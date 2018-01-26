16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  55,9288   EUR  69,4580  

Копание в саду

Последние высказывания главы Сургута насчет ботанического сада СурГУ вводят в ступор. Вроде мы уже прошли через формальное «отсутствие» сада и попытки переселить его на задворки города, столкнулись с тотальным сопротивлением на уровне экспертов и общественного мнения, привлечением губернатора, вышли на то, что модернизировать парк «За Саймой» нужно с учетом расположения в нем этого научного объекта.

И тут – наша песня хороша, начинай сначала: «Недавно я получил ответ из Прокуратуры, в котором ясно говорится о том, что на сегодняшний день с правовой точки зрения в Сургуте ботанического сада нет! В муниципальной собственности есть земельный участок, который используется под посадки растений и деревьев без «оформления каких-либо правоустанавливающих документов»! Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять!»

И снова проекты переселения, сейчас снова будет взрыв общественного недовольства, опять скандалы с ОНФ, опять вмешательство губернатора и далее по кругу (отлично сказал один из наших комментаторов: ну хорошо, нет документов на ботсад – так вы возьмите и оформите, разве это не проще, чем пересаживать сотни редких растений?). Интересно, на что рассчитывал глава и его заместители? Что, увидев письмо из прокуратуры с совершенно очевидным выводом, сургутяне опустят голову и промямлят что-то вроде: «А, ну если такое дело, но что ж теперь…» и разойдутся по домам? Города никто не перепутал?

(Кстати, о городах – один заместитель Шувалова в свою бытность депутатом областной думы тоже слегка прогорел в имиджевом плане на попытке исправить назначение одной природной территории – Шаговского пруда)

Ситуация вокруг ботанического сада СурГУ ведет нас ровно к одному выводу: кому-то очень, очень, очень сильно хочется получить этот кусок земли в парке «За Саймой». Потому что с таким непреодолимым (не сказать – тупым) упорством переть против общественного мнения, приводить смешные и ничего не значащие аргументы, вроде отсутствия «каких-либо правоустанавливающих документов», дабы в очередной раз вернуться к разговору о переселении сада – чиновники способны только в случае крайней заинтересованности.

В кулуарах обсуждают, что фирма «Аппарат», которая готовила концепцию развития парка «За Саймой», предварительно провела экспертные опросы и социологию про ботанический сад. В итоге она, разумеется, включила эту природную территорию в проект. Далее случилось необычное: якобы принимающие работу чиновники сказали, что ботанический сад нужно исключить из концепции на любых формальных основаниях, иначе работа не будет оплачена.

То есть ботсад явно мешает чьим-то планам. Равно как и недостроенная станция юных натуралистов, которую администрация города полагает необходимым снести – к слову, без каких-либо публичных намерений об использовании земли. Просто снести – и все.

Вот и получается: две лакомые территории недалеко от ядра центра города с потенциально большим трафиком, которые администрация города хочет освободить для каких-то непонятных целей. И это – только то, что на слуху. Сколько подобного в городе может происходить втемную? Думаю, скоро узнаем.

Ну, хорошо, давайте предположим, что городская власть просто хочет провести модернизацию территории и улучшить парк «За Саймой», выделив там место под какой-то приличный общепит – кафе или ресторан (ведь не ради жилого комплекса все делается, ей богу! – это было бы за гранью добра и зла). Чтобы прогуливающиеся сургутяне могли элементарно зайти туда в туалет, взять кофе, посидеть, поесть, и так далее. В этом ведь нет ничего принципиально плохого – во многих цивилизованных парках в Европе и России можно увидеть подобное, когда на входе в рекреационную зону стоит какой-то ресторанчик. Если для этого не придется перекопать половину леса – пожалуйста, это только улучшит качество территории.

Но ведь и это делается не так! Для этого нужно подготовить общественное мнение, показать примеры исполнения в других городах, объявить конкурс концепций среди бизнеса, занимающегося общепитом, и в конечном итоге отдать небольшой участок инвестору, которого определят общественность и депутаты городской думы, с предельно жестким договором относительно использования земли.

Почему наши чиновники, в случае, если коммерциализация этих территорий входит в их непубличные планы, не пойдут таким путем? Есть несколько версий.

Первая – они боятся элементарных имиджевых потерь от выражения такой крамольной для Сургута идеи, как капитальное строительство в парке. Действительно, тема эта крайне острая и болезненная – горожане столько раз обожглись на точечных стройках и на том, как некоторый бизнес, зацепившись за малюсенький кусочек земли, «откусывал» такие сочные шматки от города, что теперь даже метр парка отдавать страшно. Но эта проблема решается тотальной прозрачностью процедур и грамотной подготовкой общественного мнения.

Вторая – опасение, что высшее руководство только лишь при начале подобного разговора в публичном пространстве будет обвинено в потенциальном конфликте интересов. Это решается еще проще – гарантией неучастия каких-либо родственников чиновников в конкурсе на право построить общепит в парке.

И, наконец, третья – нежелание действовать открыто исключительно потому, что участок и право на строительство должно достаться не какому-то там победителю конкурса, определенного какой-то там общественностью и депутатами, а совершенно конкретным бизнес-структурам, которые последовательно идут к своей цели и ради этого продвинули нужных людей на нужные должности.

Какая версия вам кажется более правдоподобной – решайте сами. А в понедельник на круглом столе, посвященном судьбе ботанического сада, увидим продолжение истории.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:12, просмотров: 347, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:22
Снести нельзя сохранить!
Каждый сам ставит "запятую"
okanda
не нравится
Сегодня в 11:31
Это территория - парк и научный кластер, ее надо сохранить и развивать именно как место где будет сосредоточена наука города. Унивеститет будет развиваться. Станция юных натуралистов должна быть. Ботанический сад. Привести в порядок берега. Посмотрите на крупные университеты и клиники в мире - везде огромные территории, парки, вписанные невысокие здания. Кампусы, корпуса. А им бы побыстрее все застроить торговыми комплексами.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Фальстарт! Сургутяне уже за три дня до записи в 1-й класс гимназии им. Салманова завели списки

Фальстарт! Сургутяне уже за три дня до записи в 1-й класс гимназии им. Салманова завели списки
Вера Куликова Сегодня в 10:29
401 1
​Жизнь Сталина

​Жизнь Сталина
Под всей новой сладкой жизнью нынешней российской «элиты» сохраняется холуйская преданность «вождю», умершему в марте 1953 года
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 09:20
227 0
Татьяны на службе в Росгвардии Югры

Татьяны на службе в Росгвардии Югры
Татьяна как никто другой оправдывает значение своего имени — «устроительница». Вот уж кто наведет порядок в коллективе, на рабочем месте, в документах.
Валерия Мочалина, пресс-служба Управления Росгвардии 25 января в 16:30
737 6
Сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть // ВАРИАНТЫ

Сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть // ВАРИАНТЫ
Недавно я получил ответ из Прокуратуры, в котором ясно говорится о том, что на сегодняшний день с правовой точки зрения в Сургуте ботанического сада нет!
Вадим Шувалов, глава Сургута 25 января в 16:22
917 10
​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»

​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»
Редакция СИА-ПРЕСС 25 января в 14:25
598 0
ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпеко: «Я помню ночь смерти Сталина...»

ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпеко: «Я помню ночь смерти Сталина...»
О необходимости создать совет по нравственности и необходимости «жить по условиям военного времени»
Редакция СИА-ПРЕСС 25 января в 12:17
506 6
Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА

Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 25 января в 09:59
289 0
Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru обошлись без излишеств в новогоднюю ночь
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 15:50
507 1
Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Где сургутяне могут прокатиться на своих и арендных коньках: адреса, цены, режим работы
Лилия Сулейманова 24 января в 15:14
623 1
​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города

​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 24 января в 14:09
1331 6
Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»
Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы
Лилия Сулейманова 24 января в 13:28
643 3
​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?

​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?
Дмитрий Щеглов 24 января в 12:20
1787 22
Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 12:17
2056 3
​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии

​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии
Сюжет и мораль тут, в общем-то, не главное: в центре — совершенно умильный вежливый медвежонок, который два часа экранного времени мог бы и просто прогуливаться взад-вперед, пританцовывая, строя гримаски и тренируя взгляд разъяренного зверя
Юрий Нуреев 24 января в 10:38
433 0
Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА

Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru рассказали, как провели первую декаду января
Редакция СИА-ПРЕСС 23 января в 14:40
694 0
Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами

Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами
Повторю здесь то же, что ответил Губернатору: наша цель одна – наиболее эффективно и рационально распоряжаться муниципальным имуществом на благо сургутян
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 января в 14:20
1035 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика