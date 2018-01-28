Очень многие из знакомых в прошлом году столкнулись с ситуацией, когда дети ходили на подготовительные курсы в выбранное учебное заведение, а потом им администрация развела руками: мол, извините, но теперь через госуслуги много других людей записалось, на вас мест нет...

Давайте смотреть в глаза реальности: школы разные. Желание родителей отдать своих детей «в самую лучшую школу» вполне понятно и объяснимо. Соответственно, родители готовы готовить ребенка по тем стандартам, которые выставляет более «продвинутая» школа, тратят на это свои время и деньги. Очень обидно, если в первом классе дети не продолжат развитие, а резко затормозят, т.к. педагоги будут вынуждены «подтягивать» прочих детей.

По слухам, из устава гимназии Салахова исключили пункт, что могут отчислить за недостаточную успеваемость. Это очень прискорбно, т.к. снижает мотивацию.

Интересно, а почему «престижные» школы не идут по пути выделения в частные учебные заведения? Думаю, многие родители согласны были бы официально платить за качественно оказываемые образовательные услуги, а из собственных средств администрация учебных заведений могла бы дополнительно мотивировать персонал, привлекая лучших из лучших.

Из комментария к материалу «Фальстарт! Сургутяне уже за три дня до записи в 1-й класс гимназии им. Салманова завели списки»

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