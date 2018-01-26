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​Жизнь Сталина

В четверг 25 января в Москве в кинотеатре «Пионер» прошел первый и последний показ комедии «Смерть Сталина». Кинотеатру грозит крупный штраф и отзыв лицензии. Всему виной запрет Министерства культуры, случившийся в пожарном порядке за два дня до премьеры. Несмотря на прозвучавшие 23 ноября уверения господина Мединского в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возможный запрет в российском прокате фильма «Смерть Сталина»: «Вам лишь бы что-то запретить. Мы наоборот придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова».

Свобода слова... Свобода слова господина Мединского и всех, кто вместе с ним «придерживается другой позиции», споткнулась о подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных правительством РФ. Этот пункт гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ». Судя по всему, запрещенной к распространению и смертельно опасной для жителей страны Мединского и его начальства стала информация о том, что Сталин все-таки мертв, а его труп закопан.

Честно говоря, уже не хватает сил переживать за все творящееся в России. Надоело. Ни удивляться, ни возмущаться уже не хочется. Если бы страна переживала это впервые... А так. Сколько можно? Сколько раз надо прыгнуть на грабли, чтобы зазубрить урок? Умные люди учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Но каков же должен быть уровень умственного развития того, кто не учится ни на чужих, ни на своих? Иной раз после очередного закидона из области, когда мы достигли дна и снизу постучали, задаешься вопросом: да люди ли это вообще, если даже дураки по сравнению с ними выходят сущими мудрецами?

Ведь все это уже было. И вечно правое несменяемое начальство, ведущее войну со всем миром, и эти мо... физиономии в высоких кабинетах, на трибунах съездов, и «верные» союзники – страны-изгои, и схватка бульдогов под кремлевским ковром, и цензура государственная, и государственная же пропаганда, и патриотизм, и запрет иностранных фильмов. И «зеленые человечки» без знаков различия, ведущие войны по всему земному шарику. И «бойцы невидимого фронта», и органы, празднующие очередную годовщину ВЧК-НКВД-КГБ. И дивизия имени Дзержинского. И политзаключенные, и политэмигранты. И политинформации в школе, и единый учебник истории... ВКПб от тов. Сталина, и сдача норм ГТО — готов к труду и обороне, и НВП (начальная военная подготовка), и звание «заслуженный журналист-писатель-артист», и герои труда, и парадные попы, молящиеся за партию и правительство. Один раз вся это смердящая мертвечиной лавина накрыла нашу страну, да так, что ели выбрались из залившего все и вся океана циничной лжи, и то по частям. Сколько можно-то? Одного раза не хватило? Нет?

Потому не жалко уже ничего. Какой смысл в театрах и их постановках, во всех этих выставках, музеях, всяких архитектурных памятниках и ботанических садах, в русской литературе, поэзии, живописи, если это все, как об стенку горох? К чему эти без преувеличения несметные богатства, если сегодня, сейчас в стране творится нечто неописуемое, а деятели искусства-культуры– науки лишь подписываются в поддержку, а читатели-зрители-потребители в лучшем случае равнодушно помалкивают в тряпочку? Когда правозащитники снова объявляются главными врагами страны, а в Чечне на них просто устроили охоту? Когда заказчики убийства Бориса Немцова остались безнаказанными, а само его имя для страны и государства страшной ересью. Когда каждая новая неделя приносит новости одна мрачнее другой, но никого уже не удивляют?

С какой стати жалеть этих людей и эту ходящую по замкнутому кругу страну? С какой стати жалеть потомка раскулаченных крестьян, вышвырнутых в 1930-м году в чисто поле на «неприютном обском берегу, неподалеку от поселка Нялино... без жилья, продуктов, теплой одежды», прадед которого лежит в общей могиле где-то в Ханты-Мансийске, во всеуслышание заявляющего, что над своим рабочим столом он повесил портреты Сталина и Берии? С какой стати жалеть тех, кто безропотно сглатывает заявление для печати г-на Дворковича: «В России нет олигархов, а остались лишь хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом». Мне не жалко праздновавших аннексию Крыма бесправных россиян, ликовавших по поводу церемонии открытия Олимпиады в Сочи и количеству медалей, завоеванных там с помощью государственной допинг-системы, тем более спортсменов, которые об этом прекрасно знали. Потому что экспериментально доказано – они не способны ничему учиться. Генетически? Не знаю... Но факт остается фактом.

И еще один факт, о котором свидетельствует запрет на показ в Российской Федерации фильма «Смерть Сталина», зафиксировал изгнанный из МГИМО за правду об аннексии Крыма известный историк, религиовед, востоковед, один из авторов «Основ социальной концепции Русской православной церкви», доктор исторических наук Андрей Борисович Зубов: «...под всей новой сладкой жизнью нынешней российской «элиты» сохраняется холуйская преданность «вождю», умершему в марте 1953 г., но до сих пор обеспечивающему власть этой «элиты» над Россией. Сознательно или бессознательно, но все эти чекисты и получекисты у власти понимают, не убили бы Сталин и Ленин лучшую часть общества, не переломали бы через колено НКВД остальных, не уничтожили бы свободное крестьянство, культуру, свободную религиозную жизнь – и близко не было бы их к власти. Совсем иные люди, в сто раз более культурные, умные, порядочные избирались бы российскими гражданами на властные посты и совсем иначе, не как в воровской «малине», а на благо народа и мира управляли бы Россией. Нынешние правители понимают, что они миллионеры и властители благодаря Ленину и Сталину, и потому чтут этих фантастических чудовищ и оберегают их память от насмешки, от критики. Они — их дети в духе, известно, в каком духе».

И какова природа этого смрадного духа прекрасно подтвердил в день российской печати на балу прессы Союза журналистов во время вручения наград Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики, прослуживший восемь лет в политических органах Советской Армии г-н Горбенко не своей чеканной формулировкой: «За светлое будущее отвечают политики, за светлое прошлое историки, а за светлое настоящее отвечают журналисты». Встреченной аудиторией продолжительными аплодисментами.

Ну, что же... Светлое прошлое так светлое прошлое. История, видимо, справедливо решила — России, чтобы очиститься, сделать выводы из своего трагического «светлого» прошлого, надо испить эту горькую чашу, этот яд, это очередное море мертвой воды до дна. Да будет так.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 228, комментариев: 0


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