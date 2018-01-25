Сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть // ВАРИАНТЫ

Уважаемые сургутяне, в последние несколько месяцев мы проводили и продолжаем проводить опросы горожан (у меня на страницах в социальных сетях и вживую) из которых ясно, что значительное число сургутян – порядка 40 процентов, выступают за то, что городу нужен ботанический сад. И я всегда разделял это мнение!

Однако, на наш взгляд, сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть. Это место должно быть не только удобным для горожан, но и соответствовать своему статусу. Кроме этого, оно должно быть оптимальным и с научной точки зрения.

Хочу добавить вот еще что. Недавно я получил ответ из Прокуратуры, в котором ясно говорится о том, что на сегодняшний день с правовой точки зрения в Сургуте ботанического сада нет! В муниципальной собственности есть земельный участок, который используется под посадки растений и деревьев без «оформления каких-либо правоустанавливающих документов»! Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять!

Поэтому мы предлагаем рассмотреть несколько вариантов возможного размещения ботанического сада в городе, эти же варианты были направлены нами в адрес СурГУ:

1. Предоставить земельный участок, смежный с территорией парка «За Саймой» и ранее определенный для строительства «Станции юных натуралистов» для размещения оранжереи тропических и субтропических растений.

2. Предоставить участок дендросада в парке «За Саймой» (около 5 га) и оказать помощь по пересадке древесно-кустарниковых растений.

3. Предоставить земельный участок в районе Восточно-Сургутской объездной автодороги (участок сформирован под питомник древесно-кустарниковых пород) для организации теплично-паркового хозяйства и ведения научно-исследовательской деятельности.

Пост Вадима Шувалова на его странице «ВКонтакте»