отдать детей именно в элитные школы? Почему не доверяют электронной системе записи, которая стартует 29 числа на портале «Госуслуги»? Ответы на них мы предлагаем оставить сургутянам в комментариях к тексту.

Забавно, что авто для записи в Естественно-научный лицей стоит вблизи общеобразовательной школы №8 им. А.Сибирцева. Туда, по всей видимости, подавать заявления родители будут без спешки, вплоть до августа месяца...