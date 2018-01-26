Фальстарт! Сургутяне уже за три дня до записи в 1-й класс гимназии им. Салманова завели списки

25 января возле здания прогимназии МБОУ гимназия имени Ф.К.Салманова можно было наблюдать такую картину: автомобиль с распечаткой на стекле: «Очередь на поступление в первый класс» (с указанием направления) дежурил почти сутки, чтобы родители желающие отдать дошколят именно в эту гимназию могли «застолбить» место.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС очевидцы, к утру 26 января в списке, организованном водителем этого загадочного белого внедорожника, значилось уже порядка 120 человек, после чего, запись была прекращена,и машина от ворот прогимназии уехала.

«Нам вообще сообщили родители из нашей группы в детском саду об этом. Кто-то даже предположил, что этот список ведет администрация школы, чтобы утром, 29 января, толпа не ломилась в двери, а заходила по этому списку, — поделилась одна из родительниц Елизавета.

СИА-ПРЕСС удалось связаться с руководством прогимназии, и выяснить подробности ситуации. Казалось, что администрация образовательного учреждения сегодня этот автомобиль с объявлением тоже видела, однако никакого отношения к нему не имеет.

«Мы этот автомобиль видели, сегодня утром он уехал от ворот, и предполагаем, он появился здесь исключительно по инициативе родителей, гимназия не имеет к этому списку никакого отношения, и во время приема заявлений, уверяю, никто из ответственных лиц (операторов) смотреть его не станет, - пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОУ Татьяна Токарева. – Прием заявлений на поступление в первый класс начнется в прогимназии ровно в восемь утра 29 января. Сейчас идут подготовительные работы: проводятся инструктажи сотрудников, проверяется техническая готовность системы для принятия заявлений. Напомним, что родители могут воспользоваться правом электронной формы подачи заявления, а могут лично, обратившись к регистраторам в гимназии. По сей видимости, этим списком инициаторы записи намерены регулировать очередность входа на пункт приема заявлению непосредственно со стороны улицы. Могу лишь добавить, что прежде чем попасть в здание, родители должны будут оформить пропуск на входе».

Напомним, в прошлом году «со стороны улицы» гимназии Салманова в первый день приема заявлений на поступление в первый класс образовалась очередь из четырехсот человек! Большинство из них на момент входа в здание уже имели электронный ответ с «Госуслуг», но для надежности поспешили с передачей оригиналов документов.

Тем не менее, образовательное учреждение не может принять детей больше, чем позволяют его возможности. В этом году они ограничены лимитом в 100 человек. Вероятно, опасаясь не успеть или столкнуться с трудностями, они считают, что принести документы лично вернее. Но подавать заявление 29 числа достаточно одним способом. Если ваше электронное заявление принято, то принести оригиналы документов нужно в течение одного рабочего дня т.е. 30-го января.

Также в администрации МБОУ гимназия имени Ф.К.Салманова опровергли слухи о том, что «первая партия» поступивших уже набрана из числа ребят, посещающих в этом учебном году подготовительные курсы: «Внести какие-то фамилии в систему до 29 января просто недопустимо, потому что она еще не запущена. А с началом поступления все заявления будут под номерами, временем подачи. Мы предупреждали родителей, которые отдавали детей к нам на курсы, что это платная образовательная услуга, которую мы предоставляем для подготовки ребенка к школе».