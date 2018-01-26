Копание в саду

Последние высказывания главы Сургута насчет ботанического сада СурГУ вводят в ступор. Вроде мы уже прошли через формальное «отсутствие» сада и попытки переселить его на задворки города, столкнулись с тотальным сопротивлением на уровне экспертов и общественного мнения, привлечением губернатора, вышли на то, что модернизировать парк «За Саймой» нужно с учетом расположения в нем этого научного объекта.

И тут – наша песня хороша, начинай сначала: «Недавно я получил ответ из Прокуратуры, в котором ясно говорится о том, что на сегодняшний день с правовой точки зрения в Сургуте ботанического сада нет! В муниципальной собственности есть земельный участок, который используется под посадки растений и деревьев без «оформления каких-либо правоустанавливающих документов»! Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять!»

И снова проекты переселения, сейчас снова будет взрыв общественного недовольства, опять скандалы с ОНФ, опять вмешательство губернатора и далее по кругу (отлично сказал один из наших комментаторов: ну хорошо, нет документов на ботсад – так вы возьмите и оформите, разве это не проще, чем пересаживать сотни редких растений?). Интересно, на что рассчитывал глава и его заместители? Что, увидев письмо из прокуратуры с совершенно очевидным выводом, сургутяне опустят голову и промямлят что-то вроде: «А, ну если такое дело, но что ж теперь…» и разойдутся по домам? Города никто не перепутал?

(Кстати, о городах – один заместитель Шувалова в свою бытность депутатом областной думы тоже слегка прогорел в имиджевом плане на попытке исправить назначение одной природной территории – Шаговского пруда)

Ситуация вокруг ботанического сада СурГУ ведет нас ровно к одному выводу: кому-то очень, очень, очень сильно хочется получить этот кусок земли в парке «За Саймой». Потому что с таким непреодолимым (не сказать – тупым) упорством переть против общественного мнения, приводить смешные и ничего не значащие аргументы, вроде отсутствия «каких-либо правоустанавливающих документов», дабы в очередной раз вернуться к разговору о переселении сада – чиновники способны только в случае крайней заинтересованности.

В кулуарах обсуждают, что фирма «Аппарат», которая готовила концепцию развития парка «За Саймой», предварительно провела экспертные опросы и социологию про ботанический сад. В итоге она, разумеется, включила эту природную территорию в проект. Далее случилось необычное: якобы принимающие работу чиновники сказали, что ботанический сад нужно исключить из концепции на любых формальных основаниях, иначе работа не будет оплачена.

То есть ботсад явно мешает чьим-то планам. Равно как и недостроенная станция юных натуралистов, которую администрация города полагает необходимым снести – к слову, без каких-либо публичных намерений об использовании земли. Просто снести – и все.

Вот и получается: две лакомые территории недалеко от ядра центра города с потенциально большим трафиком, которые администрация города хочет освободить для каких-то непонятных целей. И это – только то, что на слуху. Сколько подобного в городе может происходить втемную? Думаю, скоро узнаем.

Ну, хорошо, давайте предположим, что городская власть просто хочет провести модернизацию территории и улучшить парк «За Саймой», выделив там место под какой-то приличный общепит – кафе или ресторан (ведь не ради жилого комплекса все делается, ей богу! – это было бы за гранью добра и зла). Чтобы прогуливающиеся сургутяне могли элементарно зайти туда в туалет, взять кофе, посидеть, поесть, и так далее. В этом ведь нет ничего принципиально плохого – во многих цивилизованных парках в Европе и России можно увидеть подобное, когда на входе в рекреационную зону стоит какой-то ресторанчик. Если для этого не придется перекопать половину леса – пожалуйста, это только улучшит качество территории.

Но ведь и это делается не так! Для этого нужно подготовить общественное мнение, показать примеры исполнения в других городах, объявить конкурс концепций среди бизнеса, занимающегося общепитом, и в конечном итоге отдать небольшой участок инвестору, которого определят общественность и депутаты городской думы, с предельно жестким договором относительно использования земли.

Почему наши чиновники, в случае, если коммерциализация этих территорий входит в их непубличные планы, не пойдут таким путем? Есть несколько версий.

Первая – они боятся элементарных имиджевых потерь от выражения такой крамольной для Сургута идеи, как капитальное строительство в парке. Действительно, тема эта крайне острая и болезненная – горожане столько раз обожглись на точечных стройках и на том, как некоторый бизнес, зацепившись за малюсенький кусочек земли, «откусывал» такие сочные шматки от города, что теперь даже метр парка отдавать страшно. Но эта проблема решается тотальной прозрачностью процедур и грамотной подготовкой общественного мнения.

Вторая – опасение, что высшее руководство только лишь при начале подобного разговора в публичном пространстве будет обвинено в потенциальном конфликте интересов. Это решается еще проще – гарантией неучастия каких-либо родственников чиновников в конкурсе на право построить общепит в парке.

И, наконец, третья – нежелание действовать открыто исключительно потому, что участок и право на строительство должно достаться не какому-то там победителю конкурса, определенного какой-то там общественностью и депутатами, а совершенно конкретным бизнес-структурам, которые последовательно идут к своей цели и ради этого продвинули нужных людей на нужные должности.

Какая версия вам кажется более правдоподобной – решайте сами. А в понедельник на круглом столе, посвященном судьбе ботанического сада, увидим продолжение истории.