Татьяны на службе в Росгвардии Югры

Сегодня в нашей стране празднуется Татьянин день. Православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны Крещенской. А в Сургутском отделе вневедомственной охраны в этот день чествуют двух прекрасных сотрудниц Татьяну Верхоглядову и Татьяну Умарову.

Центр оперативного управления отдела охраны. Место, куда поступает вся информация с охраняемых объектов, от групп задержания, от других оперативных служб. И здесь наравне с мужчинами трудится красивая и умная женщина Татьяна Верхоглядова – сотрудник ответственный, грамотный и серьезный. Татьяна занимается вооружением личного состава при заступлении на службу. Удивительно, но свою «неженскую» работу ей удается совмещать с милым девичьим хобби - рукоделием. Татьяна увлекается такими редкими техниками, как декупаж (декорирование различных предметов), канзаши (изготовление украшений из лент), фриволите (вязание узоров челноками).

При этом она проявляет поистине художественный талант, из-под ее рук выходят настоящие произведения искусства, которыми все восхищаются:

Еще одна виновница сегодняшнего торжества - начальник смены – дежурный пульта управления Татьяна Умарова трудится в Отделе вневедомственной охраны по городу Сургуту с 2004 года.

Татьяна как никто другой оправдывает значение своего имени — «устроительница». Вот уж кто наведет порядок в коллективе, на рабочем месте, в документах. Коллеги уважают Татьяну Григорьевну как хорошего, ответственного работника, настоящего друга. Она всегда готова прийти на помощь, приободрить, успокоить, дать добрый совет. Татьяна обладает редким в сегодняшний день качеством – умением сочувствовать, сопереживать. Не устаешь удивляться мудрости этого человека. В любой нестандартной ситуации Татьяна никогда не теряет самообладания и находит верное решение.

Обе Татьяны имеют прекрасные семьи, они - мамы замечательных дочек.