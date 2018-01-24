Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Суровые морозы, обрушившиеся на Сургут в конце минувшей недели, пройдут к предстоящим выходным, и горожане, наконец, смогут прогуляться в хорошую погоду. Дабы наши читатели могли провести это время с дополнительной пользой для здоровья, СИА-ПРЕСС уже сегодня подготовил для вас большой обзор крытых и уличных катков, на которые вы можете прийти как со своими коньками, так и взять их на прокат. Поехали!

Крытые катки

Хоккейный корт «Магистраль» (ул. Мечникова, 6)

Режим работы:Пн — выходной, вт-пт с 16-22 часов. Сб-вс с 12 до 22 часов.

Стоимость проката коньков:150 руб./час.

Вход со своими коньками: Бесплатно





Каток в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (Югорский тракт, 38)

Режим работы:Ежедневно с 12 до 23 часов.

Стоимость проката коньков:Пн-пт 300 руб./час, сб-вс 600 руб./час

Вход со своими коньками: 200 руб./час.

Ледовая арена «Титан» (пр. Пролетарский, 6/1)

Свободный доступ на массовые катания, расписание которых необходимо отслеживать на сайте http://titansrg.ru/raspisanie

Стоимость проката коньков: Пн-пт взрослые 300 руб./час, дети 200 руб./час. Сб-вс взрослые 400 руб./час, дети 250 руб./час

Вход со своими коньками:

Пн-пт взрослые 200 руб./час, дети 100 руб./час. Сб-вс взрослые 300 руб./час, дети 150 руб./час

Бонус: Каждое воскресенье в часы массового катания работает фотограф.

Ледовый дворец (Югорский тракт, 40)

Свободный доступ на массовые катания, которые проводятся только по воскресеньям (точное время можно узнавать, начиная с четверга по телефону 95-07-95 доб. 430, 806, 206).

Вход со своими коньками:Для взрослых и детей от 14 лет—150 руб./час, 225 руб./90 минут. Детям до 14 лет, студентам-очникам ВУЗов и пенсионерам — 110 руб./час, 185 руб./90 минут.

Стоимость проката коньков: Для взрослых и детей от 14 лет—115 руб./час, 170 руб./90 минут. Детям до 14 лет, студентам-очникам ВУЗов и пенсионерам — 100 руб./час, 155 руб./90 минут.





Уличные катки

Возле ТРЦ «Сургут Сити Молл»

Режим работы: Ежедневно с 11 до 23 часов.

Стоимость проката коньков: 200 руб./2 часа

Вход со своими коньками:Детям до 15 лет — 100 руб./2 часа. Взрослым и детям с 16 лет — 150 руб./2 часа.

Хоккейный корт «Москва» (пр. Комсомольский, 21в)

Режим работы: Ежедневно с 12 до 23 часов.

Стоимость проката коньков: 200 руб./час

Вход со своими коньками: дети — 50 руб./час, взрослые —100 руб./час.

Хоккейный корт «Вымпел» (ул. Г. Кукуевицкого, 10/6)

Режим работы: Пн — выходной. Вт-пт с 16 до 22 часов. Сб-вс с 12 до 22 часов.

Стоимость проката коньков:150 руб./час

Вход со своими коньками:бесплатно

Хоккейный корт «Старт» (ул. Энтузиастов, 49)

Режим работы: Пн — выходной. Вт-пт с 16 до 22 часов. Сб-вс с 12 до 22 часов.

Стоимость проката коньков: 150 руб./час

Вход со своими коньками:бесплатно

Хоккейный корт "Буревестник" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

Режим работы: Ежедневно с 11 до 23 часов

Вход со своими коньками:Дети до 15 лет — 50 руб./час, взрослые — 100 руб./час.

Стоимость проката коньков: 200 руб./час.

Каток «Серебряный лед» в Городском парке культуры и отдыха (пр. Набережный, 37)

Режим работы:Ежедневно с 10 до 20 часов. При температуре ниже – 25 градусов каток не работает.

Вход со своими коньками: 50 руб./час

Стоимость проката коньков:100 руб./час

Каток в ИКЦ «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2)

Режим работы:Ежедневно с 10 до 22 часов.

Вход со своими коньками: 30 руб./час.

Стоимость проката коньков:100 руб./час

Уличные катки, не имеющие пунктов проката

Доступ ежедневный, круглосуточный.

Перед школой №27 на Мира, 19

Возле здания СурГУ (пр. Ленина, 1)





Хоккейный корт «Виктория» (ул. Московская, 34а)





Хоккейный корт «Метеор» (ул. Энергетиков, 49)





Хоккейный корт «Водник» (ул. Федорова, 6)



