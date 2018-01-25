ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпенко: «Я помню ночь смерти Сталина...»

«Медуза» подготовила видео, в котором депутат Госдумы Елена Драпенко комментирует свое отношение к фильму «Смерть Сталина» и предлагает создать совет по нравственности, который бы решал, какое кино можно смотреть россиянам, а какое нет. Также она заявляет о том, что в условиях информационной войны нашим гражданам пора жить «по условиям военного времени».

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