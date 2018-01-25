​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»

Поздравления с именинами сегодня, 25 января, принимает дирижер оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд», заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Татьяна Санина. Она поделилась с корреспондентом СИА-ПРЕСС, как поздравил ее родной коллектив в Татьянин день:

«У нас через два дня концерт, и сегодня мы проводим генеральную репетицию в большом зале. Не успела я дойти еще до сцены – стали поздравлять коллеги. А уже на сцене только приготовились начать играть произведение, подняла руки, как неожиданно оркестр заиграл туш! Обычно у нас такая традиция поздравлять кого-то с днем рождения, и есть ответственный человек в коллективе, который следит и напоминает нам. А тут я растерялась, сразу стала искать глазами, чтобы спросить, кого же поздравляем, а мне в ответ: «Вас, Татьяна Валерьевна!» Было очень приятно, хотя я не могу сказать, что как-то особенно отмечаю этот праздник».