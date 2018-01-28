Очень многие из знакомых в прошлом году столкнулись с ситуацией, когда дети ходили на подготовительные курсы в выбранное учебное заведение, а потом им администрация развела руками: мол, извините, но теперь через госуслуги много других людей записалось, на вас мест нет...
Давайте смотреть в глаза реальности: школы разные. Желание родителей отдать своих детей «в самую лучшую школу» вполне понятно и объяснимо. Соответственно, родители готовы готовить ребенка по тем стандартам, которые выставляет более «продвинутая» школа, тратят на это свои время и деньги. Очень обидно, если в первом классе дети не продолжат развитие, а резко затормозят, т.к. педагоги будут вынуждены «подтягивать» прочих детей.
По слухам, из устава гимназии Салахова исключили пункт, что могут отчислить за недостаточную успеваемость. Это очень прискорбно, т.к. снижает мотивацию.
Интересно, а почему «престижные» школы не идут по пути выделения в частные учебные заведения? Думаю, многие родители согласны были бы официально платить за качественно оказываемые образовательные услуги, а из собственных средств администрация учебных заведений могла бы дополнительно мотивировать персонал, привлекая лучших из лучших.
Из комментария к материалу «Фальстарт! Сургутяне уже за три дня до записи в 1-й класс гимназии им. Салманова завели списки»
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образование имеет государственный стандарт. получается что все обязаны получить одинаково - равные знания. вот как ими распорядится - дело уже другое.
давайте посмотрим с другой стороны:
есть Салмановка, Салаховка, в них берут "свободно", но позвольте, если ребенок живет рядом , почему он должен ходить в другую школу? кто решает : в какую школу "приписан" тот или иной адрес? почему при нехватке школ - есть "свободные?! в которых ну скажет так: родители платят за образование...
теперь ответим на вопрос: среднее образование у нас какое?! платное или всеобщее?! бесплатное?!
почему на площадях принадлежащих городу, оплачивает комуналку - город, зарплату учителям - тоже город... тоесть с нашего с Вами НДФЛ и налога на имущества физлиц! должны с НАС еще и деньги за образование брать?!
стройте школу на частные деньги, вот есть две школы иностранного языка они частные , платишь и получаешь образование, не платишь - не примут... еще одна частная школа есть...
тогда получается если все остальные школы муниципальные, обучают там по стандарту - тогда за что денег платить? и кому они идут?! кто их распределяет?! в чьих карманах оседают они?
на ремонты? оборудование для школы? но на это выделяются деньги из бюджета...
школ не хватает, скоро ночами дети учится будут, а мы тут на! элитные школы выделяем ..